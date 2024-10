Jennifer Aniston a joué de nombreux rôles emblématiques et remarquables au fil des ans, à commencer par Rachel Green dans AMIS. L’actrice a ensuite eu une carrière qui s’étend sur plusieurs années et projets.

Jennifer Aniston dans une photo de Murder Mystery 2 | Crédits : Netflix

Devenue célèbre dans le monde entier, l’actrice est également devenue la proie de rumeurs et de spéculations concernant sa personnalité et ses relations. Cependant, l’actrice a confirmé une chose très particulière, et oui… c’est assez bizarre.

Jennifer Aniston ne voit pas les morts

Bien que ce soit un soulagement pour l’actrice, cela a également donné à Jennifer Aniston une habitude particulière lorsqu’elle voyage. Les gens peuvent avoir différents types d’habitudes, mais AMIS La star semble avoir franchi toutes les barrières.

Jennifer Aniston dans le rôle de Justine Last dans The Good Girl | Crédits : Photos Fox Searchlight

Après des films et des projets à succès, l’actrice s’est récemment entretenue avec Jimmy Kimmel. En étant assis dessus Jimmy Kimmel en directl’actrice a été bombardée de diverses rumeurs.

Même si elle a affronté ces rumeurs de front en niant toute fausseté, Jennifer Aniston était d’accord avec certaines. La rumeur la plus déchirante qu’Aniston a avoué être vraie concernait les cendres de son thérapeute décédé !

L’actrice a été choquée lorsque Kimmel a lu la rumeur selon laquelle elle avait un sac Ziploc qu’elle transportait avec elle lorsqu’elle voyageait. Kimmel a continué la rumeur selon laquelle elle utilise le sac Ziploc pour transporter les cendres de son thérapeute décédé.

Puis-je plaider le… c’est un peu vrai. Oh, je vais donner l’impression que j’ai vraiment besoin d’un thérapeute après ça. C’est une longue histoire.

Eh bien, nous avons tous nos propres petites particularités et bizarreries que certains trouveraient adorables. Une autre rumeur qui a fait rire Aniston était qu’elle possédait un filtre à eau anti-âge de 4 000 $ pour ses chiens.

Bien que l’actrice ait nié la rumeur en riant, l’amour d’Aniston pour ses chiens était évident sur son visage. L’histoire se déroule pendant le tournage de AMIS et comment l’actrice a trouvé un chien qui mérite d’être aimé et soigné.

Comment Jennifer Aniston est devenue mère de chien

Aniston a peut-être eu une vie amoureuse controversée, mais son amour pour les chiens a toujours été là. L’histoire date de plusieurs années et raconte comment le Meurtre Mystère L’actrice s’est retrouvée avec un chien à aimer.

Jennifer Aniston dans une photo de FRIENDS | Crédits : Télévision Warner Bros.

Dans une interview avec PersonnesJennifer Aniston a révélé que lors du tournage de l’épisode où Joey et Chandler oublient le bébé de Ross dans le bus, il y avait un promeneur de chiens avec une liste de chiens.

Norman était mon premier. Et ce n’était qu’un hasard. Il était dans une scène avec Joey et Chandler dans Friends quand ils ont laissé bébé Ben dans le bus.

Elle a en outre poursuivi:

Ils couraient dans les rues et sont tombés sur un promeneur de chiens qui possédait tous ces chiens. Norman était l’un d’entre eux et je suis tombé amoureux.

L’actrice a demandé si elle pouvait adopter Norman et l’entraîneur a répondu oui. C’est ainsi que Jennifer Aniston est devenue maman de chiens et elle n’a pas arrêté depuis. L’actrice a actuellement plusieurs chiens à aimer chaque jour.

Côté professionnel, l’actrice a été vue pour la dernière fois dans l’émission télévisée de 2023. L’émission du matin. L’actrice est actuellement attachée à trois projets à venir à différents stades de développement.

L’émission du matin est disponible en streaming sur Apple TV+ aux États-Unis