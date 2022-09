J’ai trouvé la TÊTE coupée en train de cuisiner sur une cuisinière dans le repaire d’un tueur de cannibales qui a massacré son amant et a essayé de le nourrir pour ses enfants

Un flic HERO a révélé comment il souffrait encore de cauchemars après avoir trouvé la tête d’une victime de meurtre en train de mijoter dans une marmite lorsqu’il a fait une descente dans le repaire d’un cannibale.

Le détective vétéran Robert Wells a raconté au Sun Online comment il avait arrêté la meurtrière notoire Katherine Knight qui avait massacré son amant et tenté de le nourrir avec ses enfants.

La cannibale Katherine Knight a poignardé son amant 37 fois avant de le découper et de le faire cuire dans une casserole Crédit : YouTube

John Price a été tué à son domicile de Muswellbook le 29 février 2000 Crédit : YouTube

Le détective Robert Wells rend visite à un psychologue pour gérer son SSPT Crédit : Facebook

“C’est celui qui m’a fait basculer. Je pense que cela a fait basculer beaucoup de garçons. [that day]”, a déclaré Wells.

Le cuivre a décrit la scène d’horreur comme “ne quittant jamais” son esprit et a ajouté qu’il avait toujours “de mauvais rêves et des cauchemars”.

Knight a poignardé son partenaire John Price avec un couteau de boucher au moins 37 fois avant de le découper, de le cuisiner et de le servir à ses propres enfants à Muswellbrook, en Australie.

Le meurtre macabre a choqué une nation et a vu Canberra condamner sa toute première femme meurtrière à perpétuité derrière les barreaux sans libération conditionnelle.

Quelque 22 ans plus tard, l’enquêteur principal, le détective Robert Wells, est toujours hanté par ce qu’il a vu.

Les flics ont découvert une scène de film d’horreur – la tête de Price faisant encore mijoter une “grosse marmite”.

Knight – qui est toujours en prison à ce jour – était une ouvrière d’abattoir et a mis ses compétences à rude épreuve en février 2000.

Elle l’a poignardé à la poitrine avant de l’écorcher, de le décapiter et de suspendre sa chair à un crochet à viande.

Le tueur a ensuite cuit des parties de son corps dans l’intention de le nourrir à ses enfants – et aurait mangé une partie de son corps avant de jeter le repas dans le jardin.

Knight a d’abord affirmé qu’elle n’avait aucun souvenir du crime macabre.

Le flic de NSW, Wells, a raconté au Sun Online comment il se souvenait d’avoir reçu un appel d’un inspecteur junior “débordé” sur les lieux.

Les flics ont été prévenus par les collègues de John qui craignaient pour sa sécurité après qu’il ne se soit pas présenté au travail.

L’inspecteur subalterne qui est arrivé le premier au domicile de Muswellbrook a parcouru la scène du crime et a immédiatement appelé son supérieur en disant que “c’était un travail trop important pour lui” mais n’a pas donné plus de détails.

Le détective Wells est immédiatement devenu méfiant.

Il a déclaré à The Sun Online: “Quelques gars en uniforme sont allés là-bas en venant du poste de police de Muswellbrook.

Nous avons ensuite jeté un coup d’œil au couvercle et l’avons enlevé de la grande marmite où [John’s] la tête était Détective Robert Wells

“Ils ont reçu un appel là-haut et ont découvert que la porte dérobée était en fait ouverte, alors ils sont entrés et ont vu le corps mutilé de John Price, son corps décapité et écorché, puis sont descendus dans le couloir jusqu’à la chambre principale où ils ont trouvé [Knight] dans un état conscient dans le lit.”

Après le meurtre horrible, Knight a quitté la maison, a retiré de l’argent de la banque de John et est retournée sur les lieux du crime où elle a pris une overdose qui n’a pas réussi à la tuer.

Elle dira plus tard à la police qu’elle n’avait aucune idée de ce qui s’était passé et affirma qu’elle était victime de violence domestique – ce que le détective Wells a exclu après avoir parlé à ses ex-partenaires.

L’ex de Knight, David Saunders, a déclaré qu’il avait été fréquemment battu lors d’attaques surprises.

Il se souvient d’être rentré à la maison un soir avec cinq minutes de retard du pub pour voir Knight debout à la porte de leur maison avec un chiot à la main. Elle lui a tranché la tête et a dit à Saunders que s’il “continuait, vous obtiendrez la même chose”.

Le détective Wells a déclaré: “En les interrogeant, ils ont plus ou moins brossé un tableau qui correspondait à sa présence en ce qui concerne les abus, le facteur dominant dans une relation.”

Les flics en service ce jour-là ont finalement pu réveiller Knight et l’ont ramenée dans le couloir couvert de taches de sang.

Le corps de John a été retrouvé écorché et décapité Crédit : YouTube/police de Nouvelle-Galles du Sud

Knight a poignardé John alors qu’il tentait de fuir dans le couloir Crédit : YouTube/police de Nouvelle-Galles du Sud

L’inspecteur Wells a trouvé la tête de John bouillant dans une casserole sur la cuisinière Crédit : YouTube/police de Nouvelle-Galles du Sud

Knight a traîné le corps de John en bas et l’a écorché Crédit : YouTube/police de Nouvelle-Galles du Sud

La mère de quatre enfants a ensuite essayé de servir des morceaux cuits du corps de John à ses enfants – cette image est une reconstruction documentaire Crédit : YouTube

Le détective Wells nous a dit: “Il y avait beaucoup de sang dans le couloir, qui a commencé haut puis a fini bas parce qu’évidemment, elle l’a poignardé et elle l’a ensuite poursuivi dans le couloir, le poignardant.

“Il arrive en fait à la porte d’entrée et ouvre la porte d’entrée. Mais à ce stade, il est tellement blessé d’avoir été poignardé qu’il s’effondre et est en train de mourir.”

Le policier à la retraite a été le premier détective principal à arriver sur les lieux et s’est rappelé avoir vu des assiettes alignées sur la table de la salle à manger avec de la nourriture dessus et les noms des enfants de John écrits sur du ruban adhésif.

“J’ai vu le corps de Price sur le sol avec la tête manquante”, nous a-t-il dit.

“J’ai vu sa peau complète, ce que vous appelleriez la peau, complète en une seule pièce avec un crochet de boucher à travers le haut de son cuir chevelu et à travers les cheveux et suspendu, accroché sur les architraves d’une porte de la salle à manger dans le salon .

“Il pendait.

“Ensuite, nous avons juste eu une observation rapide de la salle et du sang, puis nous sommes allés au poêle sur le banc de la cuisine où il y avait des repas préparés avec de la viande et des légumes.

“Nous avons ensuite jeté un coup d’œil au couvercle et l’avons enlevé de la grande marmite où [John’s] la tête était.”

Le détective Wells a déclaré que Knight avait prévu de servir le corps de son amant à ses enfants et qu’elle en aurait mangé elle-même.

L’acte odieux n’a pas surpris ceux qui connaissaient Knight.

Le journaliste Peter Lalor a écrit dans son livre Blood Stain que Knight “aimait” éviscérer les animaux à l’abattoir et a suspendu son premier ensemble de couteaux de boucher au-dessus de son lit.

En 1974, elle épousa son premier mari David Kellett, qu’elle battait fréquemment. La mère de Kellett l’a averti le jour du mariage que Knight avait “une vis desserrée quelque part”.

Knight avait une fascination pour les films d’horreur et les objets tranchants Crédit : YouTube / Au-delà des terres sombres

Knight a écrit une lettre affirmant à tort qu’elle était victime de violence domestique Crédit : YouTube / Au-delà des terres sombres

L’inspecteur Wells a déclaré que Knight n’avait montré aucun remords pour ses actions Crédit : YouTube

On prétend que Knight a commencé à étrangler son nouveau mari lorsqu’il a refusé de consommer leur mariage pour la quatrième fois la nuit de noces.

Kellett fuira plus tard la maison familiale craignant pour sa vie, mais pas avant d’avoir placé leur bébé de deux mois sur les voies ferrées locales dans le cadre d’un stratagème pour récupérer son mari.

Elle entre alors en relation avec Saunders qui s’enfuit également elle tente de le tuer avec une paire de ciseaux.

Knight rencontrera John et emménagera ensemble en 1995.

La relation était heureuse au début, mais a rapidement dégénéré en violence alors que Knight battait et poignardait John, selon le documentaire Beyond the Darklands.

Un chevalier dérangé était déterminé à faire de la vie de John une misère et essayait de contrôler chacune de ses actions.

Elle a fait accuser John d’avoir volé des objets de son travail et l’a fait virer, puis a tenté de le poignarder à la poitrine des semaines avant son meurtre.

Pour tourmenter davantage John, elle disait à tort à ses enfants qu’ils ne lui appartenaient pas.

Le 29 février, Knight ferait sa dernière mais fatale tentative d’assassinat contre John.

Selon les preuves, l’employée de l’abattoir assoiffée de sang a caché un couteau de boucher à côté de son lit et a attendu que John se couche avant de lancer un couteau dans sa poitrine et son abdomen.

Elle a ensuite traîné son corps en bas, l’a écorché et suspendu son corps à un crochet à viande dans le salon.

John a été décapité et son corps a été coupé en petits morceaux pour être cuit et servi avec une assiette de pommes de terre, citrouille, betteraves, courgettes, chou, courge et sauce, que Knight a mangé.

SAUVAGERIE COMPLÈTE

Le détective Wells a déclaré que la “sauvagerie” du crime odieux de Knight l’avait laissé avec le SSPT.

Il a déclaré: “À ce stade, j’avais passé plus de 20 ans dans la police et j’avais traversé quelques choses.

“Si vous êtes un policier opérationnel et que vous vous rendez sur des scènes de crime, dans le cadre de vos tâches quotidiennes, vous êtes en quelque sorte bombardé au bout d’un moment.

“Mais c’est en quelque sorte la chose qui a fait déborder le vase et qui a fait déborder le vase.

En octobre 2001, Knight a plaidé coupable et a été escortée hors de prison avec ses papiers portant la mention “ne jamais être libérée”.

La mère de quatre enfants clame son innocence et passera le reste de sa vie au brutal centre correctionnel pour femmes de Silverwater à Sydney.

Malgré son plaidoyer de culpabilité, le détective Wells a déclaré que Knight n’avait jamais montré de remords.

“Je l’ai interviewée pendant quelques heures, mais elle était dans le déni total de tout ce qui s’était passé de toute façon”, a-t-il déclaré.

“Je pense que c’était quelqu’un qui était dans le déni, mais c’était une personne très, très forte en elle-même. C’est une femme dure, dure. Elle était assez intelligente pour savoir ce qui se passait.”

Le flic australien a déclaré qu’il n’avait jamais douté que Knight avait vicieusement tué son partenaire.

Il a dit: “Vous savez, quand vous attirez l’attention de quelqu’un, vous savez qu’il vous ment. Vous venez d’attraper ce regard – vous ne l’obtenez pas tout le temps, mais vous l’attrapez juste momentanément et vous dites, elle sait ce qui est passe.”

Le juge président de l’affaire Knight a fait écho aux sentiments de Well.

“Ses observations étaient qu’elle n’a montré aucune compassion. Elle n’a montré aucun remords. Il a dit que c’était un meurtre froid, sadique et calculé.”