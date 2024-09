J’ai utilisé cette application d’entraînement basée sur l’IA pendant une année entière – voici 5 choses que j’ai apprises

Alors que de plus en plus d’entreprises s’efforcent d’intégrer l’intelligence artificielle dans littéralement tout, je me retrouve de plus en plus insensible à la perspective d’utiliser l’IA pour vraiment n’importe quoi. Je déteste les pouvoirs anti-créatifs de l’IA générative pour la création de texte et d’images, et je suis tellement en colère contre les produits portant la marque de l’IA sans raison (je vous regarde, réfrigérateur Samsung Family Hub AI Vision).

Cependant, en tant que passionné de gym, il y a un domaine de ma vie où l’IA s’est avérée indispensable depuis plus d’un an, et c’est pour alimenter mes entraînements. L’année dernière, j’ai découvert PUSH, une application d’entraînement et un tracker de gym alimentés par l’IA, conçus pour vous aider à développer vos muscles le plus rapidement possible en adoptant une approche scientifique de la création d’entraînements.

Avec ou sans quelques blessures et quelques vacances, j’utilise PUSH six jours par semaine, chaque semaine, depuis plus d’un an. J’ai fait des centaines de séances d’entraînement et, pendant cette période, j’en ai appris plus sur l’exercice que toutes mes années précédentes d’expérience en salle de sport. C’est certainement l’une des meilleures applications de fitness que j’ai jamais utilisées.

PUSH est un plaisir à utiliser, il possède une excellente interface très facile à utiliser, des compteurs de repos, des plans d’entraînement personnalisés et bien plus encore. Encore plus précieux que la joie que j’ai eu en utilisant l’application, PUSH m’a appris des leçons inestimables sur le développement musculaire en salle de sport que j’ai hâte de partager avec vous. Voici tout ce que j’ai appris.

La surcharge progressive compte vraiment

(Crédit image : Futur)

Si vous êtes nouveau dans la salle de sport ou dans la construction musculaire, vous avez peut-être entendu le terme « surcharge progressive ». Même en tant qu’amateur de longue date, je connaissais le concept, mais jusqu’à ce que je commence à utiliser PUSH, je ne l’avais jamais vraiment pris au sérieux.

PUSH est hyper-réglé pour vous aider à augmenter progressivement la quantité de poids que vous soulevez au fil du temps, un véhicule éprouvé pour développer vos muscles. J’avais passé des années à appuyer sur un banc de peut-être 70 ou 80 kg (175 lb), poussant parfois le bateau à 85 kg si je me sentais vif.

PUSH m’a aidé à élever mon développé couché à un poids constant de 100 kg pour plusieurs séries de cinq en moins de 12 mois. Dans l’ensemble, tous mes mouvements et levées ont augmenté en puissance et en poids parce que PUSH ne vous permet pas de lâcher le pied de l’accélérateur. Dès que vous parvenez à atteindre le nombre de répétitions souhaité pour un certain poids, PUSH utilise son algorithme d’IA pour calculer votre prochain incrément. Si vous échouez à une série ou ne parvenez pas à atteindre un certain poids, il calculera automatiquement un exercice de rupture de plateau, généralement un poids accru pour moins de répétitions, pour vous aider à franchir votre prochaine barrière.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore.

Avec PUSH dans ma poche, je ne devine plus les poids pour les entraînements ou le rechapage au sol. J’indique simplement des progrès constants semaine après semaine.

Il est temps d’abandonner le Bro Split

(Crédit image : Futur)

La plupart des gens ont tendance à diviser leur programme de gym en plusieurs parties du corps. Poitrine le lundi, dos le mardi, puis jambes, épaules, bras, etc… dans le milieu de la gym, c’est ce qu’on appelle le « Bro Split ». Si cela fonctionne pour vous, c’est très bien, mais le programme sur mesure de PUSH utilise l’IA et des recherches scientifiques évaluées par des pairs pour calculer un plan qui vous permet d’entraîner tout votre corps selon un cycle optimal.

Par exemple, certains jours, j’entraîne le dos, les jambes, les bras et les épaules en même temps. Il a fallu un certain temps pour s’y habituer – faire des tractions latérales juste après les squats n’est pas amusant – mais en entraînant soigneusement les muscles de manière plus ciblée, plutôt que de simplement faire exploser la poitrine un lundi une fois par semaine et ainsi de suite, j’ai remarqué beaucoup une progression plus cohérente et gérable de ma force et une récupération améliorée. Toi peut optez pour une poussée, une traction, une jambe divisée dans l’application PUSH si vous le souhaitez, mais j’ai fait confiance à l’algorithme de l’IA et à ses groupements musculaires non conventionnels, et je n’y retournerai jamais.

Le repos est important

(Crédit image : Futur)

Alors que les groupes musculaires mentionnés ci-dessus aident à lutter contre la fatigue à long terme au fil des semaines et des mois, PUSH est également livré avec une minuterie de repos intégrée à utiliser entre les séries. J’ai probablement passé six ans dans la salle de sport à deviner combien de temps je prenais entre les séries, à choisir quand commencer mon prochain exercice en me basant uniquement sur les vibrations et si j’avais ou non fini de naviguer sur Instagram.

La minuterie de repos réglementée de PUSH, qui varie en fonction du type d’exercice que vous faites, m’a montré l’importance de s’entraîner sur une période de repos précise. Trop peu de temps entre les séries et vos muscles n’auront pas récupéré, vous laissant incapable de pousser autant que nécessaire. Trop longtemps, et vous ne fatiguerez pas suffisamment vos muscles pour progresser.

Encore une fois, PUSH utilise l’IA pour déterminer ce qui constitue un temps de repos idéal, mais vous donne le dernier mot sur la durée que vous prenez, vous permettant de modifier légèrement les périodes de repos en fonction de ce que vous ressentez. Avec des temps de repos fixes entre les exercices, j’ai considérablement amélioré mes progrès en salle de sport, tout en réduisant le temps que je passe réellement au gymnase.

La croissance prend du temps

(Crédit image : Futur)

Nous vivons dans un monde de gratification instantanée, mais PUSH m’a aidé à comprendre que développer et développer ses muscles demande du temps et de l’engagement. Avoir une application qui me montre mes progrès semaine après semaine a été essentiel pour me garder motivé, même lorsque les résultats ne sont pas physiquement évidents ou immédiats.

Voir des gains de force constants à chaque fois que je retourne au gymnase est un formidable facteur de motivation et m’a aidé à détourner les yeux d’essayer de faire de grands progrès en termes de performances ou de m’attendre à d’énormes changements dans mon physique. De plus, savoir que vous êtes sur une trajectoire ascendante constante élimine le soulèvement de l’ego et le surmenage de l’équation, avec des augmentations mesurées réduisant considérablement les risques de blessures et, bien sûr, l’embarras.

Investir dans un programme en vaut la peine

(Crédit image : Futur)

Je paie 15,99 £ (21 $ / 23,49 AU $) par mois pour avoir le privilège d’utiliser PUSH. Cela représente beaucoup d’argent pour une application à abonnement mensuel, mais pour moi, l’investissement n’a pas de prix. Je suis convaincu qu’avec PUSH, je tire une bonne valeur de l’application. Il est bien construit, reçoit des mises à jour régulières et, surtout, s’est avéré efficace pour moi. Cependant, il y a aussi une motivation supplémentaire à savoir que si je paie 16 £ par mois pour une application d’entraînement, je devrais probablement l’utiliser pleinement, au lieu de gaspiller mon argent.

C’est la même logique torturée qui dit que l’achat d’une paire des meilleures chaussures de course vous aidera à faire de l’exercice, ou que payer un abonnement à une salle de sport est plus susceptible de vous faire sortir de la maison chaque mois de janvier. Cela ne fonctionnera peut-être pas pour tout le monde, mais l’engagement financier que j’ai pris envers cette application me pousse à revenir pour en savoir plus.

Et bien plus encore

(Crédit image : Futur)

PUSH a plus à offrir. Il possède une excellente bibliothèque d’exercices qui m’aident à planifier en fonction d’une salle de sport très fréquentée ou du manque d’équipement. Sa pléthore de sources évaluées par des pairs est bien présentée et constitue une lecture intéressante, et ses informations quotidiennes me disent quels muscles je développe et lesquels pourraient stagner, un autre facteur de motivation fabuleux. Ce n’est pas une application parfaite et elle ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais après 12 mois dans ma poche, elle est devenue un partenaire d’entraînement indispensable.