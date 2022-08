J’ai voyagé et travaillé à distance dans 50 villes américaines. Voici mon top 4 – et ils ne sont ni à New York ni à Los Angeles

En septembre 2021, ma femme et moi avons vendu notre maison, notre voiture et nos biens pour devenir des nomades numériques à plein temps. Mais avant même que la pandémie ne fasse du travail à distance une tendance populaire, j’ai vécu et travaillé à distance dans plus de 50 villes américaines. Nous gérons nos deux entreprises — une société de conseil et programme d’éducation – en ligne. Ensemble, ils rapportent 19 000 $ par mois en revenus. Internet haute vitesse est un must partout où nous allons. Nous apprécions également les endroits qui ont des gymnases, des épiceries et des divertissements à distance de marche. J’ai toujours aimé les grandes villes : j’ai passé six mois à New York et trois mois à Los Angeles. Mais il y a tellement d’options moins fréquentées et moins chères pour des vacances de travail. Voici quelques-unes de mes villes préférées (et ce que je pense être les plus sous-estimées) :

1. San Juan, Porto Rico

Moyen coût hebdomadaire pour un voyageur : 1 219 $

*La source: Budgétisez votre voyagequi compile les chiffres de vrais voyageurs Si vous habitez sur la côte est, Porto Rico n’est qu’à quelques heures de la plupart des grands aéroports. San Juan vous donne l’ambiance de la ville tout en étant sur une île. Le centre-ville est accessible à pied, avec une grande partie de ce dont vous avez besoin en 30 minutes. Et le Autoridad Metropolitana de Autobuses le système de bus ne facture que 0,75 $ par trajet.

L’agent Kimanzi et sa femme ont exploré la forêt tropicale nationale d’El Yunque à Porto Rico alors qu’ils travaillaient à distance à San Juan. Photo : Constable Kimanzi

Il existe d’excellents espaces de coworking dans le vieux San Juan et le centre-ville. Un espace que nous avons utilisé était Cocohaus, qui propose un pass journalier à 20 $ ou un pass cinq jours à 90 $. L’accès comprend une connexion Wi-Fi rapide et du café gratuit. La nourriture à San Juan est délicieuse et abordable, et les épiceries proposent de nombreuses marques familières que vous trouverez aux États-Unis. Il y a aussi beaucoup à faire après votre déconnexion, comme visiter le Kiosques Luquillofaire un tour en VTT dans le Forêt tropicale d’El Yunquemarcher le long de Vieux San Juan ou explorez la ville options de vie nocturne.

2. Milwaukee, Wisconsin

Coût hebdomadaire moyen pour un voyageur : 985 $ Milwaukee, où je suis né et où j’ai grandi, offre des options de travail et d’hôtel à un prix attractif. Il se trouve également à seulement 90 minutes en voiture de Chicago, ce qui en fait le point de départ idéal pour un voyage plus important. Le centre-ville est situé sur la côte du lac Michigan et le centre-ville regorge de cafés et d’espaces de coworking.

Le centre-ville de Milwaukee est situé sur le lac Michigan et propose une variété de boutiques et de restaurants. Photo : Constable Kimanzi

3. Atlanta, Géorgie

Coût hebdomadaire moyen pour un voyageur : 954 $ Notre fille fréquente l’université de Georgia Tech, nous visitons donc souvent Atlanta. Dans Midtown, vous trouverez d’excellents cafés et restaurants à distance de marche, ainsi que de nombreux Airbnb dans des immeubles de grande hauteur offrant des équipements tels qu’une connexion Internet rapide, des salles de sport et des bureaux. Le reste de la ville est facilement explorable en utilisant le système de transport public MARTA d’Atlanta. Une promenade le long La ligne de ceinture d’Atlantaun réseau de sentiers et d’espaces publics qui entourent les quartiers du centre-ville, apporte une nouvelle compréhension de la culture afro-américaine.

La BeltLine d’Atlanta compte 22 miles de sentiers qui relient de nombreux quartiers de la ville. Photo : Constable Kimanzi

Atlanta abrite également le Centre national des droits civils et humains, le parc historique national Martin Luther King, Jr., l’église baptiste Ebenezer et plusieurs collèges historiquement noirs, qui valent tous une visite. Vous trouverez une cuisine du sud incroyable dans tous les coins de la ville. Quelques-uns de mes favoris sont Végétarien de l’âme, pascale, Club des petits déjeuners d’Atlanta et le fameux Salon de thé de Mary Mac.

4. Sarasota, Floride

Coût hebdomadaire moyen pour un voyageur : 1 954 $ Ma femme et moi avons passé trois ans dans la région de Sarasota-Bradenton. A voté comme une des meilleures villes pour vivre pendant plusieurs années consécutives, c’est un endroit idéal pour voyager et travailler. Sarasota ressemble à une petite ville avec de nombreux espaces de coworking conviviaux et des cafés. Certains de nos favoris sont BOLD Cowork Sarasotaqui propose des laissez-passer journaliers pour 25 $ ou des laissez-passer mensuels pour 50 $, et RQS du laboratoirequi propose un laissez-passer journalier de 30 $ comprenant du café et des collations. Si vous préférez travailler dans un café, je vous recommande de vérifier Café de la vague déferlante.

Kimanzi Constable et sa femme aiment travailler dans des cafés locaux comme le café Breaking Wave lorsqu’ils visitent Sarasota – mais parfois ils vont juste au Starbucks ! Photo : Constable Kimanzi