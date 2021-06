J’ai vécu des expériences traumatisantes avec le suicide de mon fils, la faillite à Hollywood : Kabir Bedi

Kabir Bedi, qui est récemment devenu auteur avec son autobiographie « Histoires que je dois raconter : la vie émotionnelle d’un acteur » a tout dévoilé. L’acteur vétéran a parlé de la mort par suicide de son fils Siddharth Bedi et aussi de sa faillite. Maintenant, lors d’une interaction avec Brut India, Kabir a longuement parlé de la même chose et également de jouer des personnages non indiens dans des émissions et des films internationaux.

Au sujet de la faillite, l’acteur vétéran a déclaré dans une vidéo : « J’ai vécu des expériences traumatisantes avec le suicide de mon fils, avec ma faillite à Hollywood. C’est très humiliant pour une célébrité d’être en faillite. Mais vous devez trouver des moyens de vous relever et de vous ressusciter. Tout au long de ma vie, je me suis réinventé. »

Plus tôt lors d’une interaction avec Bollywood Hungama, Kabir a parlé de son fils en déclarant : « Siddharth était un jeune homme très brillant… Il était exceptionnel dans ses capacités, et puis soudain, un jour, il ne pouvait plus penser. d’abord comprendre ce qui n’allait pas, et pendant trois ans, nous avons combattu ces fantômes inconnus, et finalement, il a eu cette évasion extrêmement violente dans les rues de Montréal, et il a fallu huit policiers pour le clouer. l’a finalement diagnostiqué comme schizophrène. »

Bedi a ajouté: « Il est venu à Los Angeles et moi et nous avons fait de notre mieux pour lutter contre cela. En fin de compte, c’est une bataille que j’ai perdue parce qu’il a choisi de se suicider. Il ne pouvait pas supporter le monde que la schizophrénie lui a donné. . »