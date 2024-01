J’ai un long COVID – et le sénateur Scott Wiener ne m’aiderait pas

Pendant les vacances, j’ai croisé un ami que je n’avais pas vu depuis longtemps sur la terrasse extérieure d’une fête et j’étais naturellement curieux de savoir ce qu’il y avait de nouveau dans son monde.

« J’ai un long COVID », a-t-il déclaré.

La tristesse a commencé à me peser lorsqu’il a révélé que le brouillard cérébral dont il souffrait depuis sa deuxième infection au COVID l’avait empêché de travailler plus de quelques heures par jour. Il envisageait de s’absenter de son travail. Il y a quelques mois à peine, je l’avais vu rayonnant après son mariage ici à San Francisco.

Le long COVID est une grave crise sanitaire, et les politiciens ne la prennent pas au sérieux.

«Moi aussi», dis-je.

Comme moi, mon ami a la trentaine et était en forme et en bonne santé lorsqu’il a contracté un long COVID. Comme moi, il possédait la tant vantée « immunité hybride » de tous les vaccins plus une infection antérieure. Comme moi, il se sent abandonné par les dirigeants de notre gouvernement, des politiciens les plus progressistes aux plus conservateurs, qui semblent déterminés à maintenir la façade selon laquelle la COVID est « terminée » et que les choses sont revenues à la « normale ».

Le problème est que ce n’est pas vrai. Nous ne sommes pas revenus à la normale.

Mon propre Long COVID s’est installé après ma troisième infection en décembre 2022, entraînant une fatigue débilitante, un mal de gorge constant, une hypertension artérielle, un taux de cholestérol élevé, une intolérance à l’exercice et d’autres symptômes. Pour y faire face, et avec l’approbation à contrecœur des médecins, j’ai fait des recherches sur les utilisations non conformes de différents médicaments, dont certains ont atténué mes symptômes et m’ont aidé à continuer de travailler. J’ai écrit sur ce qui a aidé au cas où cela aiderait les autres.

De nombreuses personnes dans ma vie à San Francisco m’ont depuis confié qu’elles souffraient elles aussi de conditions post-COVID, allant de douleurs persistantes dans les poumons à la fatigue en passant par des problèmes cardiaques. J’ai récemment rejoint un groupe de soutien Long Covid au travail et j’ai trouvé beaucoup d’autres personnes souffrant et espérant un remède comme moi.

De retour dans le Midwest pendant les vacances, presque tous ceux à qui j’ai parlé de mon long COVID avaient leur propre histoire. Une voisine que j’ai rencontrée au DMV m’a dit qu’elle et trois de ses amis souffraient de Long COVID. Le gérant de l’immeuble où vit ma mère dit que sa mémoire est brisée et qu’elle est toujours essoufflée. La voisine qui s’occupe du chat de ma mère a complètement perdu son odorat. Mon oncle souffre de fatigue et de brouillard cérébral. Ma tante ne pouvait pas goûter la nourriture au dîner.

Qu’est-ce que nous faisons?

A part nous, les patients, il y a un autre groupe de personnes qui ne pensent pas que les choses soient revenues à la normale.: chercheurs qui étudient le Long COVID. Le département de médecine de l’UCSF a récemment accueilli trois des plus éminents chercheurs du pays, dont le Dr Michael Peluso de l’UCSF, pour une discussion sur les dernières recherches.

Les chercheurs ont noté plusieurs résultats alarmants, notamment que les personnes atteintes d’infections « légères » au COVID restent plus à risque d’être infectées. deux douzaines différents problèmes de santé deux ans après leur infection ; que le risque de dommages dus au COVID est plus élevé que celui de la grippe dans tous les systèmes organiques, à l’exception des poumons ; et que chaque réinfection augmente votre risque de développer un Long Covid. UN étude majeure Le mois dernier, le gouvernement canadien a estimé à 38 pour cent le risque de COVID long après trois infections. 38 pour cent !

Les chercheurs ont également noté que plus de 100 études montrent désormais une persistance virale, y compris chez certaines personnes sans symptômes de Long COVID. La persistance virale signifie, comme l’explique le Dr Peluso, « qu’au moins des fragments du virus persistent au-delà des deux premières semaines, période pendant laquelle nous nous attendons à ce qu’ils disparaissent ». Le Dr Peluso, qui a débuté sa carrière en tant que chercheur sur le VIH, a déclaré : « L’ampleur du Long COVID est énorme et est à la hauteur. [with] VIH.”

J’ai été tellement secoué au début de mon long parcours COVID que je me suis senti obligé de m’engager dans le processus démocratique pour aider les autres et empêcher davantage de personnes de souffrir comme moi. J’ai rassemblé chaque morceau d’énergie que j’avais et j’ai écrit un lettre détaillée au sénateur de l’État de San Francisco, Scott Wiener, dans l’espoir de pouvoir le joindre en tant qu’homosexuel et en tant que législateur qui parle du leçons du VIHde la responsabilité de aider les marginaliséset de la Californie “histoire d’acteur lorsque le gouvernement fédéral avance trop lentement ou n’agit pas.

Je suis désolé de dire qu’après un an d’échanges de courriers électroniques avec le bureau de Wiener, j’ai été informé le mois dernier qu’il ne prendrait aucune mesure législative sur le Long COVID en 2024.

J’avais fait tout ce à quoi je pouvais penser. J’ai raconté mon histoire, effectué des recherches, lié la question aux valeurs déclarées du sénateur et proposé des idées politiques réfléchies en espérant que quelque chose resterait fidèle : des masques dans les établissements de soins de santé pour que les gens ne tombent pas malades en allant chez le médecin, ou quelque chose d’aussi simple que rappels de vaccins. J’ai mis son bureau en relation avec le Dr Peluso, qui a souligné le besoin urgent de la Californie d’un financement supplémentaire pour les soins cliniques Long Covid. J’ai dit au sénateur que j’étais inquiet du fait que les jeunes malades du Long COVID envisageaient de se suicider sur les réseaux sociaux, soulignant l’un de ses propres électeurs de San Francisco.

Scott Wiener n’a rien fait. Personne de son bureau n’a pris la peine de contacter le Dr Peluso. Le bureau du sénateur a déclaré qu’il ne présenterait aucun projet de loi car il n’est pas certain qu’un projet de loi puisse être adopté. Ceci malgré son vœu pour tenter de légaliser les psychédéliques une quatrième fois en 2024.

Il est extrêmement éprouvant pour les personnes souffrant de Long COVID de défendre leurs propres droits tout en essayant de garder nos vies ensemble. Encore nous avocat. « La démocratie ne fonctionne pas » ne devrait pas être la leçon à retenir d’ici 2024.

Galen Panger vit avec son partenaire à Noe Valley et travaille chez Google en tant que chercheur en expérience utilisateur. Il a obtenu son doctorat. de la School of Information de l’Université de Californie à Berkeley et de son baccalauréat en politiques publiques de l’Université de Stanford.