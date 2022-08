J’ai vu de première main le chaos de l’aéroport d’été et c’est aux patrons des compagnies aériennes – pur et simple

Un MOT de conseil si vous partez en vacances et que vous vous retrouvez à faire la queue pendant des heures ou à chercher des bagages perdus.

N’exprimez pas votre frustration sur le personnel de première ligne, car ils sont probablement aussi épuisés que vous.

Le chaos des vacances que nous voyons dans les aéroports britanniques est dû aux patrons des compagnies aériennes – avion et simple Crédit : AFP

Le chaos que nous voyons dans les aéroports est un échec épique de la part de la direction hautement rémunérée qui se cache ailleurs dans des bureaux climatisés et recouverts de moquette moelleuse, purement et simplement.

Et la raison en est que, alors que leur salaire et leurs primes financent toujours un style de vie somptueux, ceux dont la contribution est essentielle au bon fonctionnement de l’industrie du voyage ont été traités très mal par beaucoup, pas tous, de leurs payeurs.

Dans un geste sans précédent au plus fort de la ruée estivale, British Airways a annoncé qu’elle suspendait les ventes de billets d’Heathrow vers l’Europe pendant une semaine.

Pourquoi? La compagnie aérienne dit qu’elle est forcée de le faire par le patron d’Heathrow, alors qu’il dit que c’est le “comportement des compagnies aériennes envers l’assistance au sol” qui a causé le chaos des longues files d’attente et des montagnes de bagages.

Autrement dit, le manque de personnel.

Il faut une chaîne d’environ 30 à 40 personnes pour décoller un vol à l’heure – y compris le personnel d’enregistrement, les agents des frontières, les bagagistes, les nettoyeurs et le personnel de cabine – et si un seul de ces composants tombe en panne, l’effet domino entraîne des retards et les annulations.

Après avoir passé les dernières semaines à enquêter sur ce qui se cache derrière le chaos de l’aéroport pour Channel 4’s Dispatches, il est clair que de nombreux rouages ​​​​humains qui mettent ces roues en mouvement se sentent épuisés, sous-estimés et sous-payés.

Ou, comme Rory Boland, éditeur de voyage de Which? dit: «La raison pour laquelle nous avons des perturbations aussi importantes est que certaines compagnies aériennes ont licencié beaucoup de personnel.

“Et ce que je dirais au-delà de cela, c’est qu’ils ne se sont pas contentés de les renvoyer, mais la manière dont ils essaient de les récupérer est très médiocre.

“Le salaire est bas, les conditions de travail sont vraiment difficiles.”

Les bagagistes travaillent souvent seuls, certains commençant à 3 heures du matin, pour seulement 9,67 £ de l’heure.

Notre journaliste infiltré travaillant comme manutentionnaire à l’aéroport de Manchester a réussi deux semaines et était épuisé.

Il a déclaré: “C’était absolument brutal et personne ne leur accorde beaucoup de crédit.”

Swissport, qui gère les bagages de plusieurs compagnies aériennes, a supprimé environ la moitié de ses 6 000 employés pendant la pandémie et, compte tenu de ces conditions générales, il n’est peut-être pas étonnant qu’ils aient du mal à recruter de nouveaux travailleurs – bien qu’il affirme avoir embauché 4 100 employés depuis janvier .

Olivia Kerr a travaillé comme hôtesse de l’air pour BA pendant 22 ans et a « adoré » le travail.

Elle raconte comment, pendant la pandémie, on lui a dit de subir une réduction de salaire de 40 % ou d’être licenciée.

Elle raconte : « On nous a dit que nous allions être licenciés et réembauchés. C’était le marché.

“Vous alliez arriver avec 17 000 £ et tous vos termes et conditions allaient changer… nous n’avions aucune idée de ce que cela signifiait, sauf que c’était une coupe massive en termes de financement, un changement massif dans la vie professionnelle.

«Ils nous ont juste traités avec un mépris total. . . nous traitant comme si nous étions une marchandise jetable qui ne vaut que [little] sur une page de comptables.

Elle ajoute que lorsqu’elle a refusé le nouveau contrat, elle a été licenciée.

“Elle a depuis quitté le secteur mais, avec 49 autres personnes, poursuit BA devant un tribunal du travail.

BA n’a pas voulu commenter le cas d’Olivia, mais nous a dit qu’elle s’était restructurée pour survivre et que, malgré 4 milliards de livres sterling de pertes, la plupart des licenciements étaient volontaires.

Pourtant, certaines compagnies aériennes ont réussi à garder du personnel pendant la pandémie et, par conséquent, fonctionnent relativement bien lorsqu’elles ne sont pas déçues par des problèmes de manutention au sol.

C’est la même histoire dans l’industrie ferroviaire aussi.

Oui, les grèves sont frustrantes pour le reste d’entre nous qui essayons de se rendre au travail, mais ce n’est pas qu’une question d’argent. Il s’agit également de l’érosion des droits et des conditions des travailleurs.

ÉPUISÉ ET SOUS-PAYÉ

Le personnel du train Avanti West Coast a dit à un de mes amis qu’ils estimaient que l’entreprise s’en foutait et ne s’intéressait qu’aux profits.

Comme tant d’employés des aéroports et des compagnies aériennes, ils se sentaient sous-évalués, mal traités et jetables.

Et qui veut sortir du lit tous les matins pour un travail comme ça ?

Pas étonnant que beaucoup aient pris des emplois mieux rémunérés ailleurs avec des horaires plus sociables.

Personne ne conteste que la pandémie a été une période difficile pour l’industrie du voyage dans son ensemble, mais il est difficile de ne pas conclure que certains gros frappeurs y ont vu une bonne occasion de licencier du personnel expérimenté avec les droits traditionnels des travailleurs dans l’espoir de les réembaucher pour moins dans des conditions déplorables.

La grande réinitialisation est censée consister à remodeler l’avenir post-pandémique d’une manière “plus saine, plus équitable et plus prospère”, selon le Forum économique mondial.

Hmmm. Belle pensée, mais il semble y avoir une autre “grande réinitialisation” en cours et le gouvernement en est soit incompétent, soit il ferme les yeux.

De toute façon, c’est une grosse erreur.

Les robots arrivent et ils n’auront pas besoin de payer, ne gémiront jamais ou ne seront jamais malades, et travailleront toutes les heures que Dieu a envoyées pour aider à gonfler les bénéfices des diverses industries qui, ayant utilisé la pandémie pour éroder volontairement les droits de ses humains les travailleurs, seront alors heureux de les jeter.

Et le résultat – alias une fausse économie – sera des centaines de milliers de personnes qui auront besoin d’un revenu de base universel financé par les contribuables pour survivre.

Airport Chaos Undercover: Des dépêches peuvent être trouvées en rattrapage dans All 4.

LES AMANTS SURVIVRONT-ILS ?

APRÈS un début chancelant, Love Island de cette année était un bouchon – avec des gagnants mérités, pour la seule valeur de divertissement, Ekin-Su Culculoglu et Davide Sanclimenti.

Jane prédit que Tasha et Andrew de Live Island se marieront 1 crédit

Mais quand il s’agit des coureurs et des coureurs dans le “Est-ce que ça va durer?” enjeux, voici mes prédictions :

Tasha et Andrew vont se marier.

Ekin-Su et Davide dureront un an ou deux mais finiront par se séparer.

Dami et Indiyah ne dureront pas parce qu’il va tout gâcher.

Gemma larguera Luca dès qu’elle se rendra compte que la nation ne l’aimait pas autant qu’elle le pense, mais ce n’est pas vraiment le cas.

Mystic Moore ? Ou vous l’avez manqué Moore ? Le temps nous le dira.

L’herbe n’est pas plus verte UN propriétaire sur dix au Royaume-Uni a maintenant abandonné sa pelouse pour de la fausse herbe (#metoo). Mais même s’il peut être de couleur verte, c’est un peu non-non pour l’environnement car il ne fournit pas de nourriture aux créatures vivantes, et la production du plastique car il émet du carbone et utilise des combustibles fossiles. Mais maintenant qu’une interdiction des tuyaux d’arrosage est imminente, pouvons-nous peut-être récupérer une certaine crédibilité en soulignant que nous n’avons jamais

Les jumelles identiques Amy et Emma McMillan, ci-dessous, ont rejoint les forces de police du Nottinghamshire. Apporter un tout nouveau sens au test d’ébriété de voir double 1 crédit

BEY DOIT AVOIR UN MOT

BEYONCE compte probablement 387 conseillers dans son entourage étendu et onéreux.

Pourquoi l’un des 387 conseillers de Beyonce lui a-t-il dit de ne pas utiliser le mot “sp*z” sur son nouvel album

Alors pourquoi l’un d’entre eux ne lui a pas fait remarquer qu’il n’était pas sage d’inclure le mot “sp*z” – abréviation de spasmodique – dans une chanson me dépasse.

D’autant plus que son collègue chanteur Lizzo a récemment fait de même et a dû le changer. Euh.

Hors cette fois Je pars maintenant pour deux semaines en vacances que j’ai réservées pour la première fois fin 2019 et que j’ai déjà réorganisées cinq fois. Rendez-vous ici le 24 août. Ou la semaine prochaine si mon vol est à nouveau annulé.

LAUREN EST LA PREUVE QUE LES HOMMES PEUVENT ÊTRE MULTITÂCHES

SELON un rapport, “tous les regards étaient tournés vers Lauren Sanchez” alors qu’elle et son petit ami fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, dînaient à Londres cette semaine.

Lauren Sanchez est la preuve que les hommes peuvent faire attention à deux choses à la fois Crédit : CH-IMAGES

Je parie qu’ils l’étaient.

Particulièrement, on s’en doute, les convives masculins.

Enfin, la preuve que les hommes peuvent faire attention à deux choses à la fois.

LIONESS IS MORE, COACH

L’entraîneur LÉGENDAIRE Anson Dorrance, aujourd’hui âgé de 71 ans, a entraîné plusieurs des Lionnes d’Angleterre, dont la manager Sarina Wiegman.

Crédit : Getty

Il dit : “Quand j’ai commencé à entraîner, j’étais vraiment contrarié par cette dichotomie bizarre selon laquelle quand un jeune garçon a un feu de compétition, il est mis sur un piédestal – mais quand une femme est compétitive, tout d’un coup elle est excoriée, appelée le B – des mots comme s’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec elle.

Assez.

Espérons donc que la fougue compétitive de nos champions d’Europe ait enfin mis fin à de telles bêtises.