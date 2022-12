“J’ai trouvé les 18 derniers mois difficiles”: Gareth Southgate “conflit” à propos de l’avenir de l’Angleterre

Gareth Southgate dit qu’il est “conflit” quant à savoir s’il doit continuer en tant que sélectionneur de l’Angleterre après la Coupe du monde 2022 de son équipe (s’ouvre dans un nouvel onglet)sortir.

Les Trois Lions ont été éliminés de la Coupe du monde par la France samedi en quart de finale, s’inclinant 2-1 contre les champions en titre malgré une performance impressionnante.

L’avenir de Southgate est désormais incertain alors que le joueur de 52 ans, qui dirige l’Angleterre depuis 2016, se demande s’il doit voir le reste de son contrat, qui expire dans deux ans.

“Je ne veux pas être dans quatre ou cinq mois en pensant que j’ai fait le mauvais appel”, a déclaré Southgate au Bbc (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“C’est trop important pour que tout le monde se trompe.”

Les meilleures offres du jour sur les maillots de la Coupe du monde d’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Southgate a accumulé le plus de victoires dans les tournois majeurs de tous les managers anglais (s’ouvre dans un nouvel onglet)menant son pays à la quatrième place de la Coupe du monde 2018 et à la finale de l’Euro 2020.

Cependant, il a été critiqué cette année, en particulier lorsque l’Angleterre a connu une mauvaise forme cet été.

Les Three Lions ont disputé six matchs sans victoire avant la Coupe du monde et ont subi une défaite 4-0 contre la Hongrie à Wolverhampton avant d’être relégués de la Ligue A à la Ligue des Nations.

“J’ai trouvé une grande partie des 18 derniers mois difficiles”, a déclaré Southgate.

“Pour tout ce que j’ai aimé ces dernières semaines, j’ai toujours comment les choses se passent depuis 18 mois – ce qui a été dit et ce qui a été écrit, la nuit chez les loups.

“Il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment, donc ce que je veux m’assurer, si c’est la bonne chose à faire, c’est que j’ai définitivement l’énergie pour le faire.”

Le prochain match de l’Angleterre est à l’extérieur de l’Italie lors de son premier match de qualification pour l’Euro 2024 en mars.