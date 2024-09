« J’ai vendu des légumes devant l’école de mon fils après que des amis aient ignoré mes appels », se souvient Rajesh Kumar, les larmes aux yeux : « Je voulais montrer que ce n’était pas un travail subalterne » | Actualités bollywoodiennes

Rajesh Kumar, connu pour ses rôles mémorables comme Rosesh dans Sarabhai vs Sarabhai et ses apparitions dans Yam Kisi Se Kam Nahi, Neeli Chhatri Waale et Yeh Meri Family, a fait le choix surprenant de quitter le métier d’acteur au sommet de sa carrière. Troublé par la question « Qu’est-ce que je fais pour la prochaine génération ? », il a décidé de s’éloigner des projecteurs en 2017 et de se lancer dans l’agriculture. Cependant, cette décision s’est avérée plus difficile que prévu.

Dans une récente interview avec Siddharth Kannan, Rajesh a révélé comment il a lancé le concept d’« agriculteur familial ». Pour cette idée de start-up, il a fait appel à plusieurs de ses amis. Il a déclaré : « Quelques-uns d’entre eux y ont souscrit, les autres ont choisi de l’ignorer. Il y a une longue liste de personnes qui ont d’abord dit « Wow, quelle idée incroyable » et qui m’ont ensuite ignoré. C’étaient les gens avec qui je partageais un espace d’écran. L’acteur se souvient alors d’avoir vendu des légumes devant l’école de son fils.

Rajesh a eu les larmes aux yeux lorsqu’il a partagé : « Après l’échec de la start-up, j’ai commencé à vendre des légumes à l’extérieur de l’école de mon fils. Cela faisait penser aux gens : « Il est devenu fou. Pourquoi vend-il des légumes ? Il se trouve que lorsque mon fils m’a vu vendre des légumes à l’extérieur de son école, il est allé voir ses professeurs et leur a dit : « Voudriez-vous s’il vous plaît acheter des légumes à mon père ? Il était alors en troisième année. Ensuite, tous ses camarades de classe sont allés dans différentes classes pour les informer que je vendais des légumes et ont demandé aux professeurs de me les acheter. A LIRE AUSSI | Lata Mangeshkar est restée debout pendant 10 heures pour chanter « Lukka Chuppi » ; ce que Nehru lui a dit après « Ae Mere Watan ke Logon » : « Tu m’as fait pleurer » Rajesh Kumar est devenu ému lorsqu’il a déclaré : « Mon objectif en vendant des légumes à l’extérieur de l’école de mon fils était de montrer que je ne faisais pas un travail subalterne. Mon but était de faire reconnaître aux enfants que c’est un beau travail. Mon objectif était d’éduquer les consommateurs et non les agriculteurs. Ils ignorent souvent le dur travail nécessaire à la culture des feuilles de coriandre, qu’ils demandent souvent gratuitement. Rajesh a fait cela pendant cinq ans et avait une dette d’environ Rs 2 crore. Il a déclaré : « Mes mathématiques n’étaient pas bonnes. Je n’avais pas réalisé que je perdais entre 22 et 25 Rs par kg. Il y avait aussi beaucoup de gaspillage. À ce moment-là, j’avais subi une perte d’environ Rs 12 à Rs 15 lakh. Cela s’ajoutait à la dette que j’avais déjà d’environ Rs 1 crore. À ce stade, j’ai pensé à créer une application pour contrôler les transactions et les commandes, car tout était gâché par WhatsApp. Mais après la création de l’application, l’homme qui l’a créée m’a trahi. Trois mois après l’existence de l’application, j’ai perdu beaucoup d’argent et j’ai finalement dû fermer complètement ma start-up.» A LIRE AUSSI | Vidya Balan révèle pourquoi elle vit dans une maison louée avec son mari Siddharth Roy Kapur : « Acheter une maison est un… »

« J’ai dû répondre à mes amis et à ma famille, qui ont investi dans l’entreprise. J’ai dû répondre aux agriculteurs qui étaient impliqués avec moi dans l’entreprise. Tout cela était devenu trop écrasant. À ce stade, me suis-je dit, je devrai trouver un moyen. Sinon, je mourrai avec une dette d’environ Rs 2 crore », se souvient Rajesh. L’acteur a ensuite fait son retour avec une brève apparition dans Kota Factory 2 de Jeetendra Kumar, où il a joué le rôle d’un professeur de mathématiques. Il a également été vu dans Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya de Shahid Kapoor et Rautu Ka Raaz de Nawazuddin Siddiqui.

Cliquez pour plus de mises à jour et les dernières nouvelles de Bollywood ainsi que les mises à jour sur le divertissement. Recevez également les dernières nouvelles et les gros titres de l’Inde et du monde entier sur The Indian Express.