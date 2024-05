« J’ai vu des choses que personne ne devrait vivre » : l’ampleur des pertes causées par les inondations au Brésil | Brésil

UNAlors que la pluie tombait dans la nuit du 3 mai, un flot de personnes a commencé à arriver à l’Université luthérienne du Brésil à Canoas, une ville située dans l’État le plus méridional du Brésil, le Rio Grande do Sul. Depuis une semaine, de fortes pluies ont frappé le paysage, faisant monter le niveau des rivières et inondant les maisons, obligeant de nombreuses personnes à chercher refuge ailleurs.

Trois semaines plus tard, l’université abrite des milliers de personnes et constitue le plus grand camp pour les déplacé au milieu d’une crise humanitaire croissante dans cet État de 10 millions d’habitants. Plus de 580 000 personnes ont été déplacées, dont près de 70 000 dépendant des abris, selon un rapport du gouvernement de l’État. Au total, 2,3 millions de personnes ont été touchées par les pluies torrentielles et les inondations.

Les gouvernements des villes, des États et du gouvernement fédéral s’efforcent d’apporter leur aide, mais les autorités estiment qu’il faudra des mois, voire des années, pour que la situation revienne à la normale. Plus de 90% des 497 municipalités du Rio Grande do Sul ont été touchées, avec 418 déclarant l’état d’urgence ou de catastrophe.

Près d’un tiers des habitants de la ville de Canoas ont été déplacés, selon les autorités. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

À Canoas, plus de 100 000 des 347 000 habitants ont été déplacés, selon les autorités municipales. Une promenade dans les bâtiments universitaires révèle des tentes fabriquées à l’aide de poteaux de but, des familles et des animaux entassés dans tous les coins, des enfants qui jouent, de longues files d’attente pour les toilettes et des gens qui prient dans les couloirs.

Juan Romero, un charpentier de 54 ans émigré du Venezuela, est arrivé le 4 mai vers 20 heures avec ses neveux et nièces après avoir aidé à secourir plusieurs personnes dans le quartier de Mathias Velho. Il avait seulement réussi à récupérer son travail et ses papiers de migration avant que sa maison ne soit rapidement inondée.

Claudia Duarte est hébergée à l’Université luthérienne du Brésil, dans la ville de Canoas. Elle était dans l’eau jusqu’à la taille, au deuxième étage de sa maison, lorsqu’elle a été secourue. Photographie : Fernanda Canofre

« J’ai vu des choses que personne ne devrait vivre en tant qu’être humain. J’ai vu des gens entourés d’enfants cherchant refuge », dit-il. « Peut-être que certains sont morts comme ça. »

Claudia Duarte, 59 ans, est montée au deuxième étage de sa maison, pariant que l’eau n’y arriverait pas – comme beaucoup de gens l’ont fait. Au moment où elle a été sauvée, elle avait déjà atteint sa taille. « Dehors, c’était comme une vaste mer recouvrant chaque toit. J’avais déjà enregistré une vidéo disant au revoir à envoyer aux gens », dit-elle.

Près de 98 % de la ville d’Eldorado do Sul a été inondée, déplaçant la quasi-totalité de la population vers les villes voisines. Avec le retrait des eaux dans certaines zones, circuler dans les rues de la ville donne l’impression de traverser une casse géante, avec des tas de meubles, de vêtements, d’appareils électroménagers et d’objets personnels s’accumulant sur les trottoirs et des voitures en ruine partout.

L’autoroute menant à la ville, qui traverse les îles de la capitale de l’État voisin, Porto Alegre, est parsemée de gens vivant dans leurs voitures et dans des tentes improvisées au bord de la route, ressemblant à des réfugiés dans une zone de guerre. Un homme dit qu’il vit dans sa voiture avec ses cinq chiens depuis trois semaines parce qu’aucun refuge ne les accepterait tous.

Une barrière conçue pour retenir les eaux de crue de la rivière Guaíba devient un pont de fortune au centre de la ville de Porto Alegre. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

À Porto Alegre, William Santos, un analyste des ressources humaines de 29 ans, s’est porté volontaire pour emmener ses voisins du quartier de Serraria à travers les zones inondées à bord d’un petit bateau. Comme il est en contact permanent avec de l’eau contaminée, les agents de santé lui ont administré, ainsi qu’à d’autres volontaires, des vaccins et des médicaments pour prévenir des maladies telles que la leptospirose.

Dans sa communauté, entourée par la rivière Guaíba, ceux dont les maisons n’ont pas été inondées n’ont pas eu d’électricité depuis près de trois semaines. Ils comptent sur des camions militaires pour les transporter à travers les zones inondées, où ils peuvent ensuite prendre des bus pour se rendre chez leurs proches, prendre des douches chaudes et recharger leurs téléphones.

La région a déjà connu des inondations, mais rien de tel, disent les habitants. Vagner Thier, un agent de sécurité privé de 39 ans et instructeur de jiujitsu, affirme que l’eau n’est jamais arrivée près de sa maison, qui a une cour arrière ouverte face à la rivière. Cette fois, l’eau a commencé à affluer par les égouts intérieurs. Dans une rue voisine, des maisons ont été emportées par les eaux. «C’est magnifique ici, mais la vue s’est transformée en une eau sans fin», dit-il. « Cela vous fait peur maintenant. Je parle à ma femme de déménager.

Les gens vivent dans des tentes et des voitures sur la route menant à Porto Alegre qui traverse plusieurs îles. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

Alors que les tempêtes ont provoqué des inondations extrêmes dans la grande région de Porto Alegre, dans les campagnes, les courants du fleuve ont effacé de la carte des quartiers entiers des municipalités de Cruzeiro do Sul, Muçum, Lajeado, Estrela, Encantado, Roca Sales et Arroio do Meio. un scénario qui rappelle le passage d’un ouragan dévastateur.

Carlos Machado, chercheur en santé publique à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) et expert en réponses aux catastrophes au Brésil, fait partie du groupe qui conseille le ministère de la Santé. Avec un minimum de 161 morts Rapporté dans tout l’État, il affirme que les conditions sanitaires se sont détériorées à mesure que les eaux se sont retirées, laissant derrière elles une boue épaisse et contaminée et d’importants débris. L’arrivée de températures plus froides provoque également une recrudescence des maladies respiratoires et des virus.

« L’ampleur de cette catastrophe, en termes de portée géographique et de nombre de personnes touchées, est véritablement terrifiante et choquante. Nous n’avons jamais organisé d’événement au Brésil avec près de 80 000 personnes [in shelters] », dit Machado. « C’est une catastrophe continue qui dure, avec des risques de pluie et de températures plus froides. Nous luttons contre le temps, et cela ne finit jamais.

Selon l’Observatório das Metropoles, qui fait partie de l’Institut national des sciences et technologies (INCT) du Brésil, il s’agit d’une crise de justice climatique, car zones à faibles revenus – qui sont les moins responsables des émissions responsables du réchauffement climatique – ont connu les pires inondations.

Une famille sauvée d’une propriété à São Leopoldo, une ville située à 32 km de Porto Alegre. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

« Le Rio Grande do Sul est un avertissement brut du changement climatique », déclare Marcio Astrini, secrétaire exécutif de l’ONG Observatoire du climat. « Vous avez connu des sécheresses en 2021 et 2022, vous avez commencé l’année 2023 par une seule, avec une mauvaise récolte importante, des pertes s’élevant à des milliards, et vous avez terminé l’année sous l’eau. Et maintenant le pire événement de tous les temps.

« Nous n’avions pas besoin de payer cette leçon en vies humaines. Rendons au moins hommage à ces personnes en changeant le comportement de nos dirigeants.»

Astrini affirme que les hommes politiques brésiliens ne prennent toujours pas au sérieux l’agenda environnemental. Dans une interview avec Folha de São Paulo, le gouverneur de l’État, Eduardo Leite, a reconnu que son administration avait d’autres priorités, comme la crise budgétaire de l’État. Il a également déclaré que toutes les alertes ne sont pas justifiées par les conditions météorologiques ultérieures.

« L’agenda le plus responsable n’est pas toujours le plus populaire – et nous aurions dû l’apprendre pendant la pandémie de Covid-19 », déclare Astrini. « Ces gens ont été élus pour être responsables. Ils doivent écouter, agir et croire en ce que dit la science.

Des volontaires à Vila Farrapos, dans la zone nord de Porto Alegre, tentent de persuader les gens de quitter leurs maisons dans les régions inondées et de se rendre dans des refuges. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

Le gouvernement de l’État ne connaît pas encore l’impact économique de la catastrophe, qui a touché à la fois les petites entreprises et les grandes industries, et détruit les zones agricoles. Un syndicat du secteur industriel, Fiergs, estime que 94% de l’activité économique a été touchée dans les régions où sont implantées 95 % des industries de l’État. Il a demandé au gouvernement fédéral une aide de 100 milliards de reais (15 milliards de livres sterling).

Fernando Fan, professeur à l’Institut de recherche hydraulique de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul, déclare la prévention est essentielle. Une étude commandé par l’Agence Nationale de l’Eau suggère que chaque réal investi dans des systèmes d’alerte pour les événements climatiques tels que les sécheresses et les inondations permettrait d’économiser 661 réals (100 £).

« Le fait que de nombreux dirigeants n’y voient pas un avantage d’un point de vue économique est peut-être un obstacle à l’investissement accru dans la prévention des catastrophes », explique Fan. « Mais chaque centime investi dans l’adaptation apporte des avantages économiques. C’est économiquement indiscutable, sans même parler des vies sauvées.»

Ernani Gonçalves, le maire d’Eldorado do Sul, dont la maison a été inondée et qui vit désormais dans son bureau au troisième étage de la mairie, se dit incertain quant à l’avenir.

Elisandro Dutra Glubert, 38 ans, s’efforce de secourir les personnes et les animaux bloqués, dont cette tortue, qui a été emmenée dans un refuge pour animaux. Photographie : Daniel Marenco/The Guardian

« Nous ne savons pas ce qui se passera dans 30 ou 60 jours. Nous avons eu des réunions avec le gouverneur et le président [Luiz Inácio Lula da Silva], et ils ont indiqué qu’il y aurait une aide humanitaire, mais nous avons maintenant affaire à des milliers de personnes sans nourriture, sans logement, sans matelas pour dormir et qui dépendent des dons », dit Gonçalves. « Mon travail consiste désormais à ouvrir les factures. Comment allons-nous le payer ? Je ne sais pas. »