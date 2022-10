J’ai trouvé une façon très inhabituelle d’économiser de l’argent sur les factures d’énergie – les gens s’arrêtent parfois et regardent fixement mais ma femme adore ça

UN NATURISTE qui se rend même complètement NU dans son pub local prétend que le style de vie inhabituel lui fait économiser une “fortune” sur les vêtements et les factures d’énergie.

Stuart Gilmour, 43 ans, a déclaré qu’il se sentait nu le plus confiant et ne s’habille désormais que s’il va travailler ou se rendre dans les magasins.

Le naturaliste Stuart Gilmour, 43 ans, a déclaré qu’il avait toujours été à l’aise dans le buff Crédit : Kennedy News

Stuart va même au pub nu – mais dit que le style de vie lui fait économiser une fortune sur les vêtements Crédit : Kennedy News

Le naturiste a dit qu’il ne met des vêtements que pour aller faire des courses ou travailler Crédit : Kennedy News

Le père de deux enfants a dit qu’il avait toujours été à l’aise nu, et quand il passait des vacances avec ses parents à l’adolescence, il s’éloignait pour trouver un endroit tranquille où il pouvait bronzer nu.

Malgré son style de vie dépouillé, ce n’est que lorsque sa femme Karen, 42 ans, a cherché sur Google “Pourquoi mon mari est-il toujours nu?” qu’il est tombé sur le mot « naturisme » – un mode de vie et un mouvement culturel prônant la nudité sociale.

Le chauffeur de wagon, de Middleton, dans le Grand Manchester, affirme que tout dévoiler lui a permis d’économiser une “fortune” en factures d’énergie.

En plus de devoir faire un minimum de lessive, Stuart a déclaré qu’être naturaliste était bénéfique pour sa santé mentale, physique et émotionnelle.

L’homme de 43 ans affirme qu’adopter le mode de vie alternatif “remonte le moral” et que le soutien qu’il a reçu de sa famille, de ses amis et du public a été extrêmement positif.

Stuart, qui a même fait du vélo nu pour la charité, a créé une page Facebook pour promouvoir le naturisme et tous ses avantages, qui a amassé plus de 1 100 likes et followers.

Le défenseur de la positivité corporelle tient à faire passer le message que “tout le monde est beau” et que le naturisme montre à tout le monde qu’il est “ok d’être différent” – que ce soit la taille, la forme ou la couleur.

Stuart, de Middleton, Greater Manchester, a déclaré: “Je suis plus à l’aise et confiant sans vêtements, croyez-le ou non.

“Je me sens mieux dans ma peau, j’ai plus d’estime de soi et de confiance en moi – Cela m’a permis d’économiser une fortune en vêtements et en factures d’énergie car je n’ai pas autant la lessive ou la sécheuse en marche.

“Beaucoup de gens ont des problèmes corporels, si je porte un pantalon ou une chemise, je suis toujours conscient et je me demande” est-ce que cette chemise est trop serrée? Ou est-ce que le jean est trop serré? Ou est-ce qu’il s’enfonce?

“Mais quand vous êtes nu, vous n’avez aucun d’eux qui raccroche.”

Stuart a déclaré qu’il était à l’aise d’être nu dès son plus jeune âge, ajoutant: “J’avais l’habitude d’aller en vacances avec mes parents et de leur dire quand j’avais environ 16-17 ans” je pars “.

“Je ferais de l’escalade, mais ensuite je trouverais un endroit tranquille où personne ne se trouve, je me déshabille et je prends un bain de soleil pendant quelques heures, je m’habille et je reviens.”

Stuart a dit qu’au début, il ne se déshabillait que dans le confort de sa propre maison et dans le jardin, mais alors qu’il était sur un canal par une chaude journée torride, il a décidé de faire une balade à vélo nu.

Stuart a déclaré: “J’étais absolument pétrifié.

“C’était très éprouvant pour les nerfs parce que vous ne savez pas comment vous allez être perçu.

“Quand j’ai fait ça, tout le monde était comme” oh mon Dieu, c’est incroyable “.”

Il affirme que le naturisme présente de nombreux avantages, tels que l’augmentation de vos niveaux naturels de vitamine D et pendant les mois d’hiver, il aime nager dans la nature, ce qui, selon lui, est excellent pour sa santé mentale.

Stuart a déclaré: “Pour moi, cela me remonte le moral et je suis une personne beaucoup plus heureuse.

“Je fais des promenades et j’en ai fait une locale l’autre jour dans les réservoirs. C’est en fait un sujet de conversation avec les gens.

“Vous avez une conversation et ils vous disent ‘oh, es-tu naturiste?’ et vous avez juste une conversation avec des gens avec qui vous n’auriez jamais eu de conversation, ce serait juste “hiya” et ensuite vous continueriez.

“Cela vous fait vous sentir mieux, c’est mieux pour votre circulation parce que votre corps fait ce qu’il devrait faire pour contrôler votre température, tout semble fonctionner beaucoup mieux.”

C’est du bon sens de mettre des vêtements quand il fait vraiment froid – mais je suis moi-même naturellement une personne chaleureuse Stuart Gilmour, 43 ans

Il a ajouté: “Il y a un pub local pour moi qui m’autorise en tant que naturiste.

“Un autre pub m’autorise à entrer en tant que naturiste, mais j’appelle d’abord et je demande s’ils sont d’accord avec un naturiste visitant leur propriété, plutôt que de simplement entrer.

“Parce que c’est une propriété privée en fin de compte et que je ne veux contrarier personne.

“Ce n’est pas illégal en public donc ils peuvent vous regarder ou se détourner de vous mais quand vous êtes sur une propriété privée, c’est un peu différent, c’est juste du respect mutuel n’est-ce pas vraiment ?”

“J’adore pouvoir vivre la vie de tous les jours sans les restrictions vestimentaires, promouvoir la positivité corporelle et embrasser l’individualité qui est notre corps.

“Le naturisme montre aux gens qu’il est normal d’être différent, que ce soit la taille, la forme ou la couleur et le bien-être général qu’il peut vous procurer.

“Chaque corps est beau.”