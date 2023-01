J’ai trouvé TROIS inconnus qui étaient identiques à moi et l’un vivait à seulement une heure de là – alors nous avons tous fait un test ADN

UNE FEMME a raconté comment elle a trouvé trois inconnus qui lui étaient identiques – les incitant à passer un test ADN.

Niamh Geaney, 33 ans, a tenu à tester la théorie selon laquelle chaque personne a six sosies errant dans le monde – et s’est donné 28 jours pour le faire.

Les sosies Niamh Geaney, 33 ans, et Karen Branigan, 36 ans, sont devenues virales pour leurs similitudes Crédit : YouTube/Twin Strangers

Irene Adams, 35 ans, à gauche et le présentateur de télévision sont le double l’un de l’autre Crédit : YouTube/Twin Strangers

Niamh, à gauche, s’est envolée pour l’Italie pour rencontrer Luisa Guizzardi à la recherche de ses six sosies Crédit : YouTube/Twin Strangers

Elle a lancé un projet avec ses amis appelé “Twin Strangers” en 2015 pour, espérons-le, traquer ses sosies.

Mais elle a fini par obtenir plus que ce qu’elle avait négocié et a trouvé TROIS copies carbone – et deux vivaient à proximité.

La brune aux yeux bleus a d’abord trouvé Karen Branigan, 36 ans, qui vivait à seulement une heure de chez elle à Dublin, en Irlande.

Ils se sont habillés dans des tenues assorties pour la rencontre “bizarre” et ont pris des clichés pour montrer leurs similitudes qui ont fini par devenir virales.

Niamh a déclaré: “J’étais ridiculement nerveux quant à la façon dont je réagirais en rencontrant quelqu’un qui me ressemble.

“Je ne pouvais pas oublier son visage, et certaines des expressions qu’elle tirait, je me disais à moi-même ou je disais à haute voix:” Oh mon Dieu, c’est mon visage “”

Le buzz entourant la réunion extraordinaire d’avril a rapidement fait parler de lui, ce qui a conduit sans le savoir la présentatrice de télévision à découvrir son deuxième sosie.

En juin, elle était en route pour Gênes, en Italie, pour rencontrer Luisa Guizzardi qui avait vu les photos avant de contacter Niamh via son site Web Twin Strangers.

Leur ressemblance était si étrange que même la mère de Luisa pensait que son sosie né à Dublin était sa fille de loin.

Ils ont voyagé dans la ville pour confondre qui ils pouvaient, avant que Niamh ne lui donne une double cure de jouvence.

Le duo s’est maquillé et a mis des contacts oculaires tout en coiffant ses cheveux et ses vêtements de la même manière pour voir à quel point ils se ressemblaient.

Luisa a déclaré: “Non seulement nous nous ressemblons, mais nous avons la même âme. Comme des âmes sœurs.”

Niamh était moins phasée par son teint miroir après sa première rencontre avec Karen – mais était toujours étonnée par la similitude.

Elle a déclaré: “La première fois, voir une autre fille avec mon visage était une nouvelle sensation, mais c’était tellement étrange que cela m’arrive à nouveau.

“Je pense vraiment que j’ai un autre ami pour la vie et que Dieu m’aide si je trouve mes sept parce qu’ils ne se débarrasseront jamais de moi.”

Il semble que Niamh ait parlé trop tôt – car peu de temps après, elle est tombée sur son TROISIÈME sosie.

Heureusement, elle avait une distance beaucoup plus courte à parcourir car Irene Adams, 35 ans, était également irlandaise.

Elle avait également entendu parler de l’ambitieux projet Twin Stranger de Niamh et avait décidé de poursuivre ses recherches.

Irene a expliqué: “J’étais en train de faire du shopping et une fille de l’école à qui je n’avais pas parlé depuis des années m’a parlé de cette” fille sosie “sur YouTube qui était ma jumelle.

“Alors je suis rentré chez moi et par curiosité j’ai regardé. J’ai ensuite reçu une demande d’ami Facebook de Niamh et un message amusant sur la façon dont elle pensait que nous nous ressemblions.

“J’étais intriguée alors j’ai décidé de la rencontrer.”

Niamh est de nouveau partie à la recherche de son sosie, se dirigeant vers Sligo sur la côte ouest de l’Irlande pour la traquer.

Le couple a été déconcerté lorsqu’ils ont réalisé qu’ils ressemblaient l’un à l’autre que la sœur biologique d’Irene, Aoife.

Irene a dit que son père avait même admis que s’il repérait Niamh “de loin, il penserait que c’était moi”.

Elle a poursuivi: “J’étais tellement consciente d’essayer d’être la même que Niamh alors que je n’avais pas vraiment besoin d’essayer du tout.

“Les gens qui ne nous connaissaient pas penseraient probablement que nous sommes liés.”

Ils ont remarqué qu’ils souriaient tous les deux de la même manière – en disant qu’ils avaient des “plis” sur le nez et autour des yeux.

Stunned Aoife a ensuite été vu dans un clip YouTube documentant leur expérience de lutte pour distinguer les deux.

Karen vivait à seulement une heure de la maison de Niamh à Dublin Crédit : YouTube/Twin Strangers

Le présentateur de télévision a lancé le site Web Twin Strangers pour unir les sosies à travers le monde Crédit : YouTube/Twin Strangers

Les femmes, toutes deux irlandaises, ont passé un test ADN car elles se ressemblaient plus qu’Irena et sa sœur biologique Aoife Crédit : YouTube/Twin Strangers

Elle leur a dit: “C’est un peu étrange. Je pense que l’idée est très étrange.

“Comme l’idée que quelqu’un qui n’est pas du tout apparenté à vous ressemble presque plus à votre propre sœur.

« Vous avez probablement plus de points communs que nous ! »

Cela a incité le couple à creuser encore plus profondément dans leur remarquable ressemblance – en les voyant décider de passer un test ADN.

Il a déterminé que le duo irlandais n’était pas des sœurs perdues depuis longtemps ou apparentées de quelque manière que ce soit, même après avoir remonté 20 000 ans dans leur ascendance.

Les résultats ont montré qu’il y avait 0% de chances que les femmes soient sœurs, à 150 000 contre 1, et ont confirmé qu’elles ne partageaient pas un seul parent.

Niamh, autoproclamée “chasseuse de sosies mondiale”, a découvert que leurs ancêtres descendaient de différentes parties du monde, ce qu’elle a décrit comme “mental”.

Bien qu’ils ne soient pas liés par le sang, le couple est resté proche – comme Niamh et le reste de ses sosies.

Et cela ne l’a pas dissuadée de retrouver ses quatre autres sosies qui, selon elle, attendent toujours d’être retrouvés.

Elle encourage les utilisateurs de médias sociaux à entrer en contact si vous localisez des sosies – et suggère qu’ils devraient également essayer de rechercher leur propre Twin Stranger.

Le site met en relation des personnes du monde entier qui ont une apparence similaire après avoir simplement téléchargé quelques photos.

Le système se concentre sur les traits du visage qui correspondent le mieux à deux personnes.

Niamh affirme que plus d’un demi-million de personnes se sont inscrites dans le but de s’unir à leurs sosies.

Irene a dit que même son père avait admis qu’il confondrait Niamh avec sa fille Crédit : YouTube/Twin Strangers