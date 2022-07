J’ai trouvé une boîte de cahiers – ils étaient pleins de détails effrayants espionnant chaque mouvement de leurs voisins

UN COLLECTIONNEUR a trouvé des cahiers remplis de notes détaillées d’un fouineur sur chaque mouvement de ses voisins pendant des années.

L’auteur inconnu espionnait les voisins et écrivait de manière obsessionnelle des notes sur les lumières allumées, les voitures qui allaient et venaient et les “étranges odeurs musquées”.

Un Redditor a trouvé des blocs remplis de notes obsessionnelles sur ce que faisaient les voisins Crédit : Reddit

Une entrée enregistre “la musique jouée à un volume raisonnable” à 18h le 27 février 2013

Des photos de quelques centaines de pages seulement ont été publiées sur un forum Reddit.

Ils contiennent des enregistrements soigneusement chronométrés tels que : “J’ai entendu de la musique vers 18 heures jouée à un volume raisonnable.”

Un autre soir à 19h30, l’auteur “a entendu une toux féminine”.

D’autres enregistrements incluent: “18h03 lumière du porche allumée”, “6h40 voiture rouge devant le garage à nouveau” et “22h10 puissant claquement de porte de voiture”.

Le fouineur est particulièrement préoccupé par les “odeurs”, et à une occasion a écrit : “9.14 odeur musquée bizarre ? Je ne cuisine pas…”

Ils étaient également apparemment désireux d’écouter, mais avaient du mal à comprendre ce que disaient les voisins.

Un enregistrement dit : “16h31, je pense qu’ils se disputent mais c’est difficile à dire parce que c’est seulement la voix féminine que j’entends crier.”

Un autre dit: “5.19 a piétiné les escaliers TROISIÈME FOIS AUJOURD’HUI”.

Les nombreuses notes couvrent des dates d’au moins 2012 à 2014 et semblent être aux États-Unis en fonction de l’orthographe et du format de date.

Le Redditor qui les a mis en ligne a écrit : « Trouvé dans une boîte de vente immobilière au hasard.

“Pile de bloc-notes PLEIN recto et verso de notes obsessionnelles sur les voisins d’à côté à chaque mouvement.

“Détail méticuleux. Plusieurs fois par jour pendant des ANNÉES.”

L’affiche a ajouté: “Ils étaient obsédés par les odeurs de piétinement et de” moisi “, les bruits forts et les voitures garées là où ils ne devraient pas.

“Il y a aussi des entrées qui montrent clairement qu’ils se faufilaient par la fenêtre la plus proche lorsqu’ils étaient dehors pour essayer d’entendre exactement ce qu’ils disaient et de l’écrire.

“Ils n’étaient pas très proches ou ils étaient apparemment durs d’oreille.”

Une réponse dans les commentaires a déclaré: “Fascinant. Fait courir l’esprit en pensant à l’écrivain inconnu et aux circonstances, etc. Excellent article.”

Un autre a déclaré: “Cela pourrait être développé en un très bon thriller psychologique.”

L’auteur inconnu a passé des années à espionner les voisins Crédit : Reddit