« J’ai vraiment montré au monde comment s’aimer soi-même »

Lizzo réagit à Parc du Sud référence à elle dans leur épisode spécial sur les médicaments amaigrissants comme Ozempic et Mounjaro.

La chanteuse de body positivité s’est rendue sur les réseaux sociaux pour réagir aveuglément à l’émission spéciale intitulée South Park : La fin de l’obésitépartageant ses réflexions sur le fait d’avoir été mentionnée par la série animée de longue durée.

« Les gars, ma pire peur s’est réalisée. J’ai été référencé dans un épisode de South Park. J’ai tellement peur », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram.

Dans l’épisode, Cartman est informé de l’existence d’un médicament amaigrissant, mais découvre que son assurance ne couvrirait pas le médicament et que sa mère n’avait pas les moyens de payer de sa poche. Cependant, le médecin suggère un nouveau médicament appelé Lizzo.

« Lizzo, approuvé par la FDA, vous permet de vous sentir bien avec votre poids et coûte 90 % de moins qu’Ozempic. … Dans les études de cas, 70 % des patients sous Lizzo ne se souciaient plus de leur poids », a déclaré la voix off de la fausse publicité pour le médicament dans l’émission. « Lizzo vous aide à manger tout ce que vous voulez et à réduire l’activité physique au minimum. »

Après la parodie, Lizzo a déclaré : « C’est fou. J’ai juste l’impression que, putain, je suis vraiment cette garce. J’ai vraiment montré au monde comment s’aimer et ne pas s’en soucier au point que ces hommes du Colorado savent qui je suis et l’ont mis dans leur dessin animé qui existe depuis 25 ans. Je suis vraiment cette garce et je te montre comment ne pas t’en foutre et je continuerai à te montrer comment t’en foutre.

