J’ai utilisé la technologie IA pour trouver mon propre essai clinique sur le cancer, et vous le pouvez aussi

Mon téléphone a émis une notification, signalant la disponibilité d’un nouveau résultat de test CT sur mon portail de santé en ligne. «Plusieurs nodules pulmonaires bilatéraux mesurant jusqu’à 8 mm. Peut représenter une maladie métastatique.

C’était plusieurs semaines après que ma toute première mammographie, que j’ai subie peu après mon 40e anniversaire, ait détecté une anomalie sur mon sein gauche. J’ai vite appris que j’avais des seins dits « denses », ce qui signifie que mon tissu mammaire est compact et que l’imagerie typique n’est pas le meilleur dépistage pour moi. Mon médecin m’a prescrit une IRM, qui a révélé une tumeur de cinq centimètres du côté droit, accompagnée d’une atteinte des ganglions lymphatiques.

Les résultats du scanner signifiaient qu’il y avait une possibilité que je ne l’aie pas fait. juste Si j’ai un cancer du sein, je pourrais avoir un cancer du sein qui s’est déjà propagé à une autre partie de mon corps. Ce type de cancer est appelé métastatique, et il n’y a pas de remède. J’ai passé les sept semaines suivantes dans un état de panique totale, tout en essayant de maintenir un sentiment de normalité pour ma fille, qui n’avait que quatre ans à l’époque, et de travailler à temps plein à la direction du marketing pour une startup technologique.

Avance rapide vers le diagnostic et la métastase a été exclue. Soudain, j’ai eu de l’espoir, ainsi qu’un million de questions. Je savais que je devais me défendre pour obtenir des réponses.

Même si ma mère et mon arrière-grand-mère ont toutes deux souffert d’un cancer du sein préménopausique à un stade précoce, ce n’était pas quelque chose dont nous parlions régulièrement. Mais je connaissais leurs diagnostics et mon risque potentiel et j’ai rejoint de nombreuses femmes de ma génération qui subissent maintenant un test de dépistage du BRCA – également connu sous le nom de gène héréditaire du cancer du sein – dans la trentaine. Heureusement, j’étais négatif pour la mutation. Mais je n’avais toujours pas les réponses dont j’avais besoin. C’était seulement après mon diagnostic de cancer du sein et j’ai appris que j’aurais dû commencer les mammographies à 34 ans en raison de mes antécédents familiaux. J’avais six ans de retard, ce qui m’a fait réfléchir : « Qu’est-ce que je ne sais pas d’autre sur mes propres antécédents médicaux ? Et de quoi d’autre mon médecin ne m’a-t-il pas parlé ? »

Je savais que le système de santé de ce pays était débordé, alors j’ai rapidement compris l’importance d’être un défenseur éclairé de mes propres soins. J’ai utilisé mes 15 années d’expérience dans les domaines de la technologie et du marketing – ainsi que mes compétences constantes en recherche – pour obtenir une « maîtrise » en récidive du cancer du sein. Un jour, je parcourais l’un des groupes Facebook sur le cancer du sein à un stade précoce auquel j’appartenais et j’ai vu quelqu’un recommander une application gratuite de navigation sur le cancer par intelligence artificielle (IA). Curieux, j’ai téléchargé l’application. J’ai répondu à un court questionnaire sur mes antécédents médicaux et l’application m’a fourni un plan de traitement basé sur mon diagnostic.

Un jour, peu de temps après, je parcourais l’application alors que j’étais dans la file d’attente pour le covoiturage de ma fille et j’ai reçu une alerte : « Un nouvel essai clinique pourrait vous convenir ! Il existait un médicament déjà approuvé pour les patientes métastatiques et qui était désormais testé sur des patientes comme moi – des survivantes d’un cancer du sein à un stade précoce – dans le but de prévenir une récidive. J’ai parcouru les informations et j’ai commencé à être excité.

J’en ai parlé à mon oncologue lors de ma prochaine visite. « Cela ne vous convient pas », dit-il. Je lui ai montré l’application qui partageait les critères d’inclusion et d’exclusion de l’essai. Cela le fit réfléchir. Il y avait également un assistant médical dans la pièce ; elle a consulté l’essai sur son ordinateur et a convenu avec moi que cela pourrait convenir. Au moment où j’ai atteint ma voiture dans le parking, j’ai reçu un appel du site d’essai me demandant de venir. J’ai fini par correspondre à l’essai, auquel j’ai participé pendant quatre ans, et récemment annoncé des résultats prometteurs. Actuellement, ma santé est très bonne.

Mais la réalité est que j’ai tous les privilèges du monde. J’ai reçu mes soins dans un Institut national du cancer désigné et j’ai eu la possibilité de demander non pas un mais deux deuxièmes avis après mon diagnostic initial. Malgré cet accès aux soins, aucun oncologue ne m’a jamais parlé d’essai clinique. Je l’ai trouvé moi-même et j’ai dû pousser pour y arriver. Il y a une raison moins de 5 pour cent des patients adultes atteints de cancer s’inscrivent à un essai clinique et c’est généralement parce qu’ils ne connaissent tout simplement pas leur existence, ou qu’ils constituent même une option. Ceci malgré le fait que, pour les patients atteints de cancer, les essais cliniques sont souvent considéré comme la meilleure option de traitement.

je fais partie d’un nouvelle génération des survivantes du cancer du sein savent comment tirer parti de la technologie pour accéder à des ressources plus importantes, et les professionnels de la santé et la communauté médicale dans son ensemble doivent rattraper leur retard pour soutenir le parcours de nos patients tout au long du processus.

Aujourd’hui, je suis un fier survivant, un défenseur de moi-même et une voix pour les autres dans ma situation. J’ai même quitté mon emploi pour rejoindre l’entreprise dont l’application m’a adapté à mon essai, dirigeant notre travail de défense des droits des patients. Je suis ici pour assurer aux autres qu’eux aussi peuvent persister et prospérer au-delà d’un diagnostic de cancer.

Photo : Main_sail, Getty Images