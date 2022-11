J’ai vécu à côté du tueur en série Peter Tobin… il était si effrayant et je suis convaincu que je sais où ses victimes disparues sont enterrées

UNE VOISINE du tueur en série Peter Tobin dit qu’elle est convaincue qu’elle sait où l’homme “effrayant” a enterré d’autres victimes disparues.

La femme a rappelé comment, lorsqu’elle vivait à côté du meurtrier écossais, il se levait tard dans la nuit pour déplacer une brouette pleine de “déchets” vers différents endroits.

Peter Tobin est décédé le mois dernier alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir tué trois jeunes femmes Crédit : PA

La police dans le jardin déterré de la maison de Tobin et a retrouvé les corps de ses victimes adolescentes 17 ans après leur mort Crédit: News Group Newspapers Ltd

Elle a également raconté le moment obsédant où elle et un ami l’ont heurté avec la brouette, alors qu’il “repliait méticuleusement la bâche autour de sa charge”.

Le maléfique Peter Tobin a rendu son dernier souffle le mois dernier alors qu’il purgeait la vie pour les meurtres d’Angelika Kluk, Vicky Hamilton et Dinah McNicol.

Mais, beaucoup plus de victimes ont toujours été suspectées.

Et l’ancien voisin du tueur, qui vivait à côté de l’endroit où il a enterré les corps mutilés des adolescentes Vicky et Dinah, est presque certain que c’est vrai.

La femme, qui n’a pas été nommée, pense que d’autres victimes pourraient être enterrées près du jardin que l’homme tordu a utilisé comme cimetière, dans un champ de choux, à Margate, dans le Kent.

Elle a déclaré au Daily Record: “Je pensais que Peter Tobin était effrayant, un cinglé.

“Il sortait toujours tard, souvent vers 23h30. Nous l’entendions avant de le voir – le cri obsédant de sa brouette vacillante et ses pas traînants le long de l’allée.”

La femme a dit que l’allée menait du jardin arrière de Tobin, à travers une porte, aux garages vides.

Elle se souvient: “C’était à quelques minutes de marche mais on pouvait voir Tobin se débattre parfois avec le poids de la brouette.

“Nous l’avons parfois vu déverser le contenu de sa brouette dans un champ de choux mais une nuit alors qu’un ami et moi promenions les chiens, nous l’avons vu près des garages abandonnés.”

La femme a déclaré que l’homme maléfique était penché sur sa brouette, “repliant méticuleusement la bâche autour de sa charge”.

Elle a ajouté: “Alors que nous nous approchions de lui, les chiens ont commencé à devenir fous, à aboyer et à sauter vers la brouette, essayant de bondir sur ce qui se trouvait sous la bâche.

« Je me suis dit : ‘Qu’est-ce qu’il fout avec cette brouette à cette heure de la nuit ?’

“Mon amie a commencé à discuter avec Tobin. Elle lui a demandé : ‘Qu’est-ce que tu fais, Pete ? Qu’y a-t-il dans la brouette ?’ Il a ricané et a dit qu’il “se débarrassait de la boue” de son jardin et “ramassait du hardcore pour ma piscine”.

“J’ai éloigné mon ami et les chiens. Tobin m’a fait flipper.”

La femme a déclaré que son sang “s’était glacé” lorsque les corps des victimes adolescentes de Tobin ont été retrouvés en 2007, enveloppés dans des sacs poubelles dans une tombe de fortune dans la maison à côté de laquelle elle vivait autrefois.

Elle prétend avoir entendu le tueur creuser un trou jusqu’à la poitrine dans sa cour arrière d’Irvine Drive.

Le voisin a dit : « Quand ces deux filles ont été trouvées dans son jardin, je n’arrivais pas à y croire – je l’avais entendu creuser cette tombe.

“Je l’avais vu creuser ailleurs sur le domaine et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, j’habite à deux pas d’un tueur en série.’

“Il y avait beaucoup de spéculations sur la disparition d’autres jeunes femmes. J’avais peur qu’il ait tué d’autres filles et les ait enterrées dans la région.”

On le voyait parfois déverser le contenu de sa brouette dans un champ de choux. Le voisin de Peter Tobin

La femme a dirigé la police vers les endroits où elle a vu son voisin effrayant se cacher avec sa pelle et sa brouette.

Et tandis que les garages ont été rasés au bulldozer en 2006, les champs de choux existent toujours.

Les polices d’Essex et de Kent ont confirmé qu’elles étaient au courant des affirmations de l’ancien résident, a rapporté le Daily Record.

La femme se souvient de l’été 1991, lorsque Tobin a enterré Vicky et Dinah dans son jardin.

La voisine, qui avait au milieu de la vingtaine lorsqu’elle vivait près du meurtrier, a déclaré: «Je passais devant le 50 Irvine Drive presque tous les jours et, pendant quelques semaines, à la fin de l’été 1991, tout ce que vous pouviez entendre était un sacré vacarme. venant du jardin arrière.

“Le bruit d’une pelle plongeant dans la terre et le bruit rauque du béton qui s’écrase. S’écraser, cogner, gratter.

« Tobin semblait travailler pour toujours – et il n’était pas exactement discret.

“Il a dit aux habitants qu’il creusait une piscine dans son jardin, bien qu’il ait dit aux autres qu’il construisait un bac à sable pour son fils.

“La blague courante sur le domaine était que Peter Tobin était” en train de creuser pour l’Australie “.”