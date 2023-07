"J’ai utilisé un mot, ils détruisent les familles": Uddhav Thackeray sur Jab ‘Taint’

La politique en Inde est devenue comme IPL maintenant et personne ne sait qui joue de quel côté, a déclaré aujourd’hui l’ancien ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray dans une attaque cinglante contre le BJP et le Shiv Sena dirigé par Eknath Shinde.

S’adressant aux médias, M. Thackeray, qui dirige maintenant le Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) a déclaré : « Le niveau politique dans le pays et dans le Maharashtra a atteint un niveau bas. Les gens sont contrariés. Le gouvernement ne semble toujours pas tenir compte de la volonté du public. Il y a des programmes « le gouvernement à votre porte », mais quel est l’état des maisons des gens ? Le gouvernement ne s’en soucie pas.

C’est une rébellion dirigée par M. Shinde, aujourd’hui ministre en chef et autrefois un assistant de confiance de M. Thackeray, qui a renversé le gouvernement Shiv Sena-NCP-Congress et ouvert la voie au retour au pouvoir du BJP.

M. Shinde s’est ensuite lié au BJP pour former le gouvernement actuel et a également décroché le nom et le symbole du Shiv Sena.

Récemment, le gouvernement d’Eknath Shinde a vu plusieurs nouvelles entrées à la suite d’une scission au sein du NCP dirigé par Sharad Pawar. Ajit Pawar, le neveu de M. Pawar, partage désormais le poste de vice-ministre en chef du Maharashtra avec Devendra Fadnavis du BJP.

Lors de sa dernière attaque contre M. Fadnavis, M. Thackeray avait déclaré que le chef du BJP était revenu sur sa promesse de ne jamais se lier au NCP. S’adressant à ses partisans, M. Thackeray a déclaré que le chef du BJP était un « kalank » – ce qui signifie souillure – à Nagpur, le territoire natal de M. Fadnavis.

La remarque a attiré les critiques du ministre de l’Union et politicien poids lourd de Nagpur, Nitin Gadkari. M. Thackeray peut discuter du travail de développement du gouvernement en place, « mais le fait de porter des allégations personnelles à un niveau aussi bas ne convient pas à la culture politique du Maharashtra », a déclaré M. Gadkari.

Doublant sa remarque, M. Thackeray a aujourd’hui remis en question le langage utilisé par les dirigeants du BJP. « J’utilise un mot et vous êtes bouleversé, vous détruisez des familles. Je viens de leur montrer le miroir. Des remarques sont faites sur ma santé, je n’ai dit que ‘kalank' », a-t-il déclaré.

« Ils sont tellement contrariés par ce mot. Qu’en est-il de la souillure due aux raids de (l’agence centrale) ED? », A-t-il dit.

M. Thackeray a éludé les questions sur la possibilité d’un lien entre son parti et celui de son cousin éloigné Raj Thackeray, le chef du Maharashtra Navnirman Sena.