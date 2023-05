J’ai utilisé le premier service de bus public autonome au monde

Cette histoire fait partie Crumpe zéroune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Ennuyeux. C’est ainsi que je décrirais la conduite du premier service de bus autonome au monde, lancé pour un usage public en Écosse ce mois-ci. Et c’est précisément le point. Ce bus, piloté par des ordinateurs, et non par des personnes, est comme n’importe quel autre bus dans lequel vous vous rendrez au travail ou aux magasins. Pourtant, sa pléthore de capteurs, de caméras et d’ordinateurs fait de ce voyage apparemment ennuyeux une étape technologique majeure pour les transports publics.

J’ai pris le bus lors d’une journée de test médiatique, mais cinq de ces bus autonomes sont désormais en service complet, public et programmé, emmenant les passagers sur un itinéraire de 14 miles à travers l’emblématique Forth Road Bridge, juste à l’extérieur de la capitale écossaise d’Édimbourg. Il s’agit du premier service de bus autonome sur les routes publiques partout dans le monde, et les bus doivent naviguer sur les dangers des routes publiques, y compris le reste de la circulation, les feux de circulation, les cyclistes et les piétons.

Andrew Lanxon/Crumpe



L’organisation CAVForth (la partie CAV signifie « véhicules autonomes connectés ») dirige le projet et affirme que le principal avantage de sa flotte autonome sera la sécurité. L’erreur humaine étant à l’origine de la plupart des accidents de la circulation dans le monde, les véhicules autonomes devraient être une présence plus sûre sur les routes – les ordinateurs à bord ne se fatiguent pas, ne conduisent pas en état d’ébriété et ne sont pas distraits par les publicités en bordure de route, les cris des enfants dans le dos, sonner au téléphone ou essayer de manger un sandwich particulièrement gros.

CAVForth s’attend également à une réduction de 20 % de la consommation de carburant, grâce à la conduite plus efficace que les systèmes informatiques peuvent atteindre. Ceci est facilité par les bus qui communiquent avec les feux de circulation et sont alertés des prochains feux rouges – les véhicules peuvent ajuster leur vitesse de conduite et continuer plus efficacement. Bien que la flotte actuelle de cinq bus soit basée sur des véhicules à moteur diesel existants, les plans incluent des modèles à propulsion électrique pour réduire davantage les émissions.

Andrew Lanxon/Crumpe



Bien que le bus soit entièrement autonome, vous seriez pardonné de ne pas vraiment le reconnaître comme tel. Vous trouverez un volant ordinaire à l’avant et derrière, un conducteur qui aura sans aucun doute l’air de conduire le véhicule comme d’habitude. La loi britannique stipule que même les véhicules entièrement autonomes doivent toujours avoir un « opérateur » présent qui peut prendre le contrôle manuel, en cas de besoin.

Les recherches de CAVForth parmi les groupes locaux suggèrent également que le public souhaite toujours la perception de la sécurité qui vient de voir une vraie personne en charge du véhicule. Une deuxième personne sera également à bord : un « capitaine de bus », qui prendra les tarifs, assistera avec les bagages et facilitera généralement les trajets en bus pour le public.

Les bus sont équipés de capteurs lidar, radar et caméra pour « voir » le trafic, les cyclistes ou d’autres obstacles dans toutes les directions. Toutes ces données sont combinées pour permettre le système de conduite autonome du bus développé par Fusion Processing, basé au Royaume-Uni. Et en plus de la connectivité des feux de circulation, l’itinéraire a été mis à jour avec des marquages ​​​​routiers actualisés pour aider les capteurs de bus à voir plus clairement, ainsi qu’une télévision en circuit fermé supplémentaire pour surveiller les bus.

Andrew Lanxon/Crumpe



Monter dans le bus était agréablement normal, comme si j’étais simplement emmené à un événement de presse, plutôt que le voyage en bus étant l’événement lui-même. J’ai presque oublié que le bus était autonome, et avec le conducteur de sécurité au volant, je ne peux pas imaginer que beaucoup de gens se sentent mal à l’aise avec l’idée qu’un ordinateur fasse la conduite.

En supposant que le premier lancement soit un succès, CAVForth prévoit d’étendre l’itinéraire en 2024 et d’ajouter plus de véhicules, y compris les nouveaux modèles électriques.