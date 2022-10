J’ai vu avec horreur des drones kamikazes russes propulsés par des moteurs “VW” pulvériser Kyiv lors d’une brutale attaque de “génocide”

LE bourdonnement du drone kamikaze était indubitable pour les foules de travailleurs et d’écoliers aux heures de pointe au cœur de Kyiv.

Ils l’avaient déjà entendu – sept jours plus tôt, pour être précis – après que la Russie eut lancé une attaque éclair dévastatrice de 100 missiles sur 15 villes ukrainiennes.

Un drone s’approche pour une attaque à Kyiv le 17 octobre 2022, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine Crédit : AFP

Un homme a la chance de s’échapper après une explosion suite à une attaque de drone à Kyiv le 17 octobre 2022 Crédit : AFP

Les secouristes recherchent des survivants dans un bloc bombardé Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Lors du pire bombardement depuis le début de la guerre, des dizaines de drones Shahed-136 de fabrication iranienne ont été lâchés sur la capitale.

Parmi les objectifs de la semaine dernière, il y avait une aire de jeux. Le cratère profond laissé derrière est maintenant utilisé par les enfants locaux à côté des balançoires et du toboggan.

Hier, les bombes volantes de 115 mph et 440 lb – connues sous le nom de « cyclomoteurs » par les habitants en raison du bruit de leurs moteurs de fabrication chinoise, une copie du moteur VW Beetle – sont revenues terroriser à nouveau la ville.

Peu après 8 h 20, la future maman Victoria et son mari Bohdan étaient chez eux dans leur immeuble de la rue Zhylianska, se préparant pour la journée.

Quelques secondes plus tard, l’un des 30 drones kamikazes tirés sur Kyiv a frappé leur immeuble de quatre étages dans le quartier chic de Shevchenko et l’a rasé.

“C’est tout simplement un meurtre”

Ils étaient parmi les quatre tués par l’explosion.

La boule de feu résultante s’est transformée en un nuage géant de fumée épaisse et âcre.

Alors que les habitants couraient pour se mettre à l’abri, des vêtements, des briques, du verre brisé et du métal tordu ont été jetés sur le trottoir en dessous.

Le toit du bâtiment s’est décollé comme le couvercle d’une boîte de conserve pour exposer les poutres en bois.

Les pompiers de Kyiv, portant des masques à oxygène, ont grimpé des échelles jusqu’aux vestiges du premier étage avant même que la poussière n’ait eu le temps de se déposer.

De la fumée s’échappait de plusieurs incendies à l’intérieur alors que le silence inquiétant était brisé par l’un d’eux criant: “Est-ce que quelqu’un est vivant?”

Dans les instants qui ont suivi, 19 résidents ont miraculeusement émergé des décombres – blessés, étourdis, mais vivants. Un soldat s’est agenouillé à côté de l’une d’elles, plaçant une main sur son dos alors qu’elle essayait, sans succès, de s’asseoir.

Vitalii Dushevskiy, 29 ans, coursier de livraison de nourriture qui loue un appartement dans l’immeuble détruit, a déclaré : « Je n’ai jamais eu aussi peur.

“C’est un meurtre, c’est tout simplement un meurtre, il n’y a pas d’autres mots pour ça.”

Le maire de Kyiv Vitali Klitschko s’entretient avec notre journaliste sur les lieux Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le maire Klitschko a publié une photo d’un fragment de l’un des drones kamikazes qui ont attaqué Kyiv

Un policier tire sur un drone volant à la suite d’attentats à Kyiv Crédit : AFP

Secourus, journalistes et policiers se mettent à l’abri Crédit : Reuters

Un soldat ukrainien attend qu’une sirène de raid aérien se déclenche Crédit : Reuters

Son colocataire Nazar a déclaré qu’ils avaient essayé de quitter leur appartement, seulement pour trouver l’escalier “tout parti”.

Elena Mazur, 52 ans, cherchait sa mère, qui l’avait appelée sous les décombres en la suppliant : « S’il vous plaît, trouvez quelqu’un pour m’aider de toute urgence ! Je suis enterré sous les décombres.

Mazur dit désespérément : « Elle ne décroche pas le téléphone.

Parmi les autres survivants figurait une grand-mère affectueusement appelée «Mme Anna» qui se trouvait au troisième étage. Elle s’en est sortie presque indemne et a été aidée sur une civière lorsque le maire de la ville, Vitali Klitschko, est arrivé pour constater les dégâts.

Un minuscule chat enseveli par l’explosion a été emporté dans les bras d’un autre pompier. Ils étaient les plus chanceux.

Victoria, qui était enceinte de six mois, et Bodhan ont été tués sur le coup, ainsi qu’une femme de 59 ans et un autre locataire. Les quatre n’avaient aucune chance.

Alors que le bâtiment continuait à se consumer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : « L’ennemi peut attaquer nos villes, mais il ne pourra pas nous briser.

« Les occupants n’obtiendront qu’une juste punition et une condamnation des générations futures. Et nous aurons la victoire.

« L’ennemi actuel unit dans son mal tous les anciens ennemis de notre État. Il agit insidieusement – tue des civils, frappe des logements, des infrastructures. La terreur doit perdre et perdra.

Des travailleurs médicaux aident un résident local après l’attaque Crédit : AFP

Les pompiers combattent les flammes après une attaque de drone sur des bâtiments Crédit : AP

Une Ukrainienne réconforte son enfant après les attentats russes à Kyiv Crédit : Getty

“Vous ne nous vaincrez jamais”

Les secouristes fouillaient encore les décombres la nuit dernière alors que la recherche de survivants se transformait tragiquement en une opération de récupération des corps.

Les drones, utilisés pour la première fois en 2020 par des groupes rebelles houthis au Yémen, avaient été préparés pour frapper une centrale électrique de l’autre côté de la route.

Vladimir Poutine avait ordonné sa destruction la semaine dernière lors des raids bâclés et exigé une autre course.

Peut-être sans surprise, compte tenu de la gravité de la guerre pour la Russie, les drones, qui ont une portée de 1 550 milles, ont encore raté.

Les missiles Shahed-136, qui peuvent être déployés en moins de dix minutes, sont principalement conçus pour semer la peur chez l’ennemi de la même manière que les bombes doodlebug volantes V-1 de l’Allemagne nazie l’ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale.

Connus sous le nom de drones kamikazes, ils suivent un ensemble de coordonnées GPS pour livrer une charge utile d’explosifs. Poutine en a acheté 2 400 après avoir épuisé ses missiles sol-air S-300 à longue portée.

Le maire Klitschko, l’ancien champion du monde de boxe poids lourd, m’a parlé pour condamner l’attaque, alors que des avalanches de maçonnerie délogée tombaient sur le sol en contrebas.

Je lui ai demandé s’il avait un message pour Poutine. Il a fait une pause et a ensuite répondu : “Mon message est simple – nous continuerons à nous battre pour notre liberté, pour notre indépendance, vous ne nous vaincrez jamais.”

Il a ajouté : « Les Russes veulent créer une catastrophe humaine à Kyiv en coupant l’électricité. Nous avons plus de 200 immeubles d’habitation détruits par les attaques russes, tuant de nombreux civils innocents. C’est une attaque terroriste et la Russie est un État terroriste.

Vingt-cinq des 30 drones qui ont volé à Kyiv ont été abattus du ciel par une batterie de tirs antiaériens et d’armes légères.

Des images extraordinaires d’une caméra corporelle d’un policier l’ont montré, lui et quatre collègues, sautant de deux voitures de police dans la rue Lva Tolstoho avant d’en abattre une avec leurs AK-47.

D’autres habitants ont saisi leurs carabines et leurs fusils de chasse et se sont dirigés dans la rue pour viser également. Mais l’essaim de drones a submergé les défenses aériennes et cinq ont réussi à passer.

Dans les rues proches du bâtiment en flammes de la rue Zhylianska, la circulation dense s’est poursuivie et les travailleurs ont repris leur trajet sans se laisser impressionner.

Une femme a même joué l’hymne national ukrainien depuis son balcon.

Alla Voloshko, une avocate de 47 ans qui s’était réfugiée dans son sous-sol, a déclaré : « C’est déjà une tradition, réveiller les Ukrainiens avec des missiles le lundi.

Boule de feu massive

“Je suis calme. Je n’ai pas peur. Nous resterons à Kyiv aussi longtemps que possible.

Au total, 42 drones ont attaqué l’Ukraine hier, dont 36 ont été abattus avec succès, selon le ministre de l’Intérieur Denys Monastyrskyi.

D’autres régions, dont Odessa dans le sud, ont également été visées par le bombardement meurtrier.

Une frappe de drone a provoqué une énorme boule de feu dans la ville méridionale de Mykolaïv après avoir touché une usine civile produisant de l’huile de tournesol.

Outre les quatre personnes tuées à Kyiv, quatre ont été tuées lors d’une frappe dans la région nord-est de Soumy.

La vague d’explosions a provoqué des coupures de courant dans près de 600 villes et villages et coupé l’alimentation de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

L’Iran nie avoir fourni les drones, mais la nuit dernière, les pays de l’UE ont averti qu’ils feraient face à de nouvelles sanctions sévères si une enquête le prouvait.

Et la Grande-Bretagne et les États-Unis ont publié une déclaration conjointe promettant de durcir les sanctions contre la Russie.

L’ambassade des États-Unis à Kyiv a qualifié les attaques de “désespérées et répréhensibles”, ajoutant : “Nous admirons la résilience du peuple ukrainien. Nous resterons à vos côtés aussi longtemps qu’il le faudra.