J’ai trouvé un vieux journal dans le grenier de ma mère – il s’est avéré qu’il valait plus qu’une voiture pour une raison ahurissante

Une invitée du Antiques Roadshow qui a trouvé le vieux journal de sa mère dans un grenier a été stupéfaite lorsqu’elle a découvert qu’il valait plus qu’une voiture.

L’article a été apporté par un invité pour être évalué par l’expert Richard Price dans un épisode classique de l’émission de la BBC.

bbc

La femme a apporté à sa mère le vieux journal qu’elle avait trouvé dans un grenier pour l’évaluer.[/caption] bbc

La femme a expliqué qu’il s’agissait d’une « transcription » du journal rédigé par l’un des « membres de l’équipage de l’expédition Shackleton à bord de l’Endurance ».[/caption]

La femme a expliqué qu’il s’agissait d’une « transcription » du journal rédigé par l’un des « membres de l’équipage de l’expédition Shackleton à bord de l’Endurance ».

Elle a révélé que le journal avait été remis à son père 45 ans auparavant et qu’il accumulait la poussière derrière une télévision dans le grenier de sa mère.

L’expédition antarctique de Shackleton a eu lieu en 1915.

L’invité a poursuivi en expliquant : « C’était la fameuse expédition qui s’est retrouvée coincée dans la glace, et les membres de l’équipage ont survécu sur la glace pendant plusieurs mois. »

«Ensuite, ils ont fait un voyage dans les canots de sauvetage jusqu’à Elephant Island et Shackleton, et cinq autres ont navigué vers la Géorgie du Sud en tant qu’équipe de sauvetage. Ils ont trouvé un bateau pour venir faire descendre les autres hommes.

« Donc, tous les hommes ont survécu à l’expédition, ce qui était incroyable. »

Le journal documente comment les membres de l’équipage ont survécu, y compris ce qu’ils ont mangé et bu pendant cette période.

Même si quelques pages se détachaient du dos, Richard a déclaré qu’elles étaient en « bon état » et que ce n’était pas un problème majeur.

Sur ce, l’expert a donné son évaluation – laissant la femme choquée.

« Je vais juste dire de mémoire, 30 000 £ (57 413 AU$) », a déclaré Richard.

L’invité était à court de mots et s’est exclamé : « Oh mon Dieu, non vraiment !

bbc

Après avoir entendu la valeur époustouflante de l’article, l’invité est resté sans voix.[/caption]