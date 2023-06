J’ai utilisé ma clôture pour me venger de mes voisins après qu’ils aient fait de ma vie dans la maison de mes rêves un enfer

UN COIFFEUR qui a reçu des abus homophobes et des menaces de mort a eu une revanche colorée contre ses voisins de l’enfer.

Mykey O’Halloran a fait venir cinq hommes au milieu de la nuit en disant qu’ils le tueraient s’il peignait la maison de ses rêves aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Mykey a peint ses couleurs arc-en-ciel de clôture pour correspondre au reste de sa maison Crédit : Instagram/@unicorn_manes_bymykey

Le coiffeur a reçu des menaces de mort et des injures homophobes de la part de ses voisins Crédit : Instagram/@unicorn_manes_bymykey

Mais cela n’a pas empêché l’Australien fièrement gay de faire de sa maison un paradis coloré.

Depuis l’année dernière, Mykey a ajouté plus de couleur à sa propriété, et il y a trois semaines, il a posté un time-lapse sur Instagram alors qu’il peignait sa clôture de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Il a écrit: « Les jours nuageux, je peins ma clôture de plus en plus d’arc-en-ciel et de plus en plus à chaque occasion que j’en ai. J’en ai fait une partie aujourd’hui…

« J’ai fait terminer les gouttières et le côté de la maison il y a quelques semaines, maintenant je n’ai que les pavés, tout un tas de clôture dans la cour arrière, deux réservoirs d’eau, 3 cabanons, une porte et une toute nouvelle clôture avant aller. »

« Heure de fin estimée : 2050 », a-t-il plaisanté.

La clôture colorée est le dernier ajout à la maison arc-en-ciel du coiffeur à Melbourne, qui a été peinte avec l’aide de 100 voisins après les attentats.

Mykey avait finalement économisé suffisamment pour acheter la maison de ses rêves au bord de la plage en février 2021, mais c’est à ce moment-là que certaines personnes de sa communauté ont commencé à faire de sa vie une misère vivante.

Il a déclaré au Sun Online : « Environ un mois après mon emménagement, cinq hommes sont arrivés dans mon jardin vers 22 heures.

« Ils avaient entendu dire que j’allais peindre ma maison aux couleurs de l’arc-en-ciel et ils n’aimaient pas ça. Ils ont menacé de me tuer et ont essayé de me battre. »

Mykey n’avait jamais rencontré aucun des hommes auparavant et a été stupéfait par l’explosion.

Il a dit que l’un des hommes, dont il a découvert qu’il était son voisin, était empêché de l’attaquer par les autres.

« Ils sont devenus vraiment agressifs, violents et homophobes », a-t-il poursuivi.

« Ils m’ont traité de ‘c*** de gay’ et ont dit ‘si tu peins cette maison, regarde ce qui se passe parce que la prochaine fois ce ne sera pas si beau’. »

Son voisin lui a dit: « Si tu peins cet arc-en-ciel de maison, je reviendrai et je te tuerai. »

À la suite de l’agression homophobe écoeurante, Mykey a déclaré qu’il était entré dans une « réponse complète au choc traumatique », s’effondrant en pleurant et s’enfermant dans la maison avant d’appeler la police.

Les agents sont arrivés environ cinq minutes plus tard et sont allés interroger le voisin.

Deux jours plus tard, il a été accusé d’agression illégale et de menaces de mort.

En juillet 2021, il a plaidé coupable à l’accusation moindre d’agression illégale et a été reconnu coupable.

Mykey a critiqué la décision d’infliger à son voisin une amende de seulement 2 500 dollars australiens (1 418 £) comme « juste une tape sur le poignet ».

Cependant, heureusement, la communauté s’est réunie après la dispute de la meilleure façon possible.

« J’ai écrit sur l’attaque sur les réseaux sociaux un jour après qu’elle se soit produite et elle est devenue virale », a-t-il déclaré.

« Les gens ont vu ce qui s’est passé et ils ont voulu m’aider à peindre ma maison.

« Une entreprise de peinture m’a tendu la main et m’a donné 40 litres de peinture pour m’aider à le peindre en arc-en-ciel.

« Une centaine de personnes sont venues m’aider à peindre ma maison et nous avons fait un barbecue. Un groupe d’artisans s’est porté volontaire toute une journée de travail pour nous aider. »

L’intérieur de sa maison est décoré de la même manière, avec des couleurs arc-en-ciel dans les murs et les placards de la cuisine et de la salle de bain.

Mykey partage fréquemment des vidéos de ses coiffures avec ses 820 000 abonnés TikTok et 192 000 abonnés Instagram.

Il travaille pour la société de coloration capillaire Manic Panic et s’est rendu aux États-Unis après avoir été chargé de colorer des perruques à la Ru Paul’s Drag Convention.

Mykey partage des vidéos de ses coiffures colorées avec ses milliers de followers en ligne Crédit : Instagram/@unicorn_manes_bymykey

Mykey a obtenu sa maison à Melbourne en 2021 et l’a complètement transformée Crédit : Instagram/@unicorn_manes_bymykey