J’ai volé dans un avion autonome

Je suis assis sur l’un des deux sièges avant d’un petit avion qui vole à environ mille pieds et se dirige vers un aéroport régional juste à l’ouest de Sacramento. La séquence d’atterrissage est sur le point de commencer, et je regarde les jougs de vol avancer. Mais le pilote assis à côté de moi ne les touche pas.

“Séquence d’atterrissage automatique initiée” dit une voix semblable à Siri (dans ce cas, le nom est Luca).

Le Cessna 208 Grand Caravan expérimental dans lequel nous descendons est entièrement contrôlé par Superpilot, un système de vol autonome développé par Xwing. Dans quelques années, espère la startup, une flotte de ses avions autonomes livrera du fret, sans pilotes à bord.

Xwing



Nous terminons ce que je ne peux décrire que comme un atterrissage parfait, et Superpilot commence à nous faire rouler pour un autre vol. C’est ce qui rend le système Xwing unique : sa capacité à effectuer toutes les étapes de vol depuis le roulage, le décollage et l’atterrissage. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir mon vol complet.

Bien que le pilote automatique existe depuis presque aussi longtemps que le vol humain, les vols commerciaux autonomes ne sont pas encore devenus une réalité. On estime que 90 % des vols pendant les vols commerciaux de passagers se font sur pilote automatique, mais cela nécessite toujours un humain pour effectuer les ajustements nécessaires en temps réel en fonction de la météo ou du trafic aérien inattendu. Et le roulage, les décollages et les atterrissages se font presque toujours manuellement.

“Notre système est conçu dès le départ pour être capable de détecter et d’identifier tout défaut, et de continuer à piloter la mission”, déclare Maxime Gariel, directeur technique de Xwing.

Celso Bulgatti



Superpilot est divisé en trois parties. Le système de vol automatique actionne toutes les commandes de surface, y compris la manette des gaz, les freins et le joug de vol. Le système de perception, composé de dizaines de capteurs et de caméras, permet à Superpilot de comprendre son environnement et de prendre des décisions. (Bien que Xwing affirme qu’il est prouvé que Superpilot peut détecter d’autres aéronefs et effectuer des ajustements de vol pour éviter les collisions, cela a été fait manuellement lors de notre démonstration.) Le système de communication est conçu pour communiquer avec les opérateurs humains au sol, les contrôleurs aériens et les autres pilotes. (Pendant les tests, Superpilot ne communique pas encore avec les contrôleurs aériens – c’est fait en ce moment par des opérateurs humains au sol qui surveillent également l’avion pour s’assurer que tout se passe comme prévu.)

Selon Gariel, le développement du lidar, de nouveaux capteurs et de caméras avancées pour les voitures autonomes a ouvert la voie à Superpilot. “Pouvoir utiliser des caméras et détecter des objets n’était pas quelque chose que nous pouvions faire facilement il y a 10 à 15 ans”, dit-il. “Aujourd’hui, c’est très facile.”

Xwing



Un système de pilotage automatisé a un niveau de précision qu’un pilote humain ne pourrait jamais égaler. Pendant notre vol, le pilote d’essai en chef de Xwing, Ryan Olson, pointe les écrans indiquant la vitesse et l’altitude actuelles. Ils sont parfaitement stables. “Si je pilotais l’avion,” dit-il, “ce serait embarrassant.”

Un avion autonome ne fera également jamais d’erreur due à la fatigue. Ce n’est pas le cas des pilotes surmenés d’aujourd’hui. La National Air Carriers Association prévoit une pénurie de 28 000 pilotes au cours de la prochaine décennie.

Xwing



Pour être clair, Xwing ne s’attend pas à transporter des passagers dans des vols sans pilote de si tôt. La société espère pouvoir gagner la confiance du public dans le concept avec quelques années de vols de fret autonomes réussis à son actif.

“Vous pouvez le voir de la même manière que les gens regardaient les ascenseurs au début du siècle dernier.” dit le PDG Marc Piette. “Avec le recul, vous vous diriez : « Eh bien, c’est idiot. Pourquoi auriez-vous besoin d’un humain pour vous aider à appuyer sur un bouton ? » Mais à l’époque, c’était très controversé.”

Xwing travaille avec les régulateurs fédéraux sur la certification de sa technologie Superpilot. La société espère qu’il sera approuvé et mis en service commercial d’ici la mi-2025.