JAI vs UP Dream11 Team Prediction: Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Check Captain, Vice-Captain et Probable Playing XIs pour le match PKL 2022-23 JAI vs UP de vendredi, 7 octobre, Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bengaluru 21h30 IST

Les Pink Panthers de Jaipur entameront leur campagne de la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) vendredi avec une rencontre contre UP Yoddhas. Le match entre Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium à Bangalore.

Jaipur Pink Panthers avait remporté le trophée PKL lors de son édition inaugurale en 2014. Hormis leur superbe spectacle en 2014, les Jaipur Pink Panthers n’ont pas été en mesure d’offrir une performance remarquable dans l’histoire de PKL. Ils n’ont réussi à atteindre les séries éliminatoires qu’une seule fois, en 2016. Les Jaipur Pink Panthers avaient terminé leur campagne PKL de la saison dernière à la huitième place.

UP Yoddhas, d’autre part, a réussi à produire un spectacle cohérent dans l’histoire de PKL. Les Yoddhas ont fait leurs débuts à PKL lors de la cinquième saison et, dans l’ensemble, ils ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires au cours des quatre saisons. Cette fois, les Yoddhas viseront certainement à améliorer leur spectacle et à décrocher le championnat tant convoité. Et leurs chances de remporter le titre dépendront beaucoup des raiders vedettes Pardeep Narwal et Nitin Tomar.

Avant le match PKL entre Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas, voici tout ce que vous devez savoir :

JAI contre UP Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas PKL.

Diffusion en direct JAI contre UP

Le match PKL entre Jaipur Pink Panthers et UP Yoddhas sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match JAI vs UP

Le match JAI vs UP PKL se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru le vendredi 7 octobre à 21h30 IST.

JAI vs UP Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Pardeep Narwal

Vice-capitaine : Arjun Deswal

Suggestion de jeu XI pour JAI contre UP Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Nitesh Kumar, Sumit, Ashu Singh

Polyvalents : Reza Mirbhageri

Aventuriers : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Arjun Deshwal

Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Composition de départ possible :

Composition de départ prévue pour les Panthères roses de Jaipur : Rahul Chaudhary, Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Sahul Kumar, Reza Mirbhageri, Ashish

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Surender Gill, Abozar Mighani, Nitesh Kumar, Sumit, Ashu Singh

