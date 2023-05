J’ai visité le plateau de Coronation Street et la nourriture de Roy’s Rolls m’a laissé bouche bée – mais l’avez-vous remarqué ?

Tout ce que vous voyez sur Coronation Street n’est PAS ce qu’il semble être – de la nourriture aux endroits où certaines des plus grandes intrigues ont eu lieu.

Le Sun Online avait précédemment révélé comment les acteurs de Corrie devaient parfois manger des aliments froids et confirmé si le hotpot de Betty était réel ou non.

Le soleil

Le soleil peut vous apporter des secrets des pavés que vous ne voyez pas dans l’émission[/caption]

Et maintenant, nous pouvons vous apporter encore plus de secrets sur les pavés emblématiques de la série.

Coronation Street: The Tour a récemment donné à The Sun Online l’accès au plateau de l’émission basé à Manchester.

Il est vite devenu clair que tout ce que les téléspectateurs regardent sur le feuilleton ITV n’est pas ce qu’il semble.

Continuez à lire pour découvrir ce qui est exactement réel et ce qui est purement de la fiction soapland.

La rue

Pennsylvanie

Le tout premier set de Corrie était entièrement basé à l’intérieur dans l’un des studios de Granada Television à Manchester[/caption]

Les fans purs et durs de Corrie ne seront peut-être pas surpris d’apprendre qu’il ne s’agit pas de l’ensemble original de l’émission de longue date.

Son tout premier set était entièrement basé à l’intérieur dans l’un des studios de Granada Television à Manchester.

Les célèbres pavés étaient peints sur le sol du studio et les acteurs devaient régulièrement faire semblant de monter ou de descendre sur un trottoir.

En 1968, le premier décor extérieur a été érigé avant qu’une rue plus permanente ne soit construite à l’arrière de Granada Television en 1982.

Il est resté utilisé tout au long de certains des scénarios les plus dramatiques de l’émission, y compris l’horrible accident de tramway en 2010 pour marquer le 50e anniversaire de l’émission.

Mais au fur et à mesure que le spectacle se développait, il devenait trop grand pour le décor et Coronation Street a été reproduit à MediaCity à Manchester, où il était sa maison depuis 2013.

Une source de l’émission a expliqué à The Sun Online comment certains des pavés d’origine avaient été déterrés et replacés dans la nouvelle rue.

Général Weatherfield

TVI

Dans les scènes les plus récentes, les téléspectateurs ont vu Daisy et Ryan se précipiter dans son département A&E après avoir été victimes d’une attaque à l’acide odieuse[/caption] TVI

L’hôpital est bien sûr totalement fictif et son entrée régulièrement diffusée à l’écran est en fait la porte principale du studio de Tony Warren.[/caption]

Weatherfield General est le premier port d’escale si un personnage a été blessé.

C’est là que le fils de Leanne Battersby, Oliver, est décédé tragiquement après avoir lutté contre une maladie incurable.

Dans les scènes les plus récentes, les téléspectateurs ont vu Daisy et Ryan se précipiter dans son département A&E après avoir été victimes d’une attaque à l’acide odieuse.

L’hôpital est bien sûr totalement fictif et son entrée régulièrement diffusée à l’écran est en fait la porte d’entrée du studio de Tony Warren.

Son parking où les ambulances peuvent souvent être vues arriver en cas d’urgence est un parking de travail normal pour l’équipage, mais il est également utilisé comme parking de l’épicerie fictive Frescos.

Avec un peu de thésaurisation et de décors extérieurs, les producteurs de l’émission sont capables de transformer l’espace fade et de créer une illusion pour les fans.

Le poste de police

TVI

TVI

Les fans ne savent peut-être pas que l’hôtel de Debbie Webster, le Chariot, est plutôt proche du poste de police[/caption]

Le poste de police de Coronation Street a été présenté aux téléspectateurs à l’écran en 2018.

La structure est un bâtiment entièrement fonctionnel, ce qui signifie que des scènes peuvent être tournées à l’intérieur.

Mais ce que les fans ne savent peut-être pas, c’est que l’hôtel de Debbie Webster, le Chariot Square, est plutôt proche.

En fait, la réception et le bar de l’hôtel sont situés à l’étage du bâtiment du poste de police.

Cependant, il ne sera pas surprenant d’apprendre que l’hôtel n’a vraiment qu’une seule chambre et qu’elle est située dans un studio.

Quartier de Weatherfield

TVI

The Precinct est la dernière édition de Coronation Street et a fait ses débuts à l’écran cette année seulement.

Comportant des appartements, une aire de jeux et un certain nombre de petites entreprises, dont un restaurant chinois à emporter, le quartier est visité par les résidents depuis des années mais n’a jamais été diffusé à la télévision.

Le Sun Online a appris comment la création de l’ensemble impliquait le recyclage et la réutilisation des matériaux.

Cela comprenait l’utilisation de pots de peinture ouverts existants utilisés pour d’autres ensembles pour apporter de la couleur au développement.

Tous les intérieurs partiels de la boutique proviennent d’ensembles précédents qui ne sont plus utilisés.

L’escalier menant aux appartements est l’ancien escalier intérieur du monde souterrain recouvert de plaquettes de parement.

Les rouleaux du Roy

Pennsylvanie

Nous avons déjà révélé à quel point tous les beaux aliments que vous voyez exposés sont en plastique[/caption] TVI

Dans certaines nouvelles à couper le souffle, la prison dans laquelle Ray Crosby et Harvey Gaskell se font défoncer est filmée à l’étage du café[/caption]

C’est devenu un incontournable de Coronation Street et c’est régulièrement l’endroit où trouver deux personnages qui bavardent autour d’un petit pain et d’une tasse de thé.

Nous avons déjà révélé à quel point tous les beaux aliments que vous voyez exposés sont en plastique.

Cela signifie que les sandwichs et le célèbre bacon que Tyrone Dobbs commande sur le chemin du travail sont immangeables.

Dans certaines nouvelles à couper le souffle, la prison dans laquelle Ray Crosby et Harvey Gaskell sont cognés est filmée à l’étage du café.

De Roy’s à quelques portes de Barlow’s Legal, vous trouverez la prison de la série qui s’étend à travers les bâtiments.

Parfois, vous verrez un personnage sortir du slammer – ces scènes sont en fait tournées à l’entrée principale de la série.

rue Victoria

AP : Association de la presse

AP : Association de la presse

Le soleil

Speed ​​Daal n’est qu’une paire de portes qui ne mènent nulle part[/caption]

Victoria Street a fait ses débuts en 2018 et comprend la station de tramway, une boutique EE mobile et BT et une coopérative dans les offres de placement de produit.

Il présente un nombre impressionnant de 7 000 pavés de l’ancien ensemble.

C’est aussi là que vous trouverez Speed ​​Daal, qui n’est qu’une paire de portes qui ne mènent nulle part.

On nous dit que la station de tramway a été introduite car tout près se trouve le véritable service de transport MetroLink de Manchester.

Le bruit des tramways se faisait entendre pendant les scènes, il était donc logique de placer une station de tramway sur les pavés.

Cependant, Transport for Greater Manchester a placé des silencieux sur la ligne, ce qui oblige désormais les producteurs à inclure de faux bruits de tramway dans les scènes !

Les fans nostalgiques seront ravis de savoir que les anciennes poignées de porte du Rovers Return sont utilisées pour les portes des stations de tramway.

Le retour des routiers

Getty – Contributeur

Sa façade verte est immédiatement reconnaissable que vous soyez fan du spectacle ou non[/caption] Pennsylvanie

Mais derrière les fameuses doubles portes il n’y a absolument rien[/caption]

Situé en haut de la rue se trouve le bâtiment le plus emblématique de l’ensemble Coronation Street.

Sa façade verte est immédiatement reconnaissable que l’on soit fan du spectacle ou non.

Mais derrière les fameuses doubles portes il n’y a absolument rien.

Le pub est fictif et tourné en studio à quelques pas.

Son intérieur contient des lumières qui se reflètent dans la rue pour le faire ressembler à un pub réaliste.

Après notre visite sur les pavés, nous recommandons aux fans de garder un œil sur le commerce de fleurs de Tracey Barlow…

Oh, et n’appelez pas le numéro de téléphone des StreetCars car c’est un faux et vous ne joindrez pas Eileen Grimshaw au standard.

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV1 et ITVX.

TVI

Coronation Street: The Tour a récemment donné à The Sun Online l’accès au plateau de l’émission basé à Manchester[/caption]