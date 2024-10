« J’ai vu des femmes nues quand j’avais 6 ans »

Il avait certainement un week-end du 4 juillet à raconter à ses camarades de classe.

Sean « Diddy » Combs Fêtes blanches dans les Hamptons n’étaient pas connus pour être favorables à la famille ; C’est quelque chose que Justin Litovsky, aujourd’hui âgé de 30 ans, a rapidement découvert alors qu’il n’était qu’un enfant de six ans dont les parents avaient de bonnes relations.

Ils ont assisté sans le savoir au « barbecue de l’après-midi » de Diddy le 3 juillet 1999 pour le trouver rempli de fêtards faisant littéralement la fête comme si nous étions en 1999.

« Je me souviens de beaucoup d’herbe et d’un groupe de femmes seins nus dans la piscine et autour de la piscine », a déclaré Litovsky au Post. « En fait, je voulais y entrer. Chaque fois que nous allions dans un endroit avec une piscine, je voulais nager. »

À l’époque, Litovsky a admis : « Je ne savais pas si c’était une bonne ou une mauvaise chose. Mais j’espérais pouvoir me lancer.

Justin Litovsky a assisté à une soirée Diddy à l’âge de six ans. Il a vu des femmes seins nus, a reconnu l’odeur de l’herbe et a posé pour une photo avec le magnat notoire. La photo a été prise par le père de Justin, le photographe professionnel David Allen. David Allen/@TodaysNew

Diddy et Lil’ Kim à la fête à laquelle Justin Litovsky a assisté. David Allen/@TodaysNew

Donna Karan, habillée convenablement pour une soirée en blanc, aux côtés de l’animateur Diddy. David Allen/@TodaysNew

La mère du jeune Justin, Maya Litovsky, n’avait pas grand-chose à penser. « Je n’ai pas donné à mon fils l’opportunité d’y entrer », a déclaré Litovsky, désormais influenceur, au Post.

« Il y avait des bouteilles partout et des femmes nues. Je ne savais pas si c’était approprié ou normal. Au départ, je me demandais comment les enfants étaient autorisés à participer à la fête.

Invités inclus un Cohiba soufflant Jay-Z, Lil’ Kim aux tresses platine, Donna Karan et Tyson Beckford avec un t-shirt pas très adapté aux enfants qui a fustigé F-k Giuliani, alors maire en faveur de la loi et de l’ordre de New York.

À l’âge de six ans, Justin Litovsky a vu des femmes seins nus lors d’une soirée Diddy. Cette photo a été prise l’année même où le jeune Litovsky a repéré les femmes. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Diddy, Leonardo DiCaprio et leurs amis ont fait sauter des bouteilles lors d’une fête blanche en 1999. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Des femmes ont servi du champagne au bord de la piscine lors des Diddy’s White Parties dans les Hamptons. ZUMAPRESS.com / MÉGA

Même si Diddy continuerait fixer un couvre-feu pour les enfants lors des futures fêtes – « Si la protection de l’enfance arrive ici dans 30 minutes, c’est votre faute », a-t-il plaisanté depuis son balcon des Hamptons en 2007. « Mes enfants sont en bas – dans 15 minutes, les enfants doivent partir », mais en 1999, Justin se souvient avoir été le seul responsable de la grammaire. écolier.

« Je ne me souviens pas avoir vu un autre enfant », a-t-il déclaré. «Je suis normalement du genre à vouloir aller jouer [with other kids].»

Jay-Z a gonflé un Cohiba et portait un t-shirt qui faisait la promotion de sa nouvelle marque de mode. David Allen/@TodaysNew

Tyson Beckford a exprimé ses sentiments envers le maire de l’époque, Giuliani, alors qu’il assistait à la fête de Diddy en 1999. David Allen/@TodaysNew

Diddy et ses avocats de la défense étaient assis lors d’une enquête sur la libération sous caution devant la Cour fédérale en septembre. REUTERS

Diddy fête son anniversaire dans des jours meilleurs, avant ses ennuis judiciaires. Dave Benett/Getty Images pour TAO Group Hospitality

Si un mineur présent était un problème pour Diddy, les invités ne le sauraient jamais. Justin et Maya étaient là avec le photographe David Allen (père de Justin et mari de Maya). Allen se souvient avoir bourdonné autour des sorties, pris des photos de célébrités, comme c’était son travail.

Comme en témoignent les photos obtenues par The Post, Diddy – portant des lunettes de soleil et à l’air maussade – était heureux de poser pour une photo avec Justin.

Justin, qui a déclaré que son père l’avait mis en photo avec de nombreuses célébrités – dont Magic Johnson, Patti LaBelle et Keith Richards – a trouvé l’expérience Diddy un peu mitigée : « Je n’ai pas l’air d’avoir un sourire normal. sur la photo », dit-il, peut-être dérangé par certaines activités adultes autour de lui.

Diddy a été arrêté par le gouvernement fédéral le mois dernier pour des accusations de racket et de trafic sexuel. Il est actuellement au centre de détention métropolitain de Brooklyn, en attente de son procès. Il a plaidé non coupable.

En 1999, Justin et ses parents ont géré la fête de l’élite en s’éloignant de la fumée de pot, des bouteilles d’alcool et des libertins adorateurs du soleil sans haut.

Ils n’y pensaient pas beaucoup à l’époque. Récemment, cependant, avec les accusations scandaleuses à caractère sexuel portées contre Diddy, ils ne peuvent s’empêcher de se demander dans quoi ils se sont embarqués.

« Nous n’avons vu personne faire l’amour, mais nous sommes partis à 21h30 », a déclaré Maya. « La fête a continué et personne ne sortait de la piscine. Alors, qui sait ce qui s’est passé.