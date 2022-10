JAI vs BLR Dream11 Team Prediction: Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Vérifier le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match PKL 2022-23 de dimanche, 30 octobre, complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune 19h30 IST

JAI vs BLR Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match PKL 2022-23 de dimanche entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls: Les Jaipur Pink Panthers, les vainqueurs de l’édition inaugurale de la Pro Kabaddi League, auront pour objectif de revenir sur la voie de la victoire lorsqu’ils seront en action lundi. Lors de leur prochain match de Pro Kabaddi League, les Jaipur Pink Panthers affronteront une équipe dynamique des Bengaluru Bulls. Le match de la Pro Kabaddi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls aura lieu au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois en février de cette année et les Bengaluru Bulls avaient remporté le choc par une marge convaincante de 45-37.

Jaipur Pink Panthers entrera dans le match après avoir subi des défaites consécutives lors de leurs deux dernières rencontres. Les Jaipur Pink Panthers n’avaient pas réussi à lancer la neuvième saison de la Pro Kabaddi League sur une note prometteuse après avoir subi une défaite déchirante 32-34 contre UP Yoddhas, lors de leur match d’ouverture. Cependant, les hommes de Sanjeev Baliyan ont scénarisé un superbe retour et remporté cinq matchs d’affilée pour assurer leur place dans le top trois.

Avec 26 points dans leur cagnotte, les Jaipur Pink Panthers se retrouvent actuellement à la troisième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Avant le match de dimanche de la Pro Kabaddi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Bengaluru Bulls; voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion JAI contre BLR

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Pro Kabaddi League.

Diffusion en direct JAI contre BLR

Le match de la Pro Kabaddi League entre Jaipur Pink Panthers et Bengaluru Bulls sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match JAI vs BLR

Le match Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Pro Kabaddi League se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le dimanche 30 octobre à 19h30 IST.

JAI vs BLR Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Bharat

Vice-capitaine : Ankush

Suggestion de jeu XI pour JAI contre BLR Dream11 Fantasy Kabaddi :

Défenseurs : Saurabh Nandal, Sunil Kumar, Ankush

Polyvalents : Neeraj Narwal

Raiders : Bharat, Vikash Kandola, Rahul Chaudhari

Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls Composition de départ possible :

Composition de départ prévue pour les Panthères roses de Jaipur : Bhavani Rajput, Sunil Kumar, Abhishek KS, Rahul Chaudhari, V Ajith, Sahul Kumar, Ankush

Composition de départ prévue pour les Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Rajnesh, Mahender Singh, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Aman

