J’ai trouvé un excellent nouvel anti-stress

Laissez-moi vous parler des 10 meilleurs dollars que j’ai dépensés cette semaine pour aide à soulager le stress.

Il y a quelques semaines, j’ai partagé comment le temps plus chaud me ramena à un état d’esprit de quarantaine précoce, qui m’inspire pour faire des activités comme la pâtisserie et l’artisanat à nouveau.

La semaine dernière, j’ai essayé quelque chose de nouveau dans le magasin d’artisanat: un projet de peinture.

Et pas n’importe quel projet de peinture (car essayer de créer un chef-d’œuvre à partir de zéro lorsque vous êtes un débutant peut être stressant en soi), mais un kit de peinture par numéros.

Vous vous demandez probablement, n’est-ce pas pour les enfants? Ce à quoi je dis, peut-être … mais qui s’en soucie?

Celui que j’ai choisi était en fait un peu plus chic que ceux que vous auriez pu faire dans votre enfance. Il a plus de 30 couleurs différentes, plus de 1600 espaces à colorier et il est sur un morceau de toile par opposition au papier.

Ce que j’ai trouvé apaisant à propos du démarrage de ce projet, je pouvais facilement (et sans réfléchir) peindre dans les lignes sans avoir à exercer d’énergie mentale pour être créatif. C’était beaucoup plus gratifiant que de faire défiler mon téléphone pendant des heures parce que je travaillais en fait vers un objectif.

C’était aussi m’a forcé à ralentir. Certains des espaces sont minuscules, j’ai donc dû prendre mon temps pour m’assurer de garder les choses en ordre. Cela a également pris du temps. En une heure environ, je n’ai traversé qu’environ deux couleurs. Mais cela ne me dérange pas – cela signifie qu’il y a plus d’heures de soulagement du stress devant moi!

Comment être plus conscient avec votre téléphone

Que recherchez-vous vraiment sur votre téléphone?

La plupart d’entre nous n’atteignons pas nos téléphones avec intention, écrit ma collègue Alia E. Dastagir. Nous atteignons sans réfléchir, par réflexe, une soif de satisfaction que nous pensons que le téléphone apportera. Le téléphone est une retraite facile, et il nous a aidé à bien des égards à accéder aux informations et à la gratification, nous a aidés à forger et à maintenir la connexion. Mais cela a également rétréci les espaces où nous recherchons le plaisir et la possibilité. Ce changement est antérieur à la pandémie, bien qu’une année de verrouillages, de quarantaines et de distanciation ait encore limité notre engagement avec le reste du monde.

Alia a parlé à des experts de la façon dont la prise en charge de nos téléphones est un «choix conscient». Catherine Price, auteur de « Comment rompre avec votre téléphone » et fondatrice de Screen / Life Balance a déclaré nous devrions nous poser ces trois questions avant de prendre un appareil:

Pourquoi?

Pourquoi maintenant?

Quoi d’autre?

Pour lire l’histoire complète d’Alia, Cliquez ici.

Lectures d’aujourd’hui

L’animal d’aujourd’hui

Rencontrez Panther et Goose.

« Voici Goose, le chat orange. Mes petits-enfants l’ont nommé d’après le chat de Captain Marvel. Son frère est Panther, du nom du personnage de Marvel, Black Panther », écrit Veronica Dykas de Gig Harbor, Washington. « Ils adorent se faire des câlins sur un ours au beurre. »