“J’ai tué mon mari”: début du procès d’une femme de Kelowna accusée de meurtre au deuxième degré

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails graphiques qui peuvent déclencher certains lecteurs.

Une Cour suprême de Kelowna a vu une vidéo d’une femme décrivant comment elle avait poignardé son conjoint pendant qu’il dormait en octobre 2021.

Le mardi 7 février était le premier jour du procès de Billie-Jo Bennett, la femme accusée du meurtre au deuxième degré de James Bennett.

La femme de Kelowna subit actuellement une évaluation psychiatrique médico-légale, qui sera terminée avant la reprise du procès le 29 mai. En janvier, l’avocat de Billie-Jo a déclaré que l’accusé ne demanderait pas le droit à un procès préliminaire.

La GRC a signalé une mort suspecte le 18 octobre 2021, après que des agents ont été appelés dans la suite du sous-sol des Bennett sur le chemin Bechard. A cette époque, le corps de James Bennett a été découvert et Billie-Jo a été arrêtée et interrogée. Elle a été libérée le lendemain sans inculpation. Billie-Jo a ensuite été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale avant d’être arrêté plusieurs semaines plus tard, le 8 décembre, puis accusé de meurtre au deuxième degré.

Une vidéo d’elle interrogée par la police après avoir été arrêtée le jour de la mort de son mari a été présentée comme preuve.

“J’ai tué mon mari”, a déclaré Billie-Jo dans la vidéo.

Au tribunal, Billie-Jo a tenu sa tête dans ses mains en écoutant l’enregistrement d’elle-même expliquant les événements entourant l’incident.

Dans la vidéo, Billie-Jo a déclaré qu’elle avait poignardé James alors qu’il dormait au lit après son quart de nuit.

“Vous devez réaliser que c’est un très petit homme et que c’est un gros couteau.”

Elle a dit qu’elle avait demandé pardon immédiatement après l’avoir poignardé.

“J’ai dit” Je t’aime de tout mon cœur, s’il te plaît, pardonne-moi “”, a déclaré Billie-Jo sur l’enregistrement.

Billie-Jo a déclaré qu’elle avait quitté la pièce après avoir vu les yeux de James se fermer pour la dernière fois et avait appelé le 911.

“J’ai réalisé que j’avais fait la chose la plus horrible de ma vie et que cela ne partirait pas et je sais que je vais aller en prison. J’ai commis un crime qui tue la personne que tu aimes et tu ne peux pas le reprendre.”

Billie-Jo a déclaré qu’elle avait également prévu de se suicider après le coup de couteau.

Dans l’enregistrement, Billie-Jo a déclaré qu’elle avait tué James parce qu’elle “ne voulait pas qu’il sache les secrets qu’elle détenait”.

Billie-Jo a déclaré qu’elle ne voulait pas contrarier James en lui racontant leurs problèmes d’argent, car elle prétendait être la personne responsable des finances.

“Je pensais que ce serait plus facile pour moi d’être ici et de gérer les choses que lui.”

Elle a dit que “tuer James le soulagerait de tout”, et qu’il n’aurait pas à s’inquiéter.

Billie-Jo a expliqué que James avait un cœur d’or et ne lui avait jamais fait de mal, mais qu’il se taisait quand il était en colère, ce qu’elle n’aimait pas.

“Je ne voulais pas le blesser ou le mettre en colère contre moi.”

Lors de l’interrogatoire, Billie-Jo a déclaré qu’elle avait d’abord pensé à le tuer vendredi 15 octobre en le frappant avec sa voiture.

Elle a dit qu’elle avait d’abord essayé de le tuer dimanche matin, mais “n’y était pas parvenue”, et a déclaré que James n’avait jamais été au courant de ses plans.

Billie-Jo décrit James comme étant un mari aimant qui était “tellement doué pour le nettoyage” et lui préparait son café avant de partir au travail le matin.

“Je l’ai tué, et il ne méritait pas ça.”

La date d’audience était initialement prévue comme un voir-dire, qui est une audience distincte pour déterminer une question de droit, y compris l’admissibilité de la preuve, cependant, l’affaire a été changée en un procès complet devant un juge seul.

Billie-Jo n’a pas demandé de libération sous caution depuis son arrestation le 8 décembre 2021.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownammeurtreprocès pour meurtre