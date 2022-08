J’ai voyagé partout dans le monde. Ce sont 7 choses que j’emballe toujours

Il existe d’excellents gadgets de voyage qui peuvent faciliter votre voyage, peu importe où vous vous dirigez. Pendant six ans, j’ai voyagé dans le monde entier, y compris à travers l’Europeà l’intérieur anciens châteaux au Japon — et plus récemment, un Road trip de 10 000 milles autour des États-Unis. En tant que nomade numérique, j’ai tendance à voyager léger avec un sac à dos ou un petite voiture. Il y a quelques appareils clés que je recommande d’emporter, alors j’ai dressé cette liste de certains des meilleurs gadgets de voyage sans lesquels je ne quitte jamais la maison.

Je ne suis pas fan des gadgets à usage unique spécialisés et souvent inutilement coûteux. Les voyages sont assez chers sans empiler des peluches frivoles et fantaisistes. Et parce que je voyage léger, je ne veux rien de volumineux ou de lourd : la simplicité est le nom du jeu ici, mais il y a quelques choses qui ont suffisamment de valeur, en termes d’utilisation, qu’elles valent la peine d’avoir, peu importe la taille ou le coût.

Donc, peu importe où vous vous dirigez ou pour combien de temps, ce sont quelques choses que vous devez absolument emporter avec vous.

Peu importe la qualité de votre téléphone, après une longue journée à prendre des photos et à utiliser Google Maps pour naviguer dans un endroit incroyable, sa batterie va être grillée. Les batteries USB rechargeront la batterie de votre téléphone, souvent plusieurs fois. Les plus petits se glissent facilement dans une poche, les plus grands dans un sac à main ou un sac à dos. Ils rechargeront tout ce qui a un port USB, donc vos écouteurs sans fil et probablement votre appareil photo aussi. J’ai tendance à mettre à jour le mien tous les deux ans environ. Cela semble être le laps de temps pendant lequel la taille diminue pour une capacité donnée, ou la capacité augmente pour une taille donnée. Les modèles avec câbles intégrés sont très pratiques, bien que le câble soit toujours un point faible – il sera probablement tendu après des mois ou des années d’utilisation fréquente. Cela dit, si vous ne l’utilisez que pour voyager, la commodité supplémentaire est probablement une considération plus importante que sa longévité globale. Anker est l’un des plus grands noms des batteries USB. J’en ai eu plusieurs de tailles différentes au fil des ans, transmettant mes anciens pour des modèles plus récents et de plus grande capacité. J’ai actuellement un ancien modèle Anker, mais cette version peut recharger votre téléphone à 100 % plusieurs fois, et même donner à certains ordinateurs portables ou tablettes quelques heures d’utilisation supplémentaires. Il peut également recharger rapidement la plupart des téléphones capables de recharger rapidement. Pour plus d’options, consultez nos guides des meilleurs chargeurs portables et banques d’alimentation pour Android et des meilleurs chargeurs portables et banques d’alimentation pour iPhone.

Sarah Tew / Crumpe Au cours de toutes mes années de voyage, les choses que j’ai dû remplacer plus que toute autre chose, de loin, sont les câbles USB. Aucun câble n’est destiné à supporter des branchements et des débranchements constants, des enroulements et des déroulements, et des piétinements répétés, quoique accidentels. Peut-être le plus frustrant, si l’un de vos câbles tombe en panne pendant que vous êtes en vacances, les câbles incroyablement chers que vous trouverez probablement dans les zones touristiques ne laisseront probablement pas votre téléphone se recharger aussi rapidement. J’ai tendance à apporter un mélange de câbles avec moi, la plupart sont courts pour plus de commodité, mais au moins un est un câble plus long de six pieds (2 m) qui, espérons-le, atteindra entre mon lit et partout où se trouve la prise terriblement placée dans l’hôtel ou auberge. Les câbles tressés ont survécu un peu plus longtemps pour moi, donc je choisis généralement ceux-là. Le câble lié est USB-C vers USB-C, assez courant parmi les téléphones et les chargeurs de nos jours, mais vous pourriez avoir besoin de USB-C vers -A, ou Lightning, également lié ci-dessous. Ne payez pas trop, cependant. Ils sont tout finira par casser. Pas besoin de dépenser une fortune.

Si vous avez un téléphone Android (ou d’autres gadgets non Apple), optez pour un câble USB-C ou Micro-USB. Ce sont tous d’AmazonBasics :

Sarah Tew / Crumpe Avec la grande majorité des chambres d’hôtel à court de prises, il est préférable d’avoir un adaptateur capable de recharger plusieurs appareils – et rapidement. Tous les chargeurs ne fonctionnent pas de la même manière. Assurez-vous de vérifier l’ampérage et visez-en un qui fait au moins 2,4 ampères sur chaque sortie. Si votre téléphone ou votre batterie USB est capable de charger rapidement, assurez-vous d’avoir également un chargeur avec cette capacité sur au moins une sortie. Lors des tests de CNET, le RAVPower Dual-Port a chargé un MacBook Air de mort à 65% en une heure. Si vous avez plusieurs appareils USB que vous souhaitez charger en même temps, il existe des modèles similaires avec des sorties USB supplémentaires. Une prise pliable, comme ce RAV, est un bonus supplémentaire. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs chargeurs USB-C PD.

Ceptics/Amazon La grande majorité des appareils électroniques que vous possédez n’ont pas besoin de convertisseurs de tension. Presque tous les adaptateurs convertissent automatiquement la tension entrante (c’est-à-dire du mur) en la tension dont vos appareils électroniques ont besoin pour fonctionner ou se charger. Jetez un œil aux petits caractères sur l’adaptateur. Il indiquera probablement “Entrée : 100-240 V, 50-60 Hz”. Cela signifie que vous pouvez le brancher à peu près n’importe où dans le monde… tant que vous avez un adaptateur pour le laisser équiper les points de vente locaux. Si ça n’a pas disons que vous ne pouvez probablement pas l’utiliser à l’étranger. Les sèche-cheveux et les lisseurs sont deux articles courants qui pourraient ne pas fonctionner dans un autre pays (bien que presque tous les hôtels et auberges aient au moins un sèche-cheveux). Je préfère les adaptateurs de prise simples et bon marché. Je sais que beaucoup de gens adorent les cubes de chargeur de voyage tout-en-un qui vous offrent un bloc avec des options coulissantes pour les prises du monde entier, mais je ne suis pas fan. Ils sont volumineux, souvent étonnamment fragiles et, pire encore, ne vous offrent souvent qu’un seul exutoire pour leur taille énorme. Les adaptateurs de prise sont suffisamment petits pour rester à l’extrémité de votre chargeur, ne prenant presque pas d’espace supplémentaire. Ils n’ont pas de pièces mobiles, ils sont donc presque impossibles à casser. Si votre voyage va traverser des zones avec différents types de prises, prenez-en une autre et jetez-la dans votre sac. Si vous avez plus d’une chose à brancher, encore une fois, plusieurs d’entre elles sont beaucoup plus faciles à avoir avec vous que plusieurs briques tout-en-un. Vous pourriez, par exemple, avoir trois adaptateurs de prise pour trois chargeurs différents et ne jamais avoir à échanger les prises comme vous le feriez avec un cube chargeur de voyage. Non seulement c’est plus pratique, mais probablement moins cher aussi. J’ai voyagé avec des adaptateurs de prise Ceptics pendant des années. Il vend un ensemble de cinq pièces qui comprend un petit sac de voyage, que j’utilise pour les ranger quand je suis à la maison. Je n’apporte avec moi que la ou les prises dont j’aurai besoin pour ce voyage spécifique, car généralement un type de prise suffit pour la majeure partie d’un continent. Cependant, vérifiez bien avant de partir pour une aventure multi-pays. Et pour les plus complets, il y a un ensemble à 28 $ qui est à peu près tous les types de prises dans le monde.

David Carnoy/CNET J’étais sur la clôture de savoir s’il fallait les appeler “vitaux” ou simplement “facultatifs”. Si vous êtes à court de fonds, choisissez certainement ce dernier. Cela dit, j’apporte une paire d’écouteurs antibruit avec moi à chaque voyage. Des avions aux bus et aux trains, ils réduisent le bourdonnement et le rugissement qui peuvent rendre les voyages si épuisants. Il y a cependant deux choses importantes à savoir sur les écouteurs antibruit. La première est qu’ils ne « font pas taire » le monde qui vous entoure. Ils réduisent quelques des sons, à savoir des sons de bourdonnement à basse fréquence comme des moteurs à réaction et des pneus sur la chaussée. Ils ne bloqueront pas les bébés qui pleurent ou les voisins bavards. L’autre est que tous les écouteurs antibruit ne fonctionnent pas comme annoncé. Les spécifications sont en grande partie dénuées de sens. Deux écouteurs qui prétendent tous deux réduire le son de “15 décibels” peuvent fonctionner de manière radicalement différente. Je sais que certaines personnes aiment la meilleure isolation des écouteurs supra-auriculaires pour les voyages, mais leur volume est un facteur décisif pour moi. Le rédacteur en chef de CNET, David Carnoy, adore le véritable Sony WF-1000XM4 sans fil, qui, selon lui, offre “une suppression du bruit et une qualité sonore de premier ordre”. Dans le cas du premier, il est égal ou peut-être meilleur que leurs homologues plus célèbres de Bose. Les Sony, cependant, sonnent mieux. Pour encore plus d’options, consultez notre guide des meilleurs écouteurs antibruit de 2022.

Dan Ackerman/Crumpe À moins que vous ne voyagiez tout le temps ou plus longtemps que des vacances américaines typiques, vous n’avez probablement pas besoin d’un “ordinateur portable de voyage” spécifique. Cela dit, si vous cherchez à vous absenter plus longtemps ou si vous savez que vous allez travailler un peu quand vous partez, cela vaut la peine d’envisager quelque chose de petit et léger. Un ordinateur portable pleine grandeur, avec ses câbles encombrants et sa myriade de câbles associés, est exactement le genre de tracas que je vise à éviter. Il n’y a pas une seule “chose” qui puisse rendre le voyage facile, mais il y a beaucoup de petites choses qui s’additionnent pour le rendre difficile. Un ordinateur portable lourd et ennuyeux fait partie de ce dernier. Oui, de nombreux voyageurs adorent l’iPad ou l’iPad Pro, et pour une bonne raison, mais leur situation logicielle nécessite encore de franchir trop d’obstacles pour faire avancer les choses. Après des années d’ordinateurs portables bon marché (et atrocement sous-alimentés), je suis finalement passé à un Microsoft Surface Go. C’est à peu près la taille d’une tablette, mais exécute une version complète de Windows. Il est encore assez peu puissant par rapport à la plupart des ordinateurs portables, mais si vous le spécifiez avec 8 Go de RAM, il peut très bien fonctionner avec un tas d’onglets Chrome ouverts. Je fais la plupart de mes retouches photo pour mes différentes tournées de voyage CNET avec, et j’ai même fait un peu de montage vidéo avec Première. Je ne recommanderais pas l’un d’entre eux si vous faites beaucoup de ce dernier, cependant. Bien que ce ne soit pas pour tout le monde, la grande majorité des gens ont beaucoup plus d’ordinateur portable qu’ils n’en ont vraiment besoin, et la taille et la durée de vie de la batterie du Go en font un bien meilleur compagnon de voyage que quelque chose de plus grand. La dernière version, le Go 3, possède des processeurs plus rapides que le Go original que j’utilise (et que j’aime) depuis des années. À moins que vous ne montiez beaucoup de vidéos ou que vous ne vouliez jouer sur la route, l’une d’entre elles fonctionnera très bien. Si vous pensez que vous ne travaillerez que peu, que vous ne répondrez peut-être qu’à quelques e-mails, envisagez d’acheter un clavier pour votre tablette.

David Carnoy/CNET À première vue, cela semble être un ajout frivole, puisque vous pouvez lire des livres sur votre téléphone, votre tablette ou sous cette ancienne forme analogique à base de carbone. Les tablettes et les téléphones, cependant, sont difficiles à lire en plein soleil. La nuit, même en mode nuit, la lumière d’un écran peut affecter le sommeil. Les livres papier sont super et je les préfère, mais pour tout voyage prolongé, vous devrez transporter énormément de livres de poche. Une liseuse dédiée est un excellent compromis, grâce à leurs écrans e-Ink. Ils fonctionnent très bien à la lumière directe du soleil et nécessitent très peu d’énergie (ils n’ont besoin d’être rechargés que toutes les semaines ou toutes les deux semaines). La nuit, vous pouvez soit lire à l’aide d’une lampe de chevet, soit si vous ne voulez pas déranger votre partenaire, la plupart des modèles ont un éclairage intégré. Les derniers modèles Kindle Paperwhite cochent toutes les cases, et ils sont étanches, ce qui est une bonne idée pour la lecture au bord de la piscine. Pour plus d’options, consultez notre guide des meilleurs lecteurs de livres électroniques.

