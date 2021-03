Dananeer est un fan auto-admis de Shah Rukh Khan et Kareena Kapoor. Lorsqu’on lui a demandé quelle serait une question, elle aimerait poser aux stars de Bollywood. Dananeer dit qu’elle voudrait demander au roi Khan: «Comment il parvient à rester si ancré après avoir réalisé tout ce qu’il a. Il n’a pas encore perdu le contact et est aussi gentil que possible. À Kareena qu’elle a qualifiée d’icône, Dananeer a déclaré que l’actrice avait son charme. Elle se demande comment ces stars ont parcouru un long chemin dans l’industrie et sont restées fidèles à elles-mêmes. Non seulement elle, mais sa famille est une grande fan de la vedette de SRK Kabhi Khushi Kabhie Gham.

Dananeer Mobeen, 19 ans, qui est devenue une sensation du jour au lendemain après que sa vidéo de cinq secondes «pawri ho rahi hai» soit devenue virale à travers les sous-continents. Dans une interaction exclusive avec Star Talk de News18, l’étudiante pakistanaise révèle que la vidéo a changé sa vie d’une manière qu’elle a ajouté plus d’amour, d’appréciation et beaucoup de nouvelles personnes à sa vie. Elle a rencontré de nombreuses nouvelles personnes sur les plateformes de médias sociaux qui sont maintenant devenues une nouvelle famille et les appelle sa «famille numérique». La vidéo virale a déjà inspiré de nombreuses campagnes marketing, des stars de cinéma et bien d’autres à proposer leurs propres versions.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy