J’ai vécu les blocages COVID de la Chine pendant la majeure partie de trois ans – c’est une existence misérable | Nouvelles du monde

Je faisais partie d’une équipe de Sky News sur le terrain à Wuhan lorsque le premier confinement COVID-19 au monde a été annoncé, en janvier 2020.

C’était si nouveau que nous débattions de la façon de le décrire – “arrêt” et “quarantaine” étaient les autres options. Nous n’avions certainement aucune idée que nous vivrions sous une forme ou une autre pendant la majeure partie des trois prochaines années.

Dans les premières phases de la pandémie, cela a fonctionné. Une grande partie de la Chine a échappé aux blocages restrictifs et répétés que le Royaume-Uni a connus.

Mais l’arrivée des variantes delta puis omicron a transformé une mesure d’urgence en un quotidien engourdissant.

Image:

Tom Cheshire était en quarantaine forcée pendant deux semaines dans une seule chambre d’hôtel à Dalian, dans le nord-est de la Chine, début 2021



Les tests PCR sont devenus omniprésents : chaque jour, je faisais la queue pour me faire tamponner la gorge.

L’entrée dans n’importe quel espace public est requise en montrant un code de santé vert sur votre téléphone, qui est basé sur votre historique de localisation et l’état du test PCR.

Voyager à l’intérieur du pays échouait constamment – si l’endroit que vous vouliez visiter avait des cas de COVID, cela signifiait une quarantaine à votre retour à Pékin. Ou, si Pékin avait des cas, les villes refuseraient l’entrée.

Et c’était quand ça fonctionnait plus ou moins bien.

Lorsque les cas augmentaient, des fermetures brutales étaient imposées, comme nous l’avons vu à Shanghai et dans de nombreuses autres villes cette année. Même la version plus légère, le verrouillage de l’ombre, signifiait la fermeture de restaurants, de parcs, de cinémas et d’écoles, comme cela s’est produit à Pékin tout au long de l’année.

Image:

Les tests de COVID-19 ont de nouveau été augmentés à Pékin au début de cet été pour contrer une épidémie croissante



L’apparition d’une personne vêtue d’une combinaison blanche de matières dangereuses était le pire présage. Cela signifiait qu’un complexe résidentiel ou un immeuble de bureaux était sur le point d’être verrouillé – nous fuirions et resterions chez un ami ou à l’hôtel si nous en repérons un.

Mais d’autres fois, vous n’aviez pas reçu l’avertissement physique : au lieu de cela, le code de santé de votre téléphone devenait orange, peut-être parce que vous aviez croisé un cas suspect de COVID-19 – cela signifiait au mieux une mise en quarantaine à domicile ou être transporté dans un hôpital de fortune au pire.

Bref, c’était une existence assez misérable.

La Chine qualifie sa bataille contre le COVID de “guerre populaire”. Mais les gens en ont marre.