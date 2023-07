J’ai un bunker nucléaire secret – les gens m’offrent 30 000 £ pour un espace au cas où Poutine déclencherait la Troisième Guerre mondiale

Un HOMME qui possède un bunker nucléaire secret a déclaré que des gens lui avaient offert 30 000 £ pour un espace en cas de Troisième Guerre mondiale.

Mike Parrish, 76 ans, de Brentwood, Essex, est prêt pour un long séjour dans le bunker en cas de retombées nucléaires catastrophiques entre puissances mondiales.

Un homme qui possède un bunker nucléaire secret a déclaré que des gens lui avaient offert 30 000 £ pour une place 1 crédit

La cuisine à l’intérieur du bunker secret aurait besoin de stocker de la nourriture pendant 10 à 15 ans Crédit : Agence de presse Caters

Le survivaliste est dûment préparé avec « de l’eau enfouie là-dessous » ainsi que des « conserves » et même un « système d’égouts ».

Mike a acheté l’ancien « bunker nucléaire secret » du gouvernement en 1994 et le gère comme un musée.

Le fermier a dit qu’après le 11 septembre, certaines personnes avaient commencé à offrir 30 000 £ pour un espace dans le bunker.

Et avec Poutine faisant la guerre à l’Ukraine et la menace de retombées nucléaires potentielles augmentant une fois de plus, Mike a déclaré que les gens le contactaient à nouveau.

Cependant, Mike a déclaré que seule une offre folle lui ferait ouvrir ses portes au public.

S’adressant à l’Express, il a déclaré: « Alors maintenant, nous avons l’Ukraine… et nous avions 15 personnes [asking for a space] ce temps.

« Mais bien sûr, j’ai appris que je disais » eh bien, si vous avez 500 000 £ d’actifs liquides, nous vous parlerons.

« Le 11 septembre, j’avais plus de 200 personnes… une partie de l’accord était qu’à l’époque, nous avions dit pour 30 000 £, nous garantirons votre espace, dans le bunker ici pendant 10 ans. »

Il a dit qu’un séjour post-nucléaire signifierait probablement plus d’une décennie sous terre, ce que les gens ne semblent pas comprendre.

« Vous allez rester ici pendant 10 à 15 ans, vous allez vouloir beaucoup de nourriture », a-t-il ajouté.

« Les gens sont superficiels, vous savez, ils pensent toujours que vous descendez sous terre, montez [the] suivant matin et continuez à travailler – vous ne le ferez pas.

« S’il y a ce genre de choses [a nuclear strike]et tu vas être sous terre, et tu vas y rester aussi longtemps qu’il le faudra. »

À seulement 29 miles de Downing Street, la ferme d’Essex était idéalement située pour être le siège du gouvernement si le pays était englouti par les radiations.

Il pourrait être occupé par le Premier ministre et de hauts responsables de l’État, qui dirigeraient le pays de la clandestinité, si la Grande-Bretagne avait subi une attaque nucléaire.

Mike a ajouté: « Sous la menace d’un achat obligatoire [the Government] pris ces 25 acres au milieu de la ferme, rasé la colline au bulldozer, construit le bunker, l’a remis en place, puis nous l’avons cultivé pour que les Russes ne sachent pas que c’était ici. »

Incroyablement, malgré l’accès à un trou de culasse nucléaire, la femme de Mike lui a dit qu’elle ne déménagerait pas là-bas si le pire se produisait.

Il a dit : « Ma femme, par exemple, ne voulait pas venir ici. Il n’y a rien de pire que d’être ici pendant six mois, sans trop savoir.

« Et donc elle est dans le camp qui aimerait aller rester dehors et voir ce qui est quoi. »

Une des chambres du bunker souterrain Crédit : Agence de presse Caters

Les tunnels souterrains ont des toilettes entièrement fonctionnelles Crédit : Agence de presse Caters