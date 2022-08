J’ai tué mon père en lui tirant dans la tête 3 fois – je le voulais mort mais une tournure sinistre signifiait que j’évitais la prison

LE 3 juin 2019, Anthony Templet a passé un appel effrayant au 911 et a dit calmement à l’opératrice : « Je viens de tuer mon père. Je lui ai tiré dessus trois fois.

Anthony, alors âgé de 17 ans, avait deux armes à feu et a fait exploser son père Burt Templet à la tête chez eux en Louisiane – le laissant mourir.

Anthony Templet a appelé le 911 disant qu’il avait tué son père en juin 2019 Crédit : WAFB

Mais Burt Templet avait abusé de son fils mentalement et physiquement pendant des années Crédit : Netflix

Bien qu’il ait admis le crime et qu’il n’ait montré aucun signe physique, il a agi en état de légitime défense, l’adolescent a échappé à la prison et a été condamné à cinq ans de probation supervisée.

C’était une peine que sa famille – y compris la femme de Templet, la belle-mère d’Anthony, Susan Templet – avait réclamée, alors que la raison déchirante pour laquelle il avait appuyé sur la gâchette était apparue.

Anthony avait enduré des années de violence physique et mentale de la part de son père négligent, ayant été arraché à sa mère à l’âge de cinq ans et retenu en otage pendant plus de 10 ans.

Il n’est pas allé à l’école et a à peine été autorisé à quitter la maison, son père ayant installé des caméras de sécurité tout autour de leur maison et installé des applications de suivi sur son téléphone.

Le récit choquant de l’éducation d’Anthony est mis à nu dans un nouveau documentaire de Netflix, I Just Killed My Dad.

Aujourd’hui âgé de 20 ans, il raconte comment il était “coupé, jeté et frappé à coups de pied” pendant les accès de rage de son père, et “parfois, ça ne s’arrêtait pas pendant des heures”.

“Il a toujours voulu tout savoir”, se souvient Anthony. “J’étais toujours suivi par quelque chose, que ce soit un appareil photo ou une application mobile.

«Il voulait contrôler tout, moi et le reste de la famille dans cette maison. Je savais qu’il essayait de me contrôler.

Susan a également été victime de l’opération de surveillance déformée de Templet. Elle explique : « Burt avait une application sur son téléphone – à chaque mouvement sur une caméra, il recevait un texto de ce qui se passait.

“Chaque fois que j’éteignais le moteur de ma voiture, il recevait une alerte indiquant qu’il était éteint.”

Pointant du doigt la caméra sur leur allée, elle poursuit : “Si je me garais ici, il pourrait savoir quand je suis rentrée de l’épicerie et combien de sacs je transportais.”

Apprendre à écrire à 10 ans

Anthony a appris son ABC à 10 ans par sa belle-mère Susan Crédit : Netflix

Susan est devenue une figure maternelle pour Anthony, à qui Templet a dit que sa mère biologique, Teresa Thompson, était morte. Il a rencontré Susan huit mois après l’avoir quittée.

Elle a appris à Anthony son nom, sa date de naissance, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que son “ABC” quand il avait 10 ans, après que Templet l’ait empêché d’aller à l’école.

Elle dit : « Anthony est mon enfant. Je ne le vois pas comme un beau-fils.

“Je le vois comme mon enfant parce que je sais qu’il n’a personne. Il n’a personne pour se tenir derrière lui.

«Je lui ai fait écrire son ABC encore et encore comme un travail de punition, et je lui ai appris l’addition, la soustraction et la multiplication.

“Mais quand il est arrivé à la division, son père m’a dit de ne pas lui apprendre parce qu’il pouvait juste utiliser une calculatrice.”

Je vois Anthony comme mon enfant parce que je sais qu’il n’a personne. Il n’a personne pour se tenir derrière lui Suzanne Templet

Susan et Templet ont discuté de mettre Anthony à l’école quand il avait 16 ans, mais à ce moment-là, son niveau d’éducation scandaleusement bas l’aurait placé dans une classe de huit à 10 ans.

Le fils de Susan, Peyton, décrit l’atmosphère qui régnait dans la maison lorsque Templet y était.

“Vous avez marché sur une ligne fine là-dedans”, dit-il. « Une minute, la maison est silencieuse, la seconde suivante, la vaisselle est jetée et des cris se font entendre.

«Ce n’était rien d’autre que des bousculades et des coups de poing. Il m’appelait ‘gros cul’, ‘une mère stupide *****’, parfois il poussait une boîte de Jenga aussi fort qu’il le pouvait sur ma tête.

“Très rarement était-ce autre chose que l’enfer qui vivait là-bas.”

Susan ajoute : “La violence physique aurait été hebdomadaire et la violence verbale tous les deux jours.”

Menace mortelle

Susan a finalement décidé de partir en mars 2019, après un horrible incident au cours duquel Templet a menacé de la tuer. Elle l’a signalé à la police.

Elle se souvient : “La nuit avant mon départ, nous étions allongés dans la chambre et Burt m’a donné un coup de poing au visage, s’est éloigné de moi, s’est retourné avec le regard le plus satanique dans les yeux et a dit : ‘Tu n’as aucune idée de ce que je J’en suis capable, petite fille.

“Alors le lendemain matin, j’ai appelé un hôtel et j’ai réservé une chambre pour deux mois.

« Si j’avais essayé de prendre Anthony, je serais mort, car il n’y aurait pas eu de rocher sûr sous lequel me cacher. Je n’avais pas de choix.”

Abattre 24 canettes de bière par jour

Burt Templet a commencé à boire 24 canettes de bière par jour après le départ de Susan Crédit : Netflix

Ce fut le début de la fin pour Templet, qui a commencé à boire jusqu’à 24 canettes de bière par jour, selon Anthony.

“Quand Susan est partie, ça l’a détruit”, dit-il. «Il a commencé à boire plus que d’habitude et cela a aggravé les abus.

« Je restais constamment dans ma chambre, c’est tout ce que je voulais faire. Je ne pouvais pas vraiment faire grand-chose sans le contrarier, alors j’essayais juste de me rendre aussi invisible que possible.

Alors que la police frappait fréquemment à la porte pour lui signifier des documents judiciaires, Templet gardait des armes chargées sur lui jour et nuit, obligeant Anthony à se cacher chaque fois que quelqu’un se présentait.

C’était faire ou mourir. J’avais l’impression que ma vie était en danger et personne ne pouvait m’aider Antoine Templet

Le 3 juin, Templet a découvert que son fils avait parlé à Susan au téléphone – bien qu’il lui soit “interdit” de le faire.

Cela a rapidement dégénéré et s’est terminé avec Anthony mettant une balle dans la tête de son père.

Anthony se souvient : « Il est devenu violent avec moi et a tout perdu. Il était sur moi. Je lui ai fermé la porte.

«Il était en train de casser la porte, alors j’ai attrapé des armes sur l’étagère du haut.

“Je pensais que c’était le pire que je n’avais jamais vu, et ma vie était vraiment en danger. C’était arrivé à un point où c’était tellement fou, c’était tout pour moi.

“C’était faire ou mourir. J’avais l’impression que ma vie était en danger et que personne ne pouvait m’aider.

Retrouvailles avec maman

Anthony a été arraché à sa mère biologique par Templet alors qu’il avait cinq ans Crédit : Netflix

Le 26 janvier 2021, l’avocat d’Anthony, Jarrett Ambeau, a réussi à lui obtenir un accord de plaidoyer au lieu d’être poursuivi pour homicide involontaire.

Anthony a été libéré et a reçu l’ordre d’obtenir son diplôme d’études secondaires et de recevoir des conseils comme condition de son contrat de probation.

Il a également retrouvé sa mère biologique Teresa, après sa libération.

Réfléchissant à l’épreuve, Anthony déclare : « C’est très important de se sentir maître de sa vie.

“Vous vous faites retirer votre liberté en prison et je l’apprécie un peu plus maintenant.

“Je veux juste vivre normalement et être heureux et passer à autre chose.”