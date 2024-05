Glenn Powell explique clairement comment il pensait autrefois que sa performance dans Hidden Figures aurait pu ruiner le film dramatique biographique.

En fait, l’acteur de 35 ans, qui incarnait le véritable astronaute John Glenn, a avoué avoir vomi à l’extérieur d’un studio après avoir regardé un premier montage du film alors qu’il apparaissait sur le plateau. Therapuss avec Jake Shane podcast.

«Cela vous vient à l’esprit. Les gens oublient que lorsque vous regardez un premier montage d’un film, c’est probablement comme si vous regardiez une séquence de vous-même que vous devez monter. Alors vous êtes assis là et vous vous dites : « Je me déteste. »

‘Je me souviens avoir regardé [Hidden Figures] pour la première fois sur le terrain Fox – et c’était avant que tous les effets ne soient terminés, la musique était en [and] la conception sonore – et j’ai littéralement quitté le film et j’ai vomi dans les buissons.

«Je pensais avoir gâché ce film. Je me disais, toutes ces femmes ont réalisé de superbes performances et c’est comme l’héritage de ces femmes – je me disais : « J’ai littéralement ruiné ce film. » J’ai l’impression que la chose la plus atroce que vous puissiez faire en tant qu’acteur est d’être terrible dans un film sur des personnes réelles qui ont besoin d’une histoire réelle.

Glen Powell, 35 ans, a eu une réaction si forte en regardant le film Hidden Figures pour la première fois lors d’un premier montage qu’il a vomi à l’extérieur du studio, pensant l’avoir gâché.

Pour Hidden Figures, Powell a incarné un véritable héros américain en la personne de l’astronaute John Glenn, qui a la particularité d’être le troisième Américain dans l’espace et le premier Américain à orbiter autour de la Terre.

Le natif d’Austin, au Texas, dit qu’il a quitté le studio avec le sentiment d’avoir rendu un mauvais service à la mémoire des femmes qui ont contribué à amener l’Amérique sur la Lune pendant la course à l’espace menant aux années 1960, ainsi qu’à ses autres co- étoiles.

Hidden Figures raconte l’histoire de trois mathématiciennes afro-américaines : Katherine Goble Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) et Mary Jackson (Janelle Monáe) qui travaillaient pour la NASA alors que les États-Unis et l’Union soviétique s’affrontaient en la course pour atteindre la suprématie supérieure des vols spatiaux.

Réalisé par Theodore Melfi, qui a travaillé à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Allison Schroeder, Hidden Figures est vaguement basé sur le livre non-fictionnel du même nom de Margot Lee Shetterly.

Non seulement il mettait en lumière le drame de la course à l’espace, mais il mettait également en lumière le racisme et la ségrégation auxquelles les trois femmes noires étaient confrontées au centre de recherche de Langley de la NASA à Hampton, en Virginie, et dans leur vie quotidienne dans les années 1960.

Aux côtés de Henson, Spencer et Monáe, le casting comprenait également Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali et Aldis Hodge.

En incarnant John Glenn, qui a la particularité d’être le troisième Américain dans l’espace et le premier Américain à orbiter autour de la Terre, Powell s’est mis dans la peau d’un véritable héros américain.

Cela aurait également pu jouer un rôle dans la pression ressentie par Powell pour tenir sa fin dans la production en tant qu’acteur.

Après sa sortie en décembre 2016, le film a rapporté 236,2 millions de dollars au box-office mondial contre un budget de 25 millions de dollars, ce qui en fait un véritable succès.

‘Je me souviens avoir regardé [Hidden Figures] pour la première fois sur le terrain Fox ¿ et c’était avant que tous les effets ne soient terminés, la musique était en [and] la conception sonore ¿ et j’ai littéralement quitté le film et j’ai vomi dans les buissons » ; vu dans un image fixe

Janelle Monae, Taraji P. Henson et Octavia Spencer incarnent trois mathématiciennes afro-américaines qui travaillent pour la NASA pendant la course à l’espace dans les années 1960.

Aux côtés des trois principales dames, Powell pensait également avoir laissé tomber ses autres co-stars telles que Kevin Costner et Jim Parsons.

Powell fait actuellement la promotion de son nouveau film d’action romantique Hit Man, dont il joue le rôle principal et a co-écrit le scénario avec le réalisateur Richard Linklater.

Bien que les mathématiciens aient finalement été remplacés par des ordinateurs électroniques, Mary Jackson a obtenu son diplôme d’ingénieur et est devenue la première femme afro-américaine à travailler à la NASA.

Quant à Dorothy Vaughan, elle a continué pendant des années à être la première superviseure afro-américaine de la NASA, tandis que Katherine Goble Johnson a été acceptée par Stafford comme co-auteur du rapport, qui a ensuite calculé les trajectoires des missions Apollo 11 et de la navette spatiale.

Powell fait actuellement la promotion de son nouveau film de comédie d’action romantique Hit Man, pour lequel il joue le rôle principal, désormais disponible en streaming sur Netflix.

Il a également co-écrit le scénario avec Richard Linklater, réalisateur du long métrage qui suit un policier infiltré qui se présente comme un tueur à gages fiable alors qu’il tente de sauver une femme dans le besoin.