J’ai trouvé une lettre perdue déchirante d’une victime de l’Holocauste qui a échappé au train de la mort d’Auschwitz et je l’ai remise 76 ans plus tard

Une LETTRE écrite par une femme qui a sauté d’un train pour échapper à Auschwitz a été remise à son parent – quelque 76 ans après sa rédaction.

Ilse Loewenberg a survécu à l’Holocauste, mais après la guerre, elle a écrit à sa sœur pour lui annoncer la nouvelle dévastatrice que le reste de la famille faisait partie des six millions de Juifs assassinés par les nazis.

Ilse Loewenberg a sauté d’un train pour échapper à son envoi à Auschwitz Crédit : fourni

Chelsey Brown est une détective patrimoniale qui restitue des artefacts à leurs propriétaires légitimes Crédit : fourni

La lettre qu’Ilse a écrite à sa sœur Carla révélant le sort de leur famille Crédit : fourni

Incroyablement, la lettre est arrivée dans un marché aux puces de New York et la femme qui l’a trouvée a pu l’envoyer à la petite nièce d’Ilse.

Chelsey Brown, 28 ans, a réussi à retrouver Jill Butler et à lui remettre la lettre écrite par son parent bien-aimé Ilse, décédé en 2001 à l’âge de 92 ans.

« Quand je l’ai appelée pour la première fois, elle pensait que c’était une arnaque mais j’ai dit ‘non, non c’est réel’. Elle était aux anges, elle était sous le choc », a-t-elle déclaré à The Sun Online pour le Holocaust Memorial Day.

« Ces objets étaient censés être avec elle. C’était comme donner vie à Ilse pendant quelques instants. »

La lettre déchirante a été écrite en août 1945 à la sœur Carla et a annoncé la nouvelle que leur mère et leur père, les sœurs Lieselotte et Margarete sont toutes décédées à Auschwitz.

Et pour ajouter au drame, son propre mari avait été fusillé par la Gestapo.

« Grâce à la gentillesse de nos libérateurs, je suis en mesure de vous donner un signe de vie de ma part après tant d’années… Papa, Maman, Grete, Lottchen et Hermann : plus personne n’est en vie », lit-on dans la lettre.

« Ma douleur est indiciblement grande. Mon mari, que j’ai épousé il y a 3 ans et demi, m’a aussi été enlevé ! « Quand il y aura une connexion par courrier régulier, je vous dirai tout en détail. »

Chelsey est une décoratrice d’intérieur et une influenceuse qui parcourt les marchés aux puces pour choisir des articles vintage pour ses 71 000 abonnés Instagram.

Mais au cours de l’année, elle est également tombée sur des objets personnels et depuis l’été dernier, elle est devenue détective pour les réunir avec des familles – en utilisant son propre argent.

Elle a expliqué qu’il existe un marché florissant pour les objets de famille de l’Holocauste tels que les lettres, mais pense qu’ils devraient être avec leurs propriétaires légitimes.

« La documentation sur l’Holocauste est vendue clandestinement ou en ligne à des prix très élevés, il est donc rare de trouver ces documents sur le marché aux puces ou aux puces », a-t-elle déclaré.

Je savais que je devais remettre ça à la bonne famille Chelsey Brun

« J’ai noué une relation avec un vendeur qui m’apportait des lettres et des choses de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale.

« Il s’est avéré qu’il avait mentionné des lettres sur l’Holocauste qu’il avait reçues il y a 30 ans. Il m’a fallu environ un mois pour le persuader de les apporter au marché aux puces.

Elle a commencé à lire les lettres, qui étaient en allemand, avec l’aide d’un traducteur, mais alors qu’elle commençait à lire celles d’Ilse, son incroyable histoire a sauté de la page.

« Donc, j’ai essentiellement menti au vendeur et j’ai dit que c’était une lettre sur les coupons alimentaires parce que s’il savait de quoi il s’agissait, il ne me le vendrait pas ou ne me facturerait pas des milliers de dollars. »

Après avoir mis la main sur la lettre et d’autres documents connexes fin octobre, elle a pu retrouver Jill avant Thanksgiving en utilisant MyHeritage.com et de nombreuses recherches sur Google.

« Je savais que je devais remettre ça à la bonne famille », a-t-elle déclaré.

Chelsey a déclaré qu’elle était déterminée à réunir la lettre d’Ilse avec ses proches survivants Crédit : fourni

Jill Butler a d’abord pensé que la lettre était une arnaque Crédit : fourni

Jill à son mariage en tenant la main d’Ilse avec Carla à côté d’elle Crédit : fourni

« Nous avons parlé au téléphone pendant des heures d’Ilse et elle reste dans mon esprit lorsque je fais ces retours. Ilse est la raison pour laquelle je continue à faire ça. Ce sont des gens comme elle qui me motivent.

Elle a dit que les documents sont souvent laissés pour compte dans les déménagements ou lorsque les familles se séparent, mais elle dit qu’elle et Jill « n’ont aucune idée » de la façon dont la lettre s’est retrouvée sur le marché.

Pour Chelsey, qui a perdu sa famille dans l’Holocauste, les objets de famille sont un record important.

« Ils prouvent que l’Holocauste a bien eu lieu. Dans des années, ces documents sont ce qui préserve ce moment de l’histoire.

Ilse est née en Allemagne en 1908 et quand Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, elle a rejoint une organisation de résistance anti-nazie.

En février, elle a été arrêtée et envoyée au camp de concentration d’Auschwitz, mais alors qu’elle se trouvait dans un train à grande vitesse, elle s’est échappée en sautant, en Pologne.

Elle est retournée à Berlin et a continué à se cacher mais a de nouveau été arrêtée après neuf mois et a passé le reste de la guerre en prison à Berlin jusqu’à ce qu’elle soit libérée par les troupes russes.

SAUT DE TRAIN

En 1948, elle a émigré aux États-Unis et s’est installée à New York et a épousé plus tard Ludwig Loewenberg.

Carla a également immigré plus tard aux États-Unis et a épousé son mari Siegfried mais n’a jamais eu d’enfants bien que son frère Ludwig en ait eu.

Jill est sa petite-fille et elle était très proche de sa grande tante Ilse, toutes trois photographiées au mariage de Jill.

Après que Chelsey l’ait réunie avec la lettre de sa sœur, elle a écrit une lettre de remerciement émouvante qui résumait ce que cela signifiait pour sa famille.

« Toute ma famille est vraiment impressionnée par tout ce que vous avez fait pour nous », lit-on.

« Première réaction de presque tout le monde : ‘est-ce une arnaque ?’ rapidement transformé en perplexité face à votre dévouement désintéressé à réunir les héritages avec les familles.

« Nous aimions tous notre grand-tante Ilse et sommes ravis au-delà des mots de lire ses pensées dans sa propre écriture après qu’elle soit sortie des profondeurs de l’enfer européen.

« Que Dieu bénisse votre noble travail et que vous receviez de nombreuses bénédictions en retour de tout ce que vous faites pour des familles comme la mienne. »

Juifs arrivant à Auschwitz, où la famille d’Ilse a été tuée Crédit : Getty – Contributeur