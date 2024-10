J’ai utilisé OxygenOS 15 pendant une semaine – ce sont mes fonctionnalités préférées

OnePlus fait tout ce qu’il faut du côté matériel ; le OnePlus 12 continue d’être l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter aujourd’hui, et l’Open tient bon un an après sa sortie. Le logiciel, cependant, est un point de discorde ; les deux dernières versions d’OxygenOS étaient boguées – même les versions stables – et il a fallu plusieurs mises à jour avant de devenir utilisables.

OnePlus cherche à résoudre ces problèmes une fois pour toutes avec l’introduction d’OxygenOS 15. La version basée sur Android 15 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, des ajustements de conception indispensables, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité et une meilleure optimisation globale. L’interface n’est pas aussi fluide qu’OxygenOS 9.5, mais à ce stade, je ne pense pas que OnePlus – ou qui que ce soit d’autre – puisse atteindre ce niveau.

Cela dit, il y a une nette différence lorsque l’on utilise OxygenOS 15 à côté d’un appareil exécutant OxygenOS 14, et cela à lui seul est une raison suffisante pour être excité. Bien qu’OxygenOS 15 soit encore clairement en version bêta, il est beaucoup plus stable que les deux derniers cycles bêta, et cela est également de bon augure pour l’interface utilisateur dans son ensemble. J’ai utilisé OxygenOS 15 sur mon OnePlus 12 pendant la majeure partie de la semaine, et voici ce que j’aime dans l’interface basée sur Android 15.

Nouveau volet de notification

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte de fond, OxygenOS 15 inclut quelques nouvelles modifications de conception qui lui donnent un aspect soigné. Les icônes ont reçu une nouvelle couche de peinture et elles sont dynamiques : elles changent en fonction du mode clair ou sombre.

Un changement plus important concerne la nuance de notification, l’interface utilisant désormais un volet divisé avec les bascules sur une section et les notifications dans leur propre volet. Ceci est similaire à la façon dont Xiaomi fait les choses, et OnePlus a indiqué qu’il emprunterait cette voie l’année dernière.

Ce que j’aime, c’est que vous pouvez passer à un volet de notification unifié. Je préfère les bascules et les notifications dans le même volet, et cette fonctionnalité est toujours disponible dans la version OxygenOS 15 – quelque chose que vous n’obtenez pas avec ColorOS 15.

Personnalisation de l’écran de verrouillage

L’écran de verrouillage fait l’objet d’une refonte, avec OxygenOS 15 introduisant la possibilité de modifier considérablement l’apparence du design. La fonctionnalité est similaire à celle que vous obtenez dans iOS 18 et One UI 6, et vous obtenez également de nouveaux styles, avec des transitions plus nettes vers l’écran d’accueil.

Ce que j’aime, c’est que vous obtenez des styles prédéfinis qui ont l’air vraiment bien. OxygenOS a toujours eu une bonne personnalisation, et les modifications apportées à OxygenOS 15 étendent cet avantage.

Plus lisse (et plus léger) que jamais

OnePlus a utilisé beaucoup de mots à la mode en parlant de tous les changements apportés pour optimiser l’interface utilisateur, mais ce que vous finirez par remarquer au quotidien, c’est qu’OxygenOS 15 a une bien meilleure fluidité que les versions précédentes.

La plupart des animations sont plus fluides et il manque un niveau d’immédiateté suite au passage à la nouvelle interface. En bref, l’interface utilisateur est agréable à utiliser, et tout comme avec les Pixels sur la version Android 15, l’optimisation fait une nette différence.

Un autre changement positif est qu’OxygenOS 15 n’utilise pas autant de stockage et que l’installation est 20 % plus légère. Cela signifie que vous récupérez de l’espace à utiliser pour les photos et autres données sur l’appareil, et c’est toujours une bonne chose.

Bien qu’OxygenOS 15 utilise Android 15, il lui manque le geste prédictif du dos. Le fabricant affirme qu’il travaille avec Google pour intégrer cette fonctionnalité et qu’il souhaite s’assurer qu’elle est utilisable avec la plupart des applications, ce qui n’est tout simplement pas le cas actuellement. Google n’impose pas l’utilisation du geste, et peu de services l’utilisent – ​​même Chrome ne l’a pas.

Toutes les fonctionnalités d’IA dont vous avez besoin – et plus encore

Tous les fabricants se lancent dans l’action de l’IA, et OxygenOS 15 est livré avec une série de fonctionnalités qui exploitent un mélange de modèles sur appareil et basés sur le cloud.

AI Unblur est un ajout intéressant car similaire à ce que Google propose sur ses Pixel. Lors de mes tests limités, j’ai trouvé que la fonctionnalité était tout aussi fiable pour nettoyer les photos, et tout comme les Pixels, vous pouvez utiliser n’importe quelle photo, y compris celles prises sur d’autres appareils.

AI Detail Boost et Reflection Eraser font du bon travail pour extraire les détails, et ce dernier est particulièrement utile ; J’ai des centaines de photos d’objets derrière des vitrines (j’aime aller dans les musées), et cette fonctionnalité est très pratique pour supprimer les reflets.

La recherche intelligente est intrigante car elle recherche sur tous les appareils stockés sur l’appareil. Il utilise Gemini pour indexer les données stockées localement, qu’il s’agisse de documents, de photos ou d’audio, et vous donne la possibilité de rechercher tout ce dont vous avez besoin. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, mais devrait faire ses débuts sous peu.

Quand votre téléphone recevra-t-il OxygenOS 15 ?

OxygenOS 15 sera disponible en version bêta publique à partir du 30 octobre et sera initialement limité au OnePlus 12. La fenêtre bêta dure généralement jusqu’à six semaines, ce qui signifie que nous devrions obtenir une version stable avant la fin de l’année. .

Cela dit, on ne sait pas quand la version stable pourrait être disponible. OnePlus a partagé un calendrier de déploiement provisoire quant à la date à laquelle OxygenOS 15 sera disponible sur ses appareils, et les meilleurs téléphones OnePlus devraient recevoir la version relativement prochainement.