J’ai volé 1 million de livres sterling dans un distributeur automatique de billets douteux et j’ai tout gaspillé en jets, escortes et vacances – puis je me suis rendu

Un ANCIEN barman a révélé comment il avait pincé 2 millions de livres sterling à une banque après être tombé sur un problème de guichet automatique douteux.

Dan Saunders a dépensé des milliers de dollars en dîners coûteux, en jets privés et a même payé les frais de scolarité de ses copains pendant une folle arnaque de cinq mois – le tout avant de laisser le monde entier parler de son arnaque élaborée.

Dan Saunders était barman avant que sa vie ne bascule Crédit : REDDIT

Il est tombé sur un problème de guichet automatique où il a fini par voler près de 2 millions de livres sterling à une banque Crédit : Une affaire actuelle

Les fonds ont alimenté sa nouvelle vie sur la voie rapide avec de l’alcool, des jets et des filles Crédit : AFFAIRE COURANTE

Dan a vécu une vie de luxe après avoir découvert le pépin douteux du guichet automatique Crédit : Affaire actuelle

L’Australien a affirmé qu’il n’avait jamais eu d’entretien avec un policier ni rencontré des responsables de banque au sujet de l’escroquerie illégale.

Ce n’est que lorsqu’il s’est rendu qu’il a été emprisonné – mais même alors, les magistrats auraient été déconcertés.

Maintenant, il envoie chaque jour des milliers de messages de fraudeurs et d’escrocs essayant désespérément de savoir comment il a réussi à s’en sortir.

Dan a dit au Sun qu’il avait l’impression d’avoir un « essai gratuit de sept jours » pour devenir riche alors qu’il faisait la fête avec des montagnes d’argent.

« Je pensais que cela durerait un jour, puis j’ai pensé peut-être une semaine, puis il y a eu des moments pendant trois mois où je pensais que cela pourrait durer éternellement », a-t-il déclaré.

« J’ai découvert quelque chose de si important que la banque n’allait jamais en parler.

« Je ne me sens pas coupable à ce sujet. J’ai vu une opportunité et je les ai brisées aussi fort et aussi longtemps que j’ai pu. »

Tout a commencé en février 2011 lors d’une soirée dans la ville natale de Dan, Wangaratta, à environ 250 km au nord-est de Melbourne, lorsqu’il a eu de la chance à un distributeur automatique de billets.

Le joueur de 29 ans était allé chercher de l’argent pour payer une tournée de boissons – mais avec un peu plus de 1 £ d’économies, il a été contraint de transférer 100 £ de son compte de crédit.

Mais le guichet automatique de la National Australia Bank a recraché sa carte et les mots « transaction annulée » lui sont revenus.

Dan a remis sa carte dans la machine pour vérifier le solde de son compte – et il aurait indiqué qu’il avait maintenant 100 £ de crédit.

Il a retiré l’argent et a continué sa beuverie.

Sur le chemin du retour, le joyeux homme a de nouveau essayé la ruse sur le même guichet automatique – et cela a fonctionné.

Dan a vite découvert que les guichets automatiques étaient déconnectés du réseau de la banque aux premières heures du matin.

Et cela lui a permis de créer « de l’argent infini » en transférant de l’argent entre ses deux comptes.

La transaction ne serait enregistrée auprès de la banque que le lendemain et l’endetterait – mais il pourrait toujours retirer plus après minuit.

Mais vous pouvez toujours garder une longueur d’avance en restant un jour devant avec ses transferts sournois.

Au cours des mois suivants, Dan a continué à utiliser le problème de « l’argent facile » et ses transactions ont rapidement échappé à tout contrôle.

Et avec l’incapacité de résister à la tentation, l’homme deviendrait un millionnaire « illégitime ».

Au fil des ans, son braquage mythique a pris toutes les formes et il a été rapporté qu’il avait retiré 1,6 million de livres sterling d’un seul guichet automatique.

Mais Dan affirme qu’il s’est retiré et a dépensé plus de 2 millions de livres sterling dans de nombreux distributeurs automatiques de billets – et le montant réel ne sera jamais connu.

« J’ai travaillé entre minuit et 1h du matin, je pouvais transférer n’importe quelle somme d’argent jusqu’à six chiffres à la fois, 999 000, de ma carte de crédit à mon compte d’épargne », a déclaré Dan au Sun.

« Le montant souhaité resterait sur mon compte d’épargne pendant 24 heures avant de s’inverser.

« Mais si je faisais une autre transaction avant la précédente, je pourrais toujours la garder en crédit.

« Je devais juste me rappeler combien d’argent j’avais dépensé. Et puis je me suis toujours assuré de transférer un peu plus chaque jour. »

Le problème aurait fonctionné sur tous les guichets automatiques du réseau NAB.

Dan obtiendrait son argent grâce à une combinaison de retraits en espèces, de transactions sur Internet et de dons en vente libre.

Selon le NAB, les clients peuvent actuellement retirer jusqu’à environ 1 000 £ par jour et par carte.

À l’époque, le seuil était d’environ 500 £, donc pour contourner ce problème, Dan a affirmé qu’il irait dans une banque et recevrait l’argent en face à face.

Il a déclaré: « J’allais à la banque et demandais combien d’argent j’avais sur mon compte d’épargne.

« Elle pourrait le retirer et dire » oh, vous avez 2,7 millions « , puis je pourrais lui demander – puis-je s’il vous plaît retirer 50 000 £ et elle me le donnerait en espèces. »

DANSE AVEC LE DIABLE

Le pépin bancaire n’a jamais été expliqué – et le NAB n’a jamais fait de commentaires à ce sujet.

Dan a déclaré: « La banque était apparemment en panne à ce moment-là, ou le guichet automatique ne parlait pas à la banque principale, mais quoi qu’il en soit, il honorerait le transfert.

« Je ne sais pas pourquoi ça a marché, mais c’est comme ça que ça s’est passé. »

Le moment où Dan s’est le plus rapproché de se faire prendre, c’est quand il est devenu gourmand.

Il a déclaré: « J’ai reçu quelques appels de la succursale de sécurité de la banque disant que nous pouvons voir que vous avez essayé de retirer 900 000 $ à quatre reprises à un guichet automatique la nuit dernière.

« Je dirais » comment diable pourriez-vous obtenir 900 000 $ d’un guichet automatique « et ils diraient » oui, il y a des limites « .

« Alors nous riions et ensuite je disais que j’étais ivre et que je devais être au guichet automatique en appuyant sur les mauvais boutons. »

À un moment donné, l’homme rusé dépensait tellement qu’il a essayé de tout récupérer en jouant.

Il a dit: « C’était complètement fou. C’était le meilleur et le pire plan au monde parce qu’il ne faisait que creuser le trou de plus en plus profondément. »

Dan a admis qu’il avait toujours pensé qu’il pouvait se faire prendre et que l’anxiété avait lentement commencé à s’infiltrer.

Mais après être sorti indemne de son premier contact avec les autorités, ses dépenses ont commencé à augmenter.

Dan a fait une frénésie de dépenses et a même affrété un jet privé

Il a bu et dîné, aurait dépensé plus de 7 000 £ en dîners Crédit : Une affaire actuelle

L’Aussie a également parcouru le monde

Dans les quatre à cinq mois suivants, la morale de Dan serait jetée par la fenêtre.

Il a déclaré au Sun que ses dépenses auraient pu dépasser 2 millions de livres sterling.

Il a déclaré: « La meilleure chose au monde pour moi était de payer pour les affaires de tout le monde.

« Si j’avais de l’argent en poche et que je passais devant un bar, je jetterais de l’argent à quelqu’un derrière. »

Il a été rapporté que Dan appréciait les richesses et vivait comme une star de cinéma.

Il s’est essayé aux call-girls haut de gamme, aux hôtels somptueux, aux soirées bruyantes, au caviar Beluga et a même porté des costumes Hugo Boss sur mesure.

Dan a également payé une partie des frais universitaires de ses amis et a envoyé un copain étudier en France.

Son achat le plus extravagant a été l’affrètement d’un jet privé de 20 places, où il a emmené ses amis sur une île d’Asie.

Il a déclaré: « Les gens m’ont juste donné leurs rêves et je les ai réalisés.

« Tout le monde dans ma famille a été soigné, tout le monde en a eu un peu. »

L’EMPIRE COMMENCE À S’EFFONDRER

Chaque jour à minuit, le réveil de Dan sonnait régulièrement.

Sa vie était désormais consumée par les transferts illimités et il savait « qu’il était inévitable que cela s’effondre ».

« C’est arrivé au point où je m’inquiétais plus que je n’aimais retirer plus d’argent », a-t-il déclaré.

« Je veux dire vivre avec de l’adrénaline aussi longtemps, c’est devenu tellement de chiffres dans ma tête, tellement d’anxiété. »

Dan a envisagé de déménager à l’étranger – mais à la fin, il a été submergé par une culpabilité interne et a demandé de l’aide.

Il a déclaré: « Mon avocat a dit qu’il ne pouvait pas m’aider.

« J’ai dit ‘il ne s’agit pas de ça – il s’agit de me tracer une ligne dans le sable et de dire que c’était la mauvaise chose à faire. »

Dan a affirmé qu’il avait arrêté après avoir décidé qu’il avait fait tout ce qu’il voulait faire.

Il a déclaré: « Quand j’ai fermé le robinet de l’argent, j’en ai parlé à mes amis et ils étaient contrariés.

« Alors j’ai dit écoutez, c’est ça, voici la banque en ligne, ouvrez-la et transférez l’argent où vous voulez.

« Être assis avec vos amis, passer votre ordinateur portable partout et transférer de l’argent illimité n’importe où – c’est le niveau de folie atteint.

« Dans quel monde cela se produit-il ? »

Il a confié à son thérapeute ce qui s’était passé – qui lui a dit de se rendre.

Et en juin 2011, il a appelé la banque et a admis ce qu’il avait fait.

Des responsables du NAB auraient dit à Dan que les flics le contacteraient.

Mais ils ne l’ont jamais fait.

Un mois plus tard, il a rappelé et a reçu la même réponse.

Trois ans plus tard, Dan n’avait toujours rien entendu, alors il a décidé de partager son histoire avec la presse.

Après quelques éclaboussures dans les journaux et un exposé sur l’émission phare australienne A Current Affair, les autorités sont finalement venues frapper à la porte.

Il a dit: « On pourrait dire que je leur ai forcé la main pour faire quelque chose.

« J’étais très heureux de gérer cela en interne, mais la seule raison pour laquelle cela a entraîné une couverture médiatique de masse était que personne n’aurait une véritable conversation avec moi. »

C’est ridicule de penser que je n’ai peut-être jamais été pris pour ça Dan Saunders

En novembre 2014, Dan a finalement été arrêté et inculpé de 111 infractions liées à la fraude, à la tromperie et au vol.

Il a été jeté dans une prison australienne à sécurité maximale pendant un an.

Cependant, Dan a déclaré que tout l’incident le mystifiait toujours.

Il a déclaré: « Lors du procès, ils n’ont même rien apporté au tribunal parce qu’ils ne voulaient pas en parler.

« Fondamentalement, la banque ne veut pas mettre un chiffre rond là-dessus, donc je m’abstiendrai de le faire aussi.

Il a ajouté: « Mes amis se demandaient ce qui se passerait, par exemple si leurs dettes universitaires revenaient, et je dirais ne vous inquiétez pas, je ne le mentionnerai pas dans l’interview.

« Eh bien, ça n’est jamais arrivé à ce point, personne ne m’a jamais rien demandé.

« Je pense qu’ils voulaient juste que ça disparaisse et qu’ils n’enquêtent pas plus avant.

« Moi de dire que j’étais coupable était suffisant. »

Alors que Dan s’est rendu volontairement, il a montré peu de signes de regret.

Il a dit: « Écoutez, je ne suis pas un saint, j’ai retiré beaucoup d’argent de la banque et j’ai adoré ça.

« Je ne me sentais pas coupable parce que je savais qui j’escroquais. Mais je savais que ce n’était pas bien. »

L’incroyable histoire de Dan est devenue le sujet de nombreux podcasts et on dit même qu’elle devrait être un film de Disney.

En raison de la loi sur les produits du crime, il ne verra jamais un centime pour cela, mais Dan pensait que la vérité valait plus que tout.

Il a déclaré: « C’est ridicule de penser que je n’ai peut-être jamais été pris pour ça.

« Je ne crois pas que je sois le seul, je suis juste le seul à avoir dit la vérité à ce sujet. »

Le Sun a contacté la police victorienne et le NAB pour commentaires.

L’exposé sur A Current Affair qui conduirait à l’arrestation de Dan Crédit : Une affaire actuelle

En cinq mois, Dan aurait dépensé des millions Crédit : Dan Saunders