J’ai vomi beaucoup de sang : Pahlaj Nihalani lors de son hospitalisation de 28 jours après une intoxication alimentaire, s’apprête à poursuivre un restaurant | Nouvelles des gens

New Delhi: Pahlaj Nihalani, ancien président du Central Board of Film Certification (CBFC), a récemment raconté son histoire d’horreur d’hospitalisation en raison d’une intoxication alimentaire aiguë à un portail de divertissement.

Le producteur du film a révélé qu’il avait été hospitalisé pendant 28 jours et après avoir vomi du sang à la suite d’un repas commandé dans un restaurant.

Il a déclaré à Bollywood Hungama : « Il y a environ un mois, j’étais seul à la maison. Même ma femme était absente. Quand soudain, un soir, des membres de l’unité pour un film que nous avons tourné pendant la pandémie sont arrivés. Il était tard. Et moi J’ai dû commander pour eux à l’extérieur. Ma nourriture était préparée à la maison. Je ne mange jamais à l’extérieur. Mais il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Nous avons donc commandé de la nourriture. Le poulet est le seul aliment non végétarien que je mange, alors ils m’ont exhorté à les rejoindre. Par politesse, j’ai accepté. Dès que j’ai mordu dans le poulet, j’ai su que quelque chose n’allait pas. Mais les autres m’ont assuré que tout allait bien. Alors nous avons mangé. Ils sont partis. Après un moment, je me suis senti mal à l’aise et j’ai vomi. Je me sentais bien après ça. Alors j’ai juste essayé de dormir. Vers 3 heures du matin, j’ai vomi beaucoup de sang. C’est à ce moment-là que j’ai paniqué et j’ai appelé mon fils. Heureusement, il reste dans le même bâtiment.

Il a en outre révélé qu’il était resté à l’hôpital pendant 28 jours, mais qu’il ne pouvait pas être avec sa famille car personne n’était autorisé à lui rendre visite en raison de la pandémie.

Pahlaj a qualifié l’expérience d’être sauvé des « mâchoires de la mort ». Il a déclaré: « En quelques heures, tous mes tests ont été effectués. J’ai eu de la chance. N’importe qui avec une famille moins attentionnée et une équipe médicale moins attentive serait décédé. J’ai été sorti de la gueule de la mort. »

Compte tenu de la gravité de son état, Nihalani a décidé de poursuivre le restaurant pour sa négligence. « Cela aurait pu être le dernier repas de ma vie. Tous ceux qui ont mangé cette nuit-là étaient malades. Mais j’ai été le plus durement touché. J’exhorte tout le monde à n’avoir que des repas faits maison en ces temps difficiles », a-t-il ajouté.

Pahlaj Nihalani a été président de l’Association des producteurs d’images et de programmes télévisés pendant 29 ans et a démissionné de son poste en 2009. Il s’est porté candidat au poste de président du Central Board of Film Certification (CBFC) le 19 janvier 2015, mais a été remplacé par Prasoon Joshi en 2017.