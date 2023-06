"J’ai vu des gens avec des membres coupés": Survivant de l’accident de train d’Odisha

Des membres étaient éparpillés partout, a déclaré un homme qui a survécu au grand accident de train d’Odisha dans lequel 38 personnes ont été tuées et plus de 400 blessées.

« J’ai été réveillé lorsque le train a déraillé. Quelque 10 à 15 personnes sont tombées sur moi. Je me suis blessé à la main et au cou », a déclaré le survivant.

Un train de voyageurs a heurté les wagons déraillés d’un autre train à Balasore d’Odisha ce soir. Un troisième train de marchandises a également été impliqué dans l’accident, a déclaré le secrétaire en chef d’Odisha, Pradeep Jena, à NDTV. Le nombre de morts est susceptible d’augmenter encore, beaucoup étant toujours piégés.

« Quand je suis descendu du train, j’ai vu des membres éparpillés partout; une jambe ici, une main là. Le visage de quelqu’un était défiguré », a déclaré le survivant.

Coromandel Express, qui allait de Kolkata à Chennai, a percuté les wagons déraillés de l’autre train, qui allait de Bengaluru à Kolkata, a déclaré à NDTV le porte-parole du ministère des Chemins de fer, Amitabh Sharma.

L’accident s’est produit vers 19h20 près de la gare de Bahanaga Bazar alors que le train se dirigeait vers la gare centrale de Chennai depuis la gare de Shalimar près de Calcutta.

Que les blessés se rétablissent bientôt, a tweeté le Premier ministre Narendra Modi, ajoutant qu’il s’était entretenu avec le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw, qui se rendait sur les lieux de l’accident.

Le Premier ministre Modi a annoncé une indemnisation de Rs 2 lakh aux familles qui ont perdu un membre dans l’accident et de Rs 50 000 aux blessés.

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a déclaré qu’il s’envolerait tôt demain matin pour se rendre sur le site de l’accident.

Plus d’une centaine de membres de la Force nationale de secours en cas de catastrophe (NDRF) et de son homologue étatique recherchent des passagers piégés et coupent à travers les débris pour les atteindre.

La présidente Draupadi Murmu a tweeté qu’elle priait pour le succès des opérations de sauvetage.

« Profondément angoissé d’apprendre la perte de vies humaines dans un malheureux accident ferroviaire à Balasore, Odisha. Mon cœur va aux familles endeuillées. Je prie pour le succès des opérations de sauvetage et le rétablissement rapide des blessés », a tweeté le président, dont l’état d’origine est Odisha.

Le gouvernement d’Odisha a émis le numéro d’assistance téléphonique 06782-262286. Les lignes d’assistance ferroviaire sont 033-26382217 (Howrah), 8972073925 (Kharagpur), 8249591559 (Balasore) et 044-25330952 (Chennai).