J’ai trouvé du plastique dans un burger au poulet Morrisons juste avant de servir le thé à ma fille – ils ne m’ont offert qu’un bon

Une maman de deux enfants a été choquée après avoir repéré un «morceau de plastique» dans un burger au poulet Morrisons alors qu’elle préparait le dîner pour sa famille.

Louisa Collins, 42 ans, a critiqué la réponse de la chaîne de supermarchés à la découverte de l’objet mystérieux et dit qu’ils devraient ordonner un rappel.

La mère de deux enfants, de Middlesbrough, cuisinait les hamburgers pour ses enfants Zana et Enzo la semaine dernière lorsqu’elle a coupé le poulet pour trouver un “petit morceau de plastique bleu”.

Après avoir contacté Morrisons pour remettre en question ses découvertes, on lui a dit que cela provenait peut-être d’un “gant de préparation alimentaire”.

Louisa a été offensée par leur offre d’un bon de nourriture en guise d’excuses et estime que les hamburgers devraient plutôt être rappelés par crainte pour la sécurité des autres enfants.

La femme de 42 ans, qui s’occupe à plein temps de sa fille Zana, 12 ans, a déclaré: “Je faisais de la nourriture et je dois couper les hamburgers parce que ma fille est gravement autiste, donc je suis vraiment content que Je l’ai fait.

“Quand je l’ai coupé, j’ai vu du bleu au milieu, et je me suis dit : « Oh mon Dieu. »”

La mère a déclaré qu’elle avait rapidement saisi son téléphone après avoir trouvé le plastique pour filmer sa réaction pour TikTok.

La mère a dit à Teesside Live que son premier réflexe était de ne pas nourrir ses enfants, car elle “ne savait pas vraiment ce que c’était”.

Elle a ajouté: “Même si ma fille ne l’avait pas mangé et venait de le voir, cela l’aurait dégoûtée de tout ce qui était à base de poulet.

“Elle est autiste mais elle est drôle avec la nourriture, donc il nous faut beaucoup de temps pour manger des choses, et si elle avait vu ça, ce serait tout.”

Louisa a déclaré qu’elle n’achetait généralement pas avec Morrisons et qu’elle pensait que le fiasco des hamburgers l’empêcherait d’acheter à nouveau dans la chaîne.

Après avoir contacté le supermarché sur Facebook Messenger après le dîner désastreux, elle affirme qu’ils lui ont offert 10 £ à dépenser en magasin en tant que “geste de bonne volonté” – à condition qu’elle obtienne également une carte Morrisons.

“J’étais comme, ‘c’est ça?'”, A-t-elle dit.

“Ils savaient ce qui n’allait pas parce qu’ils m’ont dit que c’était un gant de traitement.

“Je pensais qu’ils devaient le savoir.

“Je me demande si le gant était tombé et qu’ils ont eu des rapports et que des personnes les ont contactés en dehors de moi.”

Louisa a déclaré que sa découverte de plastique bleu l’empêcherait d’acheter à nouveau de la nourriture à Morrisons et pense qu’il devrait y avoir un rappel de produit pour les hamburgers au poulet.

Un porte-parole de Morrisons a déclaré: “Nous avons enquêté sur le problème avec notre fournisseur et pensons que le plastique peut provenir des gants de préparation des aliments utilisés sur le site.

“Nous nous excusons auprès de Mme Collins et voulions offrir un bon d’achat sur sa prochaine boutique avec nous pour dire que nous étions désolés.”