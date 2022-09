J’ai un énorme tatouage du tueur en série Jeffrey Dahmer sur ma jambe – j’ai été traqué par des trolls mais je n’ai aucun regret

Une fan de SERIAL killer a révélé qu’elle ne regrettait pas de s’être fait tatouer le tueur cannibale dérangé Jeffery Dahmer malgré le fait qu’elle soit traquée par des trolls.

L’histoire sanglante du cannibale de Milwaukee – qui a drogué, violé, assassiné, démembré et mangé 17 hommes et garçons de 1978 à 1991 – est sortie sur Netflix le 21 septembre.

Britnee montre son tatouage de jambe de Jeffrey Dahmer avec le slogan “si vous ne pouvez pas les battre, mangez-les” Crédit : Instagram

Britnee a déclaré qu’elle n’était pas découragée par les réactions bruyantes sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Recréation par Netflix de la photo de l’arrestation de Dahmer en 1991 Crédit : AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIX

Beaucoup ont été traumatisés par la nouvelle série, mais une femme australienne, Britnee Chamberlain, a déclaré qu’elle avait choisi de garder son tatouage controversé du monstre malgré les critiques sur les réseaux sociaux.

Britness enfile un portrait de Dahmer sur sa jambe droite, à côté d’une des citations du tueur, “Si vous ne les battez pas, mangez-les”.

La jeune femme de 28 ans, fascinée par les tueurs en série, a insisté sur le fait qu’elle ne glorifiait pas ses actions méprisables, qui comprenaient la nécrophilie et le cannibalisme.

“Je peux dire que ma pièce préférée de la pochette est la citation de Jeffrey Dahmer.

“Maintenant, cela ne veut pas dire que je l’envisage comme il l’a fait. Mais métaphoriquement parlant, ne pas se sentir vaincu par les autres et poursuivre néanmoins, peu importe la difficulté pour vous”, a-t-elle déclaré au Daily Star.

“Je ne tolère en aucun cas les crimes hostiles des tueurs en série. Je suis simplement intrigué de savoir pourquoi ils le font.

“Il y a tellement de facteurs contributifs tels que les aspects socio-environnementaux, biologiques et psychologiques qui encouragent ou conduisent un criminel à agir comme il le fait.”

Son encre colorée de 1 500 £ montre un portrait du mugshot de Dahmer, portant ses lunettes distinctives, tenant un cœur dans ses mains. Derrière lui se trouve une copie d’un article de journal, ainsi que sa citation encrée en noir comme s’il s’agissait d’un titre.

La jeune femme de Sydney, qui a également un tatouage de tueur en série fictif Freddy Kruger, a déclaré: “Et il est juste de dire que tous ne sont pas suffisamment cohérents ou sains d’esprit pour réaliser que ce n’est pas un sentiment de normalité dans la société.”

“Ils n’ont pas de voix ou de débouchés pour s’exprimer, demander de l’aide et / ou du soutien avant qu’il ne soit trop tard. La façon dont j’ai conçu la pochette est de dissuader la glorification de l’expression artistique.

“Chaque année, des milliers de personnes se font tatouer des personnages fictifs comme Hannibal et Freddy Kreuger. Ce sont tous des tueurs en série, mais cette représentation est acceptée car elle n’est pas réelle – maintenant, devinez-moi cela.”

La passionnée de tatouage a expliqué que sa famille avait d’abord été surprise lorsqu’elle s’était fait tatouer, mais qu’elle n’avait “absolument aucun jugement”.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient moins réceptifs, certains étant carrément dégoûtés.

“Tu te rends compte à quel point c’est dégoûtant ? Vous pouvez être intéressé par les tueurs en série. Regardez un documentaire, devenez psychologue ou criminologue. Les victimes de ces tueurs sont toujours en vie”, a écrit une autre passionnée de tatouages, Kaitlin Burch.

“Imaginez que l’un des membres de leur famille ou les victimes voient ça sur vous. Vous fétichisez les vrais meurtriers et ça me dégoûte absolument. Profiter de l’horreur et aimer les personnages FICTIONNELS est 10 000% différent de cette merde. Beurk.”

Cela survient alors que les familles des victimes ont déclaré avoir été “retraumatisées” par la série.

Britnee, qui a étudié la psychologie médico-légale, a répondu aux commentaires en disant :

“Si je m’inquiétais de ce que les autres pensent, je ne resterais pas fidèle à moi-même et je ne vivrais pas une vie d’authenticité.

“Les gens auront toujours leurs propres opinions, mais qui peut dire que ces opinions ou ces choix sont bons ou mauvais ?

“Avoir ceux-ci affichés sur mon corps est uniquement pour ma propre signification personnelle, tout comme pour quelqu’un qui a un animal de compagnie bien-aimé, les initiales d’un être cher ou peut-être une blague idiote tatouée sur le sien.”

En raison de son domaine d’études, la jeune femme s’est dite intéressée à apprendre et à comprendre comment fonctionne l’esprit de ces tueurs en série.

Dahmer a été arrêté en 1991 et condamné à 15 peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives – plus de 900 ans – le 17 février 1992 pour les meurtres commis dans le Wisconsin, puis a reçu une seizième condamnation à perpétuité pour un homicide supplémentaire commis dans l’Ohio.

Le tueur a été jugé légalement sain d’esprit, bien qu’il ait été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité limite, un trouble de la personnalité schizotypique et un trouble psychotique.

Dahmer n’a jamais pu purger sa peine. Il a été battu à mort par son codétenu Christopher Scarver le 28 novembre 1994 dans une prison du Wisconsin.

Britne a dit qu’elle ne glorifiait pas le tueur en série Crédit : Instagram

Britnee étudie la psychologie légale Crédit : Instagram