Un HOMME est tombé sur un mystérieux coffre-fort qui est maintenant fouillé par la police après avoir découvert qu’il avait des liens « royaux ».

Le chasseur de trésor Leigh, 42 ans, pêchait avec un aimant géant à l’étranger lorsqu’il a trouvé le butin perdu depuis longtemps.

Leigh (à l’extrême droite) est tombé sur un coffre-fort qui s’est révélé avoir des liens « royaux » Crédit : Instagram/bonditreasurehunter

Le coffre-fort mystère était rempli d’une variété d’objets personnels Crédit : Instagram/bonditreasurehunter

Avec ses amis, le groupe a arraché ce qui s’est avéré être un lourd coffre-fort et a réussi à l’ouvrir.

Mais rien n’aurait pu préparer le chasseur de trésor à ce qu’il s’apprêtait à trouver à l’intérieur.

Leigh a commencé à sortir une collection de photographies étrangères, de documents, de clés, de boîtes à bijoux vides et de divers autres objets personnels.

« Nous avons recherché le nom sur le passeport sur Google et découvert qu’il appartenait à une famille royale », a-t-il déclaré à News au.

L’internaute, qui ne peut révéler à quelle famille royale appartenait le coffre-fort en raison d’une enquête policière en cours, a déclaré avoir réussi à retrouver le propriétaire sur les réseaux sociaux et à restituer les objets personnels.

Leigh a passé un appel sur Facebook et a demandé à l’étranger s’il était membre de la famille royale – ce à quoi il a répondu « Oui ».

«Je pense avoir dit ‘Alors j’ai trouvé les joyaux de la couronne.’ Et nous avons tous les deux ri », a-t-il déclaré au média.

Mais ce n’est pas la seule fois où Leigh trouve de l’or en parcourant les eaux libres à la recherche de trésors cachés.

Il a trouvé des centaines de coffres-forts dans les canaux du monde entier, dont certains ont des origines moins royales.

Le chasseur a révélé que certains coffres-forts avaient été pillés et jetés par des criminels.

Le plaisir de découvrir ce qui se trouve à l’intérieur des coffres-forts abandonnés est ce qui permet à Leigh de continuer, car certains contiennent des cartes de crédit, des clés de voiture, des pièces de monnaie et des armes à feu, tandis que d’autres restent mystérieusement vides.

Il se souvient avoir découvert un jour un coffre-fort si grand qu’il a dû louer une grue pour le tirer d’un canal à Amsterdam, où il vit actuellement.

À l’intérieur du méga-coffre-fort se trouvait un paquet de pièces commémoratives qu’il a ensuite remis aux flics.

Mais comme ils n’avaient pas été récupérés au bout d’un an, il a dû garder le butin.

La trouvaille la plus précieuse de Leigh concerne plus de 2 600 £ de bijoux collectés en Croatie, en France, en Italie, en Australie et aux Pays-Bas.

L’ensemble de sa collection, composée de milliers d’objets, dont des armes à feu des années 1800, des couteaux des années 1600, des boulets de canon, ainsi que des objets modernes comme des motos, des téléphones et des GoPro, vaut des dizaines de milliers d’euros.

Mais ce passionné de chasse au trésor ne conserve pas toutes ses découvertes et gagne sa vie grâce aux réseaux sociaux.

Il utilise également ses plateformes en ligne pour rechercher des propriétaires potentiels de ses trouvailles dans l’espoir que le trésor revienne entre de bonnes mains.

Au cours de ses 15 années en tant que chasseur de trésor international, Leigh a même fait équipe avec des flics et a aidé à localiser des armes à feu et des couteaux soupçonnés d’être utilisés dans des crimes.

« Si nous trouvons une arme, nous la retirons et nous la gardons dans la même eau que celle dans laquelle nous l’avons trouvée et la police viendra et pourra faire des tests ADN dessus… Ils sont vraiment heureux d’avoir de nos nouvelles lorsque ces choses se produisent. , » il a dit.

Une découverte précédente à Gouda, aux Pays-Bas, avait vu Leigh déterrer un pistolet d’alarme de police volé qui a ensuite été récupéré pour des tests ADN.

Leigh ne découvre jamais si ses découvertes ont contribué à la résolution d’un crime, mais il pense que grâce à son travail, les criminels vont désormais « réfléchir à deux fois » à l’endroit où ils jetteront leurs preuves.

Ce passionné de recherche de trésors a admis que le travail qu’il accomplit actuellement est le travail de ses rêves et encourage les autres à sortir et à trouver leurs propres trésors qui les attendent.

