Julie Chen Moonves, animatrice de longue date de « Big Brother », est connue pour sa carrière télévisée réussie, mais elle fait également la une des journaux ce mois-ci pour une autre raison : sa foi chrétienne.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

Moonves a libéré «Mais d’abord, Dieu : un mémoire audio de découverte spirituelle» plus tôt ce mois-ci, un projet enraciné dans sa découverte personnelle de la foi.

« Quand j’ai finalement trouvé Jésus en 2018, je n’avais jamais possédé de Bible », a-t-elle déclaré à CBN Digital. « Et j’en ai reçu un d’un ami qui était l’un de mes caméramans préférés travaillant dans les journaux télévisés. »

Ce caméraman, qui devint plus tard pasteur, a aidé Moonves dans son chemin vers la foi alors qu’elle se plongeait dans la Bible et commençait à découvrir la vérité pour la toute première fois.

« J’ai trouvé cela très intimidant et très intimidant, et très important, et je me suis dit : ‘Oh, je vais écouter une version audio de la Bible’ », se souvient-elle. « Et la seule que j’ai pu trouver était une version King James qui sonnait comme si j’écoutais Shakespeare. »

Moonves, qui avait déjà écrit un livre pour enfants, appelé Simon & Schuster, et a proposé de lire gratuitement la nouvelle version internationale de la Bible. Elle pensait que le projet l’aiderait à naviguer dans la Bible tout en lui proposant une version plus facile à comprendre.

À sa grande surprise, l’éditeur lui a proposé de parler de son parcours de foi à travers un mémoire audio. Et c’est ainsi qu’est né « Mais d’abord, Dieu ».

C’est un aperçu du voyage de découverte de Moonves après que l’hôte à succès ait passé essentiellement 48 ans à ignorer le Seigneur.

Regardez-la raconter son histoire :

En grandissant, la mère de Moonves s’était convertie au catholicisme, même si la famille ne fréquentait pas l’église et qu’elle était libre de choisir sa foi elle-même. En fin de compte, elle a choisi de ne pas accorder beaucoup d’importance à la croyance.

« J’étais tellement concentrée sur ce monde que je ne reconnaissais pas qu’il existait un autre monde au-delà de celui dans lequel nous vivons », a-t-elle déclaré à propos des années qui ont précédé sa conversion au christianisme. « J’étais alors très concentré sur ma fausse idole, qui était le travail, ma carrière, mon travail, et c’est qui j’étais, et toute bénédiction qui m’arrivait, je pensais que c’était quelque chose que je faisais pour le mériter et que je l’a mérité. »

Moonves a ajouté : « Je ne pensais tout simplement jamais à Dieu. »

Mais tout a changé en 2018, lorsqu’elle a reçu cette Bible et, au milieu des difficultés de la vie, a commencé à réfléchir plus profondément au Seigneur. Moonves a déclaré qu’elle avait essayé différentes églises le dimanche matin et qu’elle avait finalement atterri dans un lieu de culte presbytérien.

« J’ai trouvé les sermons très faciles à comprendre », a-t-elle déclaré. « Et puis tout a commencé avec des cours d’étude biblique. Tout a commencé avec des vidéos YouTube d’un merveilleux professeur de Bible.

Lorsque la pandémie a frappé, Moonves a commencé à lire des dévotions de Billy Graham et a rapidement intégré la prière dans son voyage – quelque chose qui a grandi et progressé à mesure qu’elle développait sa foi.

« Au début, ma prière ressemblait à une lettre ‘Cher Père Noël' », a déclaré Moonves. «Demander des choses au lieu de remercier pour des choses. … Mais je dirais, en réalité, que deux ans plus tard, lorsque la pandémie a frappé et que j’étais à la maison toute la journée, c’est à ce moment-là que j’ai eu le temps de vraiment me consacrer à approfondir la Parole.

En plus des études bibliques, elle a déclaré que sa mère avait emménagé avec elle après la mort de son père et qu’ils avaient commencé à étudier les Écritures ensemble. Cette expérience l’a davantage guidée et a contribué à solidifier son parcours.

« C’est à ce moment-là que je commence vraiment à comprendre qui est Dieu, qui je suis, pourquoi je suis ici et comment il m’a béni toute ma vie alors que je l’ignorais », a déclaré Moonves. « [God gave me this] carrière afin que je puisse arriver là où je suis aujourd’hui pour utiliser n’importe quelle plateforme, être une personnalité publique et déclarer… Jésus, mon Seigneur et sauveur.

C’est la mission même de l’animatrice de « Big Brother » aujourd’hui, alors qu’elle a embrassé le pardon et continue de regarder vers l’avant ce qui compte le plus : partager sa foi.

« L’une des grandes choses que j’ai apprises est la suivante : si vous ne déclarez pas publiquement… qui il est pour vous ou ce qu’il a fait pour vous, pourquoi devrait-il se présenter devant Dieu le Père alors que… mon temps est venu ici sur Terre ? dit-elle. « Donc, je dois rester ferme, et le dire haut et fort, et le dire avec fierté, ce qu’Il a fait pour moi et qui Il est. »

Même si Hollywood n’est peut-être « pas l’espace le plus accueillant » pour vivre cette dynamique, Moonves a déclaré qu’elle avait été agréablement surprise de voir à quel point beaucoup de personnes l’avaient soutenue et enthousiaste.

Moonves a également parlé de sa décision d’abandonner la colère et d’accepter le pardon, surtout après avoir déclaré qu’elle avait été poussée hors de son poste avec « The Talk », un talk-show quotidien.

« Cela a été très libérateur pour moi », a-t-elle déclaré. «Quand je ne connaissais pas le pouvoir du pardon, j’étais assis dans un coin, comme bouillonnant de colère, rongeant mon cœur. Cela ne fait de mal à personne, sauf à moi. Ce n’est pas productif et ce n’est pas sain.

Regardez Moonves raconter toute l’histoire ici.