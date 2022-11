J’ai visité le “ Greggs le plus chic ” du Royaume-Uni et ce fut une déception majeure – la nourriture était immangeable et a mis deux fois plus de temps à arriver

Les connaisseurs de SAUSAGE roll ont raconté comment ils avaient été extrêmement déçus après avoir visité le Greggs le plus chic du Royaume-Uni dans le Suffolk.

Les clients qui ont afflué vers la succursale boujie de la boulangerie Bury St Edmund ont affirmé qu’ils ne pouvaient même pas digérer leur nourriture.

Ce Greggs à Bury St Edmunds dans le Suffolk a été surnommé le plus chic du Royaume-Uni Crédit : Google

Mais les gourmets se sont retrouvés avec un mauvais goût dans la bouche après avoir visité la branche de boulangerie chic Crédit : Alamy

Le Greggs non conventionnel situé dans une propriété classée Grade II datant du 17ème siècle présente de grandes arches en bois et un panneau marron et crème assorti.

Mais les gourmets furieux ont frappé au magasin flashy, disant que les meubles chics ne compensent pas leurs produits “non comestibles”.

La version haut de gamme de la boulangerie de la rue principale, située dans une charmante rue pavée, a été mise au goût du jour par les amateurs de pâtisserie.

Les parieurs ont déclaré que le gourmet Greggs était un “pas en arrière”, grâce à son système de file d’attente inefficace et à ses installations “sales”.

Un autre a averti les clients de s’attendre à des “problèmes d’estomac” après avoir prétendu avoir avalé un croissant douteux.

Les fans se sont rendus sur TripAdvisor pour exprimer leurs griefs avec la branche chic de la chaîne de boulangerie britannique et ont laissé une série de critiques cinglantes.

L’un d’eux a fulminé : “Mon impression dominante est à quel point c’était sale.

“Le sol était jonché de morceaux, de serviettes en papier et de fragments de nourriture, il y avait un membre du personnel qui débarrassait les plateaux des tables.

“Ce sont, bien sûr, les clients qui ont créé ce gâchis.

“Mais la direction et le personnel doivent prendre la responsabilité de fournir aux clients un environnement hygiénique et respectable, ce n’était clairement pas mon expérience aujourd’hui.”

Un autre a fait écho à la plainte, disant que c’est “toujours aussi sale” malgré sa superbe rénovation.

Un dîneur a également affirmé avoir découvert que la troisième fois n’était pas le charme en essayant le croissant de Gregg.

Ils ont écrit : “Immangeable ! La pâte crue au milieu vous causerait à coup sûr des problèmes d’estomac.

“S’ils se trompent 3 fois… ils pensent évidemment que c’est comme ça qu’ils devraient être cuits ! Horrible ! Je n’y retournerai pas.”

Il semble qu’un grand nombre de clients s’attendant à une bouffe chic de l’établissement haut de gamme aient été considérablement déçus.

Mais certains qui voulaient juste prendre une simple collation disent que la succursale de Bury St Edmund ne peut même pas gérer les bases du service à la clientèle.

L’un d’eux s’est plaint : “Le nouveau look “non conventionnel” de Greggs qui fait son apparition est un pas en arrière !

“Une file d’attente pour manger sur place ou à emporter, (deux fois plus d’attente) petit plateau pour tout, et plus d’assiettes, manger sur un bout de papier en mangeant sur place. Même les tables à manger sont plus petites !

“La nourriture est toujours bonne, mais pas le service et les sièges non conventionnels.

GLAM GREGGS

“C’est Greggs, pas McDonald’s, KFC ou Burger King ! Ou sont-ils simplement en train de devenir un autre établissement de restauration rapide ?”

D’autres ont même surnommé la branche “Greggs Dregs” après avoir qualifié la nourriture de “pauvre” et décrit les toilettes comme une “proverbiale fosse d’aisances”.

Mais tout le monde n’a pas eu la même expérience anti-climatique lors d’un voyage au magasin chic.

Un restaurant a expliqué que les Greggs les plus chics du Royaume-Uni étaient devenus leur “base de déjeuner habituelle” chaque fois qu’ils faisaient un voyage en ville.

“Toute la nourriture à Greggs est très agréable, le personnel est très sympathique et serviable et depuis qu’il a été rénové, le service est devenu beaucoup plus rapide que les longues files d’attente d’autrefois”, ont-ils déclaré.

“Une étape bien recommandée pour ce déjeuner rapide.”

Un autre fan de Greggs a déclaré : “C’est le Greg le plus stylé que j’aie jamais vu ! Le personnel était adorable et les tables agréables et propres.

“Je viens de commander un sandwich, mais mon ami avait un sandwich et une tranche de curry ! Les gâteaux avaient l’air super aussi ! Bonne nourriture honnête à des prix raisonnables.”

Les Britanniques ont même comparé la succursale de Bury St Edmunds à “quelque chose de Harry Potter et l’ont surnommé le” Greggernaut “.

Mais cette succursale n’est pas la première tentative de la boulangerie de devenir haut de gamme – en 2018, les patrons de la boulangerie ont ouvert un stand “sous couverture” appelé Gregory & Gregory pour tromper les clients lors d’un festival gastronomique.

Greggs possède également une série de magasins non conventionnels dans des régions du Royaume-Uni telles qu’Édimbourg, Peterborough, West Bromwich et Basildon.

Ses meubles chics ne compensent pas les produits «non comestibles», ont déclaré les fans de Greggs Crédit : Alamy