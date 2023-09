J’ai vécu à 180 pieds d’un arbre – je n’ai pas touché le sol pendant deux ANS et je n’avais qu’un téléphone à énergie solaire pour me tenir compagnie.

Une FEMME a passé plus de deux ans à vivre dans un séquoia géant vieux de 1 500 ans appelé Luna.

Pendant 738 jours entre décembre 1997 et décembre 1999, Julia « Butterfly » Hill est restée dans la canopée de l’arbre, à 180 pieds dans les airs.

Julia Hill a vécu dans un arbre de 180 pieds pendant plus de deux ans Crédit : Getty

Elle n’avait qu’un téléphone à énergie solaire, une cuisinière et un sac de couchage dans l’arbre. Crédit : Getty

Elle avait accepté de « s’asseoir dans un arbre » lors d’un festival auquel elle était allée alors qu’elle n’avait que 23 ans.

L’arbre dans lequel elle vivait ne comportait que deux plates-formes de six x six pour supporter son poids.

Elle a reçu un téléphone à énergie solaire à utiliser sur Luna afin qu’elle puisse documenter son voyage auprès des médias.

Les bénévoles parcouraient régulièrement près de trois miles jusqu’à la montagne sur laquelle l’arbre était assis, pour livrer de la nourriture et des fournitures à Julia.

Au cours des deux années qui ont suivi, Hill a été harcelé par des hélicoptères, menacé par des bûcherons et a dû rester dans l’arbre malgré toutes sortes de conditions météorologiques.

Le pire étant une tempête El Nino qui a été l’une des plus violentes jamais vues en Californie, avec des vents violents et des tempêtes de pluie laissant Julia froide et humide pendant des jours.

Elle a déclaré à TreeSisters que parfois « l’inconfort et la peur la laissaient sangloter en position fœtale ».

Pour se nourrir, elle avait avec elle un réchaud au propane à un seul brûleur et dormait dans un sac de couchage.

Le surnom de Papillon est resté chez Julia depuis qu’un de ces jolis insectes s’est posé sur son doigt lors d’une randonnée et y est resté jusqu’à son retour à la maison.

Après avoir eu un grave accident de voiture dans la vingtaine, Julia a eu la révélation que sa vie était déséquilibrée.

Elle a déclaré : « J’étais obsédée par ma carrière, ma réussite et les choses matérielles.

« L’accident m’a fait prendre conscience de l’importance du moment présent et de la nécessité de faire tout ce que je pouvais pour avoir un impact positif sur l’avenir. »

Après s’être remise de l’accident, elle s’est rendue à un festival de reggae où elle a rencontré un groupe de « gardiens d’arbres » sur la côte nord de la Californie.

Ils protestaient contre l’abattage à blanc de séquoias par la Pacific Lumber Company.

En 1997, l’abattage d’arbres centenaires devenait un énorme problème, puisqu’il ne restait plus que 3 % de l’écosystème des séquoias anciens à travers l’Amérique.

Après avoir étudié plus en détail le désastre économique, Julia savait qu’elle devait contribuer à un changement.

Elle s’est assise dans l’arbre, s’attendant à l’origine à y rester une à deux semaines, comme de nombreux militants dans les années 1990 n’étaient pas conscients de l’impact que son acte allait avoir.

Après une longue période de négociations, Julia a accepté de quitter Luna après avoir convenu que l’arbre serait protégé en permanence et qu’une zone tampon de près de trois acres serait créée autour de l’arbre.

Cette cascade a également fait prendre conscience du manque d’arbres encore debout en Amérique.

Lorsque Julia est descendue, elle était une héroïne nationale et a rapidement été reconnue pour sa manifestation mémorable.

Depuis qu’il s’est assis dans l’arbre, Hill est devenu un conférencier motivateur, un auteur à succès et le co-fondateur de la Circle of Life Foundation et du réseau à but non lucratif Engage.

Elle a remporté de nombreux prix prestigieux et distinctions distinctives, faisant de Julia « Butterfly » Hill l’une des figures les plus reconnues au niveau international en matière d’activisme environnemental.

Elle agit également en tant que conseillère stratégique pour de nombreuses autres organisations et s’est adressée aux Nations Unies, a fait pression sur le Congrès et a continué à se tenir en première ligne des questions environnementales et de justice sociale partout dans le monde.

Pendant la manifestation de Hill, une autre personne refusait de laisser un séquoia être abattu par des bûcherons.

Nate Madsen, un étudiant de 25 ans du comté de Humboldt, en Californie, est resté dans un arbre menaçant d’être scié mais a fini par y vivre pendant deux ans.

L’arbre de 200 pieds a été nommé Mariah d’après la célèbre chanson They Call The Wind Mariah de la comédie musicale Paint Your Wagon.

Le séquoia dans lequel Julia résidait était sur le point d’être abattu par des bûcherons avant qu’elle ne le sauve Crédit : Getty