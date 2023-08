J’ai vécu à 120 pieds au sommet d’un ARBRE pendant deux ans – je l’ai appelé Mariah, j’ai construit une maison dans ses branches et j’ai terminé mes études là-haut.

Un HOMME qui refusait de laisser un séquoia être abattu par des bûcherons a fini par y construire une maison et y vivre pendant deux ans.

En octobre 1998, Nate Madsen était un étudiant de 25 ans vivant dans le comté de Humboldt, en Californie, et étudiant à l’université d’État.

Nate Masden a sauvé un arbre de 120 pieds en y vivant pendant deux ans Crédit : Guardian / eyevine

Il gagnait également de l’argent en effectuant des petits boulots, mais lorsqu’il voulait s’éloigner de tout, il cherchait refuge dans la forêt de Freshwater Creek.

Là, il a trouvé son refuge dans un bosquet de 80 acres de séquoias géants.

S’adressant au Guardian, Nate raconte comment il a sauvé un arbre en y vivant pendant deux ans.

Le lien profond de Nate avec les arbres depuis son plus jeune âge signifiait qu’il se tournait souvent vers eux dans les moments difficiles.

Mais lorsqu’il a trouvé des arbres marqués de peinture orange, ses pires craintes se sont réalisées.

La Pacific Lumber Company avait intensifié ses opérations dans la région et dévastait les forêts anciennes.

Nate a rapidement choisi trois arbres à protéger, mais après que deux d’entre eux aient été détruits, il a décidé de prendre les choses en main avec le dernier debout.

L’ancien élève révèle qu’il l’a nommé Mariah, d’après la chanson They Call The Wind Mariah de la comédie musicale Paint Your Wagon.

Nate détaille que Mariah mesurait 12 pieds de diamètre et 200 pieds de haut, tandis que même ses branches les plus basses étaient à 80 pieds du sol.

Il a utilisé des arbres plus petits qui avaient poussé sur le tronc principal à la base pour progresser, utilisant une longueur de 10 pieds de ficelle pour transporter ses fournitures.

Nate a révélé qu’il continuait à grimper jusqu’à une hauteur de 130 pieds, où il était capable de faire un nid rudimentaire sur une pousse de branches.

Après avoir passé la nuit là-bas, son ami Roger lui a apporté de la nourriture supplémentaire, de la corde, un sac de couchage et une bâche, avant l’arrivée des bûcherons.

Ils l’ont vite remarqué et ont quitté l’arbre, mais ne sont pas partis sans tenter de l’effrayer en coupant la base de Mariah avec une tronçonneuse.

Au cours des mois suivants, Nate a été victime de nombreux abus et a même reçu une balle dans son perchoir de 160 pieds de haut, tandis qu’une amie en visite faisait renverser sa voiture.

Bientôt, cependant, il a dû descendre de 40 pieds dans l’arbre pour sa propre sécurité, construisant une plate-forme qui garantissait sa résidence à long terme avec Mariah.

Nate a avoué qu’il était descendu lorsqu’il avait besoin de prendre un bain, mais s’est assuré que quelqu’un montait la garde pendant sa disparition.

Il a également accepté un téléphone portable pour appeler de l’aide et un ordinateur portable pour l’aider à terminer ses études.

Mais lorsqu’un collègue de l’entreprise forestière est tombé et a failli perdre la vie après avoir été envoyé pour l’expulser « de force », Nate a juré de faire cavalier seul.

Il a fini par passer six mois dans l’arbre sans toucher une seule fois le sol.

Mais un peu plus de deux ans après sa première ascension, Nate est finalement descendu après que Pacific Lumber se soit retiré de son plan de récolte.

Au cours des années suivantes, Nate a continué à montrer son amour pour les arbres en en plantant de nouveaux et en acquérant une forêt vierge de 45 acres pour la sauver de la destruction.

Il fait maintenant partie d’un comité directeur de la Lost Coast League, qui aide à arrêter l’exploitation forestière dans un endroit voisin appelé Rainbow Ridge.

Mais de temps en temps, il dépasse Mariah, qui est toujours aussi forte 20 ans plus tard.