J’ai trouvé ma mère assassinée et mutilée dans une maison imbibée de sang – j’ai attrapé son assassin et découvert sa vie secrète

Un FILS qui a trouvé sa mère assassinée et mutilée dans sa maison imbibée de sang a courageusement attrapé son assassin et a découvert sa vie secrète.

Dave Bradley, 38 ans, est allé voir sa mère, Karen Wheeler, après s’être inquiété de ne pas avoir de ses nouvelles, mais est rapidement tombé sur une scène de cauchemar.

Dave Bradley, 38 ans, est tombé sur une scène d’horreur lorsqu’il a trouvé sa mère assassinée et mutilée dans sa propre maison Crédit : Mise au point

Karen Wheeler a été retrouvée morte dans son appartement, tuée par son mari Mark Wheeler Crédit : Mise au point

Le tueur déformé Mark avait assassiné sa femme après avoir accumulé des dettes Crédit : Mise au point

Il a trouvé le mari de Karen, Mark Wheeler, couvert de sang dans la salle de bain et le corps mutilé de sa mère dans le salon.

Dave, 38 ans, de Birkenhead, Merseyside, a déclaré qu’il “voulait tuer” Wheeler lorsqu’il est tombé sur l’horreur, mais a affirmé avoir entendu la voix de sa mère l’exhortant à ne pas gâcher sa vie.

Le fils terrifié l’a piégé dans la salle de bain et a attendu les secours.

Karen et Mark avaient semblé mariés et elle travaillait dur en tant que soignante, économisant pour payer des vacances à venir à Orlando.

Mais le tueur déformé avait une vie secrète, avait réduit ses heures de travail et avait une dette de 15 000 £.

Alors que des huissiers devaient se présenter à la maison, il a matraqué et poignardé sa femme à mort alors qu’elle dormait sur le canapé.

Wheeler a commencé la semaine dernière une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre après avoir reconnu sa culpabilité lors d’une audience antérieure en août.

Un Dave dévasté a déclaré: “La police n’a pas pu savoir comment il avait dépensé l’argent.

“Mais dans son appartement, après sa mort, j’ai trouvé des sous-vêtements féminins et d’autres articles qui n’appartenaient pas à ma mère et je pense qu’il payait pour d’autres services.

“Je suis également tombé sur ses livres sur le droit, le crime et le meurtre.”

Enfant, Dave a été pris en charge avec son défunt frère aîné après que leur mère ait souffert d’une grave dépression postnatale et de problèmes de santé mentale, mais il est retourné vivre avec elle à 15 ans.

Dave a déclaré: “Elle s’est toujours excusée, elle s’est déchirée de culpabilité et elle a juré d’être la meilleure mère possible, à l’avenir.

“C’était difficile au début pendant que nous nous adaptions à redevenir une famille, mais nous sommes devenus très proches et nous avons eu un lien incroyable.

“Maman était une travailleuse acharnée, elle vivait très modestement et elle aimait les choses simples.”

Karen a rencontré Mark en 2008 alors qu’elle travaillait comme femme de ménage chez TK Max avant de se marier avec lui en 2015.

Dave dit: “Mark avait l’air assez gentil même s’il était décalé; il avait un sens de l’humour bizarre et il disait des trucs bizarres. Mais ma mère l’aimait et je l’ai donc accepté.

“Il était vraiment dans la musique rock, il adorait ACDC et collectionnait tous les T-shirts.”

Mais au cours des deux dernières années, Dave s’est inquiété du comportement de Mark lorsqu’il s’est plaint du fait que Karen travaillait trop.

« BESOIN ET POSSESSIF »

Dave a déclaré: “Mark a commencé à se plaindre du fait qu’elle travaillait trop. Il l’appelait beaucoup, la surveillant.

“Il devenait très nécessiteux et possessif, ce qui était inquiétant.

“Mais il n’y avait aucun signe de ce qui allait arriver. Il n’y avait aucune violence, aucune indication qu’il avait un tempérament.”

Dave vivait à seulement cinq minutes à pied de sa mère et s’est arrangé pour lui rendre visite le 11 mai, trois jours seulement avant son anniversaire.

Il dit: “Je pouvais voir l’appartement de maman depuis le mien. Elle m’envoyait des messages tous les jours et je la voyais quelques fois par semaine. Elle cuisinait un steak pour moi et un pour Scrappy, mon Jack Russell aussi.”

“Elle avait un cœur si doux. Ce matin-là, maman a envoyé un texto pour dire qu’elle venait de terminer un quart de nuit et qu’elle avait hâte de me voir après une sieste.”

Mais quand Dave est arrivé à l’appartement, à 15h15, il n’y a pas eu de réponse.

Pensant qu’elle dormait probablement encore, il est rentré chez lui mais il avoue que la nuit il était “un peu inquiet”.

Le lendemain matin, Dave devenait de plus en plus inquiet et il a de nouveau visité l’appartement sans trouver de réponse.

Il dit : “J’ai essayé le concierge, j’ai appelé le travail de ma mère, j’ai même appelé la police. Ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas vraiment m’aider. Je suis retourné à l’appartement et cette fois, Mark m’a appelé.

“Dans l’ascenseur, en montant, j’ai eu l’instinct le plus fort que quelque chose était arrivé à ma mère et que Mark en était responsable.”

“J’AI VOULU LE TUER”

Dave est entré par la porte d’entrée ouverte pour trouver Mark couvert de sang.

Il a ajouté: “J’ai couru droit devant lui et j’ai trouvé maman sur le sol du salon, face contre terre. Je savais qu’elle était morte.

“J’ai couru vers Mark et lui ai demandé pourquoi il l’avait tuée. Il a répondu : ‘Dettes. Les huissiers arrivent demain.'”

“Je voulais le tuer, je voulais lui ôter la vie sur-le-champ. Mais j’ai senti maman me dire qu’il avait pris sa vie et ne pas le laisser prendre la mienne, me disant d’appeler la police à la place.

“Je l’ai piégé dans la salle de bain et j’avais peur de ce qu’il pourrait faire s’il sortait. Mais il était hors de question que je le laisse dans l’appartement avec ma mère.”

Le fils frappé a déclaré qu’il avait dû attendre 22 minutes pour que la police vienne pendant qu’il gardait Wheeler piégé.

À la suite du meurtre, Dave a dû planifier les funérailles de sa mère et également vider sa maison.

‘Secret sale’

Dave a ajouté: “Je crois que Mark avait un secret sale qui l’avait endetté et plutôt que de l’avouer à ma mère, il l’a assassinée.”

“Elle me manque tellement et je revis encore et encore le jour de son meurtre. Aucune punition ne la ramènera jamais.”

La semaine dernière, Liverpool Crown Court a appris que Karen Wheeler avait subi au moins 25 coups à la tête après avoir été frappée avec une lourde lampe à sel avec une base en bois.

Elle a été assommée mais est revenue à un moment donné et “a demandé ce qu’il faisait”.

Wheeler lui a dit qu’il “devait” la tuer et qu’il allait se suicider et a recommencé à la frapper avec la lampe.

Le tueur malade a alors commencé à la poignarder autour de son corps “pour s’assurer qu’elle était morte” avant de boire du whisky et de tenter de prendre une surdose de comprimés.

Son offre de suicide a échoué et le lendemain matin, il a quitté l’adresse pour acheter de la bière.

Une autopsie a révélé que Karen avait subi des fractures du crâne et des os du visage, des saignements au cerveau, des coups de couteau à la tête, à la poitrine et à l’épaule et des blessures “défensives” aux mains et aux bras.

Stanley Reiz KC, en défense, a déclaré au tribunal que les médecins avaient conclu que son client souffrait d’une “réaction de stress aiguë” après avoir reçu un appel téléphonique lui disant que des huissiers seraient en visite à 17 heures ce jour-là.

Wheeler a été emprisonné la semaine dernière à perpétuité avec une peine minimale de 15 ans et 10 mois et on lui a dit de payer une suramende compensatoire.

Lors de la détermination de la peine, le juge Denis Watson KC a déclaré: “Il va de soi qu’aucune peine que je puisse prononcer ne puisse lui rendre la vie.

“Elle était une épouse aimante pour vous et une mère très aimée.”