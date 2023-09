J’ai visité le célèbre laboratoire de Wuhan et c’était comme une base militaire – j’ai sonné l’alarme au sujet d’expériences sur les virus il y a des décennies.

UN ANCIEN Délégué commercial américain a affirmé qu’il avait été contraint de fuir la Chine après avoir visité le laboratoire de Wuhan et exprimé ses inquiétudes concernant des tests de virus mortels.

Ron Fleming a comparé le laboratoire sous le feu au centre de la tempête sur les origines du Covid à un « camp militaire » lors de sa visite à la fin des années 1990 – et pense avoir trouvé la « première pièce du puzzle ».

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la controverse sur les fuites en laboratoire depuis que Covid est apparu pour la première fois à quelques pas de l’établissement – ​​qui était connu pour étudier des virus de chauve-souris très similaires.

De nombreux scientifiques et responsables du renseignement soupçonnent des chercheurs maladroits du laboratoire d’avoir accidentellement propagé le Covid lors d’expériences risquées sur les coronavirus de chauve-souris.

Avec une formation en bio-ingénierie, Ron travaillait pour les services du commerce extérieur des États-Unis pour promouvoir des produits à Wuhan lorsqu’il est tombé par hasard sur ce qu’il a décrit comme « un laboratoire clandestin ».

C’était un voyage d’affaires de routine en 1998 pour cet homme de 62 ans jusqu’à ce qu’il soit appelé pour enquêter sur un virus mystérieux qui balayait un groupe de poissons dans un lac.

Il s’est avéré que le lac était situé à quelques mètres de l’Institut de virologie de Wuhan.

Après avoir exclu toute autre cause du virus, il était convaincu que le laboratoire voisin jouait un rôle dans la mort des poissons infectés par le virus.

Il pense avoir découvert le « sinistre secret » de l’Institut de virologie de Wuhan, affirmant que les scientifiques ciblaient et effectuaient délibérément des expériences virales sur les poissons.

Après avoir fait cette découverte, Ron a déclaré qu’il avait été contraint de fuir la Chine car il évitait les responsables du Parti communiste et l’armée chinoise.

Il est retourné à Hong Kong et a immédiatement informé les diplomates américains du laboratoire et de ses soupçons – mais rien n’a été fait.

Dans son livre Wuhan Unleashed, Ron a déclaré : « Tout ce qui se passait était apparemment ciblé.

» Pire encore, ils pourraient avoir génétiquement modifié un virus.

« Chaque réponse potentielle semblait de minute en minute plus terrifiante.

« J’ai toujours su que quelque chose n’allait pas. J’ai toujours eu peur que quelque chose n’arrive. »

Lors de sa visite au lac, Ron a décrit le moment où il a vu au loin le laboratoire tentaculaire de Wuhan – et a soupçonné que la mort des poissons devait être liée au laboratoire.

Il a rappelé une vaste gamme d’antennes paraboliques, d’immenses tours d’antennes et un niveau de sécurité élevé.

Après avoir terminé au bord du lac, Ron et son traducteur se sont dirigés vers leur suivant rendez-vous.

Son traducteur, Mike, a déclaré qu’ils se rendaient dans un laboratoire pour présenter des tests rapides pour des maladies telles que le choléra, le paludisme et la grippe aviaire.

Mais Ron a décrit le moment alarmant où il a réalisé que leur réunion avait lieu dans le laboratoire hautement gardé de Wuhan – l’installation que Ron avait vue au loin.

Ron soupçonna immédiatement que quelque chose n’allait pas – et dit qu’il était pris de panique.

« J’ai dit : ‘oh mon Dieu, c’est de là que vient la fuite, c’est de là que je pense que tout se passe' », a-t-il déclaré.

« J’ai dû partir, je ne savais pas si nous étions surveillés. »

Alors qu’il s’approchait du désormais tristement célèbre laboratoire, il a décrit un vaste bâtiment étroitement gardé par l’armée chinoise avec des barrières en acier pour les bloquer.

Ron a déclaré au Sun que cela ressemblait à un « camp militaire ».

« Tout était militaire », a-t-il déclaré au Sun. « Ce n’était pas des civils. Je savais que c’était un laboratoire militaire.

« Cela ne semble pas être le cas aujourd’hui. Il y a 20 ans, il n’y avait pas beaucoup d’étrangers qui entraient. Toute cette zone était une zone de quarantaine.

« C’était vraiment effrayant. Les militaires surveillaient tout le temps. »

Paniqué, Ron a déclaré qu’il craignait également que le laboratoire soit « surveillé par un adversaire qui pourrait éventuellement exploiter notre présence ».

« Je ne voulais pas être vu entrer dans le bâtiment, et je ne voulais pas non plus entrer dans le bâtiment », a-t-il déclaré.

« En tant que civil faisant du commerce, j’avais peur d’être considéré comme un espion.

« C’est pourquoi je voulais quitter le pays. Nous avons essayé de sortir sans qu’ils se rendent compte de ce que nous avions découvert. »

Il a déclaré s’être immédiatement demandé comment un virus potentiel était libéré de l’installation.

Il a demandé : « Était-ce accidentel ? Menaient-ils des recherches en dehors du laboratoire ? J’étais convaincu que mes théories étaient exactes.

« Le PCC essayait de manipuler un virus… et il était également potentiellement dans les premières étapes d’une tentative de modification, d’amélioration ou de manipulation de la structure de l’ADN d’un virus, ce que l’on appelle la recherche sur le gain de fonction.

« À la fin des années 1990, les États-Unis n’en étaient qu’aux premiers stades de la recherche sur les gains de fonction.

« Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles notre découverte était si préoccupante et alarmante. »

Énervé par la présence militaire au laboratoire et ses soupçons, Ron a décidé d’annuler la réunion, de retourner précipitamment à son hôtel avec Mike et de se diriger vers l’aéroport pour fuir Wuhan.

À son arrivée, il affirme que plusieurs responsables militaires étaient assis dans le hall et « surveillaient chacun de nos mouvements ».

« Nous savions que ces gars étaient là pour nous surveiller parce que Mike était ami avec le directeur de l’hôtel qui nous avait prévenus », écrit-il dans son livre.

« Heureusement, notre trajet vers l’aéroport attendait devant la porte du hall.

« À peu près à mi-chemin du vol, j’ai demandé à Mike s’il pensait que les autorités avaient été alertées – ou s’il pensait qu’elles savaient que nous avions des soupçons sur le laboratoire.

« Mike a regardé par le hublot de l’avion, a réfléchi une minute, puis s’est retourné vers moi et m’a dit ‘Je pense qu’ils savent’.

« Faire semblant qu’il y avait eu une erreur de planification lors du rendez-vous au laboratoire (espérons-le) nous a permis de gagner suffisamment de temps pour quitter la Chine. »

Ron a déclaré qu’il avait pris contact avec l’ambassade américaine et ses responsables commerciaux pour leur faire part de leur expérience et de ses soupçons concernant le laboratoire.

Il pensait que les autorités surveilleraient le laboratoire et feraient du site une zone interdite aux ressortissants américains faisant des affaires en Chine.

Mais en 2014, EcoHealth Alliance, une organisation à but non lucratif basée à New York, a reçu une subvention du gouvernement américain pour étudier les coronavirus de chauve-souris à l’Institut de virologie de Wuhan.

Après sa visite, Ron a déclaré qu’il avait toujours soupçonné le laboratoire de Wuhan « d’être une couverture pour un centre de recherche sur les armes biologiques ».

Un rapport du Comité permanent spécial de la Chambre sur le renseignement affirme que Covid aurait pu être lié à un programme secret chinois d’armes biologiques – et divulgué accidentellement.

« Quand j’ai découvert le laboratoire, j’étais presque certain que nous étions tombés sur le programme de biorecherche du PCC », a déclaré Ron.

« Mon objectif principal à l’époque était de déterminer s’ils disposaient des connaissances et des outils nécessaires pour apporter des modifications génétiques à un virus.

« À l’époque, il était hautement improbable que le PCC ait les connaissances ou les outils nécessaires pour créer génétiquement un virus.

« Cependant, il était clair qu’ils expérimentaient et essayaient d’atteindre l’objectif d’améliorer ou de manipuler un virus. »

Le FBI et le département américain de l’Énergie pensent désormais que le Covid a très probablement fui d’un laboratoire en Chine.

Et des documents de renseignement déclassifiés ont confirmé que les scientifiques de Wuhan sont tombés malades pour la première fois fin 2019 avec des symptômes de type Covid – soulevant la question de savoir s’ils ont été accidentellement infectés en laboratoire.

Comme l’a déjà rapporté The Sun, une étude explosive a révélé un certain nombre de risques inquiétants en matière de biosécurité dans des laboratoires « bondés et chaotiques » de Wuhan, notamment des cages d’animaux sales et des égouts en ruine.

La Chine a longtemps été accusée de tenter de dissimuler ou de déformer son rôle dans l’histoire du Covid – ce qu’elle nie.

