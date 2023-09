Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a expliqué l’importance de l’adaptabilité tactique – avec un peu d’aide lors de son trajet matinal à l’entraînement.

Lors de sa conférence de presse avant le choc à domicile des Gunners en Premier League contre Manchester United ce dimanche, Arteta a déclaré qu’il avait utilisé 36 formations différentes lors du match nul 2-2 de samedi dernier contre Fulham – et 43 lors du triomphe du Community Shield contre Manchester City le mois dernier.

Cela n’a apparemment pas suffi à l’Espagnol pour faire passer son message, alors qu’il a donné une explication plus complète, plutôt curieuse…

Arteta lors d’un entraînement d’Arsenal (Crédit image : Getty Images)

« Chaque matin, je sors de chez moi pour [London] Colney [where Arsenal’s training ground is located] », a-t-il commencé. « Parfois, je pars à six heures et je dois y aller avec le pare-brise parce qu’il est verglacé. Et à six heures, normalement je vais sur Finchley Road puis sur l’A41 parce que c’est plus rapide.

« Maintenant, la route de Finchley est à 20 miles par heure [speed limit] – alors parfois je prends une route secondaire. Mais ensuite je prends la M25 – mais ça dépend si c’est une école [run] à ce moment-là, je prends une sortie. S’il est sept heures passées, je prends une autre sortie, puis je m’en vais.

« Et puis un jour, j’ai une crevaison : que dois-je faire ? Je dois le remplacer. Peut-être que je prends une autre route parce que le garage est là. Donc, chaque match est une histoire différente, les gars. »

Pourquoi l’attente d’Arsenal pour le titre en Premier League est ENFIN terminée

Arteta emmènera-t-il Arsenal sur la voie du succès cette saison ? Eh bien, ils ont fait un début régulier dans leur campagne en Premier League, récoltant sept points sur neuf possibles jusqu’à présent.

Il y a aussi la possibilité d’une gloire européenne – et les Gunners se sont vu offrir jeudi un groupe de Ligue des Champions plutôt sympathique, aux côtés de Séville, du PSV et de Lens.

En savoir plus

NOUVELLES DE TRANSFERT Jour limite tel qu’il s’est produit

ANSU FATI Pourquoi Barcelone a-t-il prêté la starlette à Brighton ?

QUESTIONNAIRE! Pouvez-vous deviner ces tournois à partir de leurs logos ?