J’ai trouvé la meilleure façon de surveiller la qualité de l’air intérieur cet hiver

Le Meter Pro de SwitchBot est le moniteur de CO2 le plus abordable que nous ayons trouvé. SwitchBot/CNET

Chez CNET, nous sommes heureux de recommander des détecteurs de monoxyde de carbone, des purificateurs d’air et des déshumidificateurs. Mais il y a une question clé à se poser au préalable : qu’est-ce que est la qualité de l’air comme chez vous ?

La plupart des propriétaires ne le savent pas. À moins que quelque chose de grave ne se produise, comme un incident de santé, il est difficile de savoir s’il y a trop de CO2 (dioxyde de carbone) dans l’air ou si votre maison souffre d’un problème d’humidité (ou d’un manque d’humidité). Alors, comment savoir si votre air a besoin d’aide ?

SwitchBot possède l’un des moniteurs de qualité de l’air autonomes les plus abordables que j’ai vu. Bien que de nombreux systèmes de sécurité incluent des modules complémentaires de surveillance de la qualité de l’air, ils font partie d’un kit plus vaste et plus coûteux. Vous pouvez utiliser le moniteur de SwitchBot sans aucun achat supplémentaire (l’ajout d’un mini hub est facultatif pour plus de fonctionnalités de l’application), le déplacer dans n’importe quelle pièce de votre maison et choisir la fréquence de mise à jour. Mieux encore, vous pouvez le trouver pour seulement 50$ environ.

En testant le Meter Pro avec surveillance du CO2, j’ai trouvé des surprises en matière de qualité de l’air dans ma propre maison, j’ai appris ce que l’application peut faire et j’ai été surpris par la facilité d’utilisation du compteur intelligent.

Un moniteur intelligent de qualité de l’air pour n’importe quel endroit de votre maison

Le SwitchBot Meter Pro fonctionne bien seul ou avec d’autres appareils intelligents. SwitchBot

Le Meter Pro de Switchbot avec surveillance du CO2 peut fonctionner à l’intérieur ou à l’extérieur (ou les deux avec le bon module complémentaire), mais la fonction CO2 en fait une bien meilleure option en intérieur. Vous pouvez également le déplacer vers des endroits spécifiques où vous craignez que le CO2 soit plus élevé. Le moniteur fonctionne en vous affichant les parties par million, une méthode courante pour mesurer les particules de CO2 dans l’air, et se met à jour régulièrement. À l’intérieur se trouve un capteur de surveillance suisse NDIR, et il s’est avéré très précis lors de mes tests.

Si vous utilisez l’appareil autonome, la configuration est simple. J’ai déballé le compteur, retiré la languette de la batterie pour activer la batterie, et il a immédiatement commencé à afficher la qualité de l’air à proximité.

Vous remarquerez sur mes photos que par défaut la température apparaît en Celsius, mais ce n’est pas un problème. Un petit bouton sur le dessus du compteur me permet de basculer instantanément entre Celsius et Fahrenheit. Le plus difficile a été de décider où le mettre.

Donner un sens aux chiffres sur la qualité de l’air

Le Meter Pro de SwitchBot vous donne tous les détails sur la qualité de l’air de votre pièce. Tyler Lacoma/CNET

Pendant les tests, j’ai déplacé fréquemment le SwitchBot Meter Pro, en le plaçant sur différents comptoirs et tables pour voir comment il changeait. J’ai rapidement appris que les niveaux de CO2 dans ma maison étaient proches du niveau maximum acceptable – tout ce qui dépassait 1 000 ppm – et qu’il était temps d’envisager d’apporter des changements comme davantage de ventilation ou de purification de l’air. C’est là que nos recommandations testées en laboratoire peuvent briller.

Les chiffres élevés n’étaient pas entièrement surprenants. Lors de mes tests, nous étions à la fin de la saison de la fumée ici sur la côte ouest et l’air extérieur était encore relativement enfumé, ce qui a un impact majeur sur les niveaux de CO2, même à l’intérieur. De plus, ma maison utilise du gaz naturel pour le chauffage du foyer et la cuisine, un autre facteur qui fait augmenter les émissions de CO2.

À mesure que les incendies régionaux se sont atténués, la qualité de l’air dans ma maison s’est considérablement améliorée, le PPM diminuant à 600 à 700 PPM. C’était encore mieux dans d’autres maisons où je l’ai apporté pour un test rapide, ce qui indique qu’il me reste peut-être encore du travail à faire pour améliorer la qualité de l’air.

En plus de la température et des niveaux de CO2, le compteur surveille l’humidité (mes cuisinières dans le haut désert étaient agréablement confortables pendant la saison d’automne plus humide) et vous indique la météo actuelle. Cela en fait une plateforme intéressante pour un aperçu rapide de ce qui se passe dans vos poumons.

Ajoutez un mini hub pour plus de contrôle et une meilleure autonomie de la batterie

L’application SwitchBot fournit une multitude d’informations.

La connexion de l’application via Bluetooth a ouvert un monde de possibilités – enfin, une fois que j’ai créé un compte et appliqué de nombreuses mises à jour du micrologiciel, de toute façon.

À l’aide de l’application, j’ai pu ajuster la fréquence de mise à jour du compteur pour économiser la batterie. La batterie est conçue pour environ 12 mois d’utilisation et se recharge via USB-C, ce n’est donc pas un problème majeur. Mais j’ai constaté qu’augmenter la fréquence des mises à jour me permettait de tester la qualité de l’air plus facilement, sans inconvénients notables.

Vous pouvez utiliser le Meter Pro tel quel, mais il bénéficie d’une amélioration considérable des fonctionnalités avec le SwitchBot Hub Mini (40 $). Mon modèle en était livré avec un, j’ai donc pu le configurer et connecter l’application SwitchBot. Cela a activé certaines des fonctionnalités les plus avancées telles que les notifications et la surveillance à distance, c’est donc une amélioration de la qualité de vie si vous souhaitez dépenser un peu plus.

Avec le hub, l’application vous permet également de définir des alertes, via des notifications ou des alarmes sonores, basées sur des déclencheurs tels que lorsque la température, l’humidité ou le PPM atteignent certains niveaux. Cela vous permet également de recevoir des alertes de basse température dans les pièces (ou garages) éloignées de votre thermostat afin que vous sachiez quand elles pourraient avoir besoin de chauffage supplémentaire.

Plongez dans les statistiques sur la qualité de l’air, la personnalisation et bien plus encore

Les préférences de SwitchBot permettent de nombreuses personnalisations de lecture. Tyler Lacoma/CNET

L’application SwitchBot n’est pas encore tout à fait terminée. Comme je l’ai découvert, vous pouvez consulter le point de rosée local et le déficit de pression de vapeur, ainsi qu’obtenir des prévisions météorologiques si vous souhaitez fournir votre adresse à l’application. L’application comprend un graphique historique afin que vous puissiez également voir les tendances au fil du temps.

Plus profondément dans les paramètres, encore plus d’options émergent. Vous pouvez recalibrer les paramètres de température et d’humidité s’ils semblent un peu inappropriés pour votre climat, puis ajuster manuellement votre idée de niveau de « confort » pour contrôler le moment où le moniteur vous avertit d’un problème.

Le Hub Mini offre également une compatibilité avec les assistants vocaux courants, tels qu’Amazon Alexa. Cela vous permet de configurer des automatisations avec d’autres appareils compatibles Alexa, comme un thermostat intelligent ou même un humidificateur.

Bien que l’application mentionne la possibilité de stocker vos données à long terme sur la qualité de l’air dans le cloud moyennant des frais, il n’est absolument pas nécessaire de le faire si vous utilisez uniquement le Meter Pro, les abonnements ne sont donc pas un problème pour ce moniteur.

Un moniteur de qualité de l’air pour n’importe quelle maison

Le Meter Pro de SwitchBot avec surveillance du CO2 est compact, hautement portable et mesure avec précision les conditions de l’air dans n’importe quelle partie de votre maison grâce à son capteur fabriqué en Suisse. Ajoutez à cela le faible coût actuel de 50 $ à 60 $ et c’est une solution de surveillance idéale pour tous ceux qui ne sont pas sûrs de la qualité de l’air de leur maison et qui souhaitent garder un œil sur la qualité de l’air cet hiver.

Une dernière remarque: Si vous êtes intéressé par l’achat de ce moniteur de qualité de l’air, assurez-vous de choisir l’option avec surveillance du CO2. SwitchBot a un Meter Pro similaire qui fait tout sauf surveiller les niveaux de dioxyde de carbone. La nouvelle version avec surveillance du CO2 est un bien meilleur package, même avec un prix plus élevé.